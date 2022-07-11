Будущее России – социализм. Часть 1. О теории и практике социализма

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 июля 2022, 12:29 Юрий Воронин, доктор экономических наук, профессор, зам. Председателя Совета министров Татарской АССР; Первый зам. Председателя Верховного Совета РСФСР; депутат Государственной Думы (2 созыва)

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Анализ общемирового развития отчетливо свидетельствует, что в мире разворачивается сильнейшее противостояние между США и его сателлитами - коллективным Западом, против России, против социалистического Китая.



Все, наверное, хорошо помнят как на заседании клуба «Валдай» 21 октября 2021 года В. Путин сделал весьма ёмкое теоретическое заявление, что «существующая модель капитализма - а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран - исчерпала себя, в ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий».



В. Путин особо подчеркнул, что «кризис капитализма, с которым мы имеем дело, – концептуальный, даже цивилизационный», «кризис принципов существования человека на Земле». Это заявление В. Путина является важным для определения будущего России.



Особо подчеркнем, что в условиях жестких санкций и экономической войны, объявленной США и коллективным Западом России, невозможно продолжать находиться в капиталистическом экономическом поле. Попытки России продолжать строить капитализм в отдельно взятой стране, следуя в фарватере либерально монетаристского курса, неизбежно ведут к провалу и поражению, вплоть до распада Российской Федерации, чего добивается США и коллективный Запад. Объективно возникает потребность в альтернативе будущего развития России. Это первый и главный вывод.



Подчеркнем и второй важный момент. С политико-экономических позиций, чтобы Россия сохранилась как суверенное государство, как единая территория, как единый многонациональный народ, необходимо располагать не только превосходящим военным потенциалом и детально проработанным планом военно-технических мероприятий, но и необходимым уровнем экономической безопасности народнохозяйственного комплекса государства. А это, как свидетельствует тридцатилетний опыт «реформирования» экономики России по капиталистическому пути, заведший страну в тупик, в свою очередь предполагает качественно другую модель отечественной экономики.



На встрече президента РФ с руководством Государственной Думы и руководителями фракций политических партий в Государственной Думе 7 июля 2022 года в Екатерининском зале Кремля В. Путин подчеркнул, «что касается социалистической идеи, то в ней ничего плохого нет. Вопрос наполнения - чем наполнять, особенно в сфере экономики». Как видим, в этом ёмком определении В. Путиным фактически заложены две сложные проблемы.



Первая проблема и весьма непростая, как свидетельствует мировой опыт, - это вопрос теории и практики социализма.



Прежде всего, если рассматривать теорию и практику социализма, как ни горько это обобщать, именно советский социализм, закостенелый на догматах теории 30-40-х годов и был тем экономическим базисом, приведшим к развалу социалистического способа производства, развалу СССР.



Не вызывает сомнения, что советский социализм в рамках мировой системы сформировал новую цивилизацию. Он ощутимо поднял промышленность, культуру и качество жизни в Советском Союзе, осуществил модернизацию, массовую индустриализацию, культурную революцию, тем обеспечив создание достаточно мощных производительных сил, что позволила советскому народу победить во время Великой Отечественной войны, добиться значительных успехов в ядерной энергетике, космических исследованиях.



Советский социализм победил не только в России, он оказывал позитивное влияние на модернизацию капитализма. Так, Великая депрессия в США подтолкнула Рузвельта к заимствованию советского опыта управления экономикой, советских методов концентрации управления – формированию мобилизационной экономики. Именно советский социализм заставил капитализм нагнуться в сторону социальной справедливости, заставил делиться капиталом со своими народами.



Но, с другой стороны, факт, что капитализм объективно заставили делиться, усилил ненависть апологетов капитализма к социализму и они не жалели денег на развал СССР и социалистического лагеря.



Вместе с тем окостенение идеологии не выдержало прямой конкуренции с системой рыночного капитализма. Нет сомнения, что советский человек гордился крупными завоеваниями социализма. Однако если рядовой гражданин СССР вдруг, выезжал за границу у него, как говорят в народе, глаза вылезали на лоб от обилия продуктов и товаров для населения, когда он посещал торговые комплексы.



За шестидесятые – восьмидесятые года западные ценности «загнивающего капитализма» крепко проникли в советское общество. Особенно в головы молодежи. В результате общество и даже девятнадцать миллионов членов КПСС «проглотили» суверенизацию Союзных республик, а затем и развал СССР. Не удивительно также, что население голосовало за Б. Ельцина, обещавшего, будучи кандидатом в президенты РСФСР в 1991 году, что реформируя экономику курсом рыночного фундаментализма, россияне через полтора-два года будут жить как на Западе.



С начала 90-х годов и практически до конца второго десятилетия двухтысячных, категория «социализм» выпала из политико-экономического лексикона, и если и упоминалась – то в негативном ключе. Даже в материалах КПРФ, «Справедливой России», выступлениях их лидеров это основополагающее для партий категорию, не говоря уж о научных путях его развития, если и удастся разглядеть, то только с помощью увеличительного стекла с большими диоптриями.



В последние два-три года категория «социализм» начала появляться в СМИ в форме «обновленного» (КПРФ) или «нового» (Движение Н. Платошкина) социализма. Сразу подчеркну, что с научной точки зрения ни какого «развитого» или «с человеческим лицом» (КПСС), «обновленного» или «нового» социализма, быть не может.



В научной теории то, что обычно называют социализмом, Маркс в «Критике Готской программы» назвал «первой» или низшей фазой коммунистического общества». Маркс особо отмечал, что социализм как первая фаза коммунистической общественно-экономической формации не может рассматриваться как какой-то кратковременный этап, лишенный собственного социально-экономического содержания. Он функционирует, развивается на протяжении длительной (!!)… исторической эпохи.

Опираясь на марксистскую методологию, несложно доказать, что социалистический способ производства в СССР, базирующийся на идеологии советского социализма, к сожалению, во многом имел крупные изъяны с марксовым пониманием социализма.



Принципиальная теоретическая ошибка советского социализма заключалась в том, что Конституция СССР, принятая VIII чрезвычайным съездом Советов 5 декабря 1936 года провозгласила, что социализм в СССР победил и в основном построен, XYIII съезд ВКП(б) (10—21 марта 1939г.), также зафиксировал, что «социалистический способ производства стал господствующим, что социализм в СССР в основном построен и страна вступила в новую полосу развития — завершения строительства социалистического общества».



Зафиксированный в Конституции СССР 1936 года и на XYIII съезд ВКП(б) тезис о победе социализма в СССР переоценивали ступени социализма и вытекали из облегченных критериев завершения строительства социализма в СССР. Во внимание брался лишь один из критериев – степень охвата государственной (и даже не общественной - по Марксу) собственностью средств производства, причем на фиксацию процесса огосударствления с юридических позиций.



Между тем, революционное огосударствление собственности привело к подавлению экономической активность значительного числа граждан. Было известно, что уже в те 30-е годы, как свидетельствовала статистика, в развитых странах мира от 40 до 60 процентов валового национального продукта (ВНП) производилось малым и средним бизнесом на частной форме собственности, которая в СССР была просто задавлена и ликвидирована.



Между тем, по Марксу, социализм – это не особый строй, а симбиоз двух общественных систем: уходящего капитализма и приходящего коммунизма, где первого постепенно становится все меньше, а второго - всё больше. Социализм – это наличие товарно-денежных отношений и многоукладной экономики, в которой государство регулирует рыночные отношения с социальных позиций. Другими словами, социализм допускает наличие средней, мелкой и даже крупной частной собственности, но главную роль в экономике играют государственные монополии, особенно структурообразующие.



Форсированное же, облегченное «прохождение» ступеней, фаз построения социализма, как это было в Советском Союзе, стало характерной чертой многих политических лидеров СССР, лидеров социалистического лагеря.



Напомню тезис Н. Хрущева о том, что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме», который собирались построить к 1980 году. Или «обеспечение населения страны к 2000 году отдельной изолированной квартирой». Да мало ли было нелепостей, необоснованных решений, субъективистских и волюнтаристских ошибок, характеризующих ускоренное забегание вперед в построении «развитого социализма».



Не удивительно, что уже к началу 80-х годов с идеологией социализма в СССР возникли большие проблемы – теория марксизма-ленинизма впала в глубочайший упадок.



В статье Генсека ЦК КПСС Ю. Андропова в журнале «Коммунист» (март 1983 г.) «Учение Карла Маркса и некоторые вопросы социалистического строительства», были перечислены многие проблемы советского социализма, не стыковки между теорией и практикой.



Через полгода Ю. Андропов на Пленуме ЦК КПСС (15 июня 1983 г.), посвященному идеологическим вопросам, обобщает политико-экономическую и идеологическую ситуацию в стране: «Мы ещё не изучили в должной степени то общество, в котором живём и трудимся, не полностью раскрыли присущие ему закономерности, особенно экономические. Поэтому порой вынуждены действовать, так сказать, эмпирически, весьма нерациональным способом проб и ошибок».



И лишь на XXVIII съезде КПСС (2 -13 июля 1990 г.)., «К гуманному, демократическому социализму» было зафиксировано, что «Партия считает необходимым создать условия для формирования и развития многообразных и равноправных форм собственности, их интеграции и свободного соперничества». Было также подчеркнуто, что в системе форм собственности должна наличествовать и частная. Именно этот теоретико-практический тезис, по мнению съезда, закреплял политическое, экономическое и идеологическое обновление социализма, являлся теоретически правомерным, хотя и весьма, весьма запоздалым.



В январе 1993 года Верховный Совета РФ утвердил меня руководителем делегации народных депутатов РФ в Китай. Делегация ознакомились с социально-экономическим реформированием в Китае, развитием свободных экономических зон, в частности, «Шанхай» и «Пудун», развитием сельского хозяйства и прудового рыбоводства.



Суть реформирования в Китае заключалась в том, что от коммунистического радикализма, возобладавшего во времена Мао Цзэдуна, Китай начал переходить к более умеренной политике «социализма с китайской спецификой». Рыночные отношения были активно введены в плановую экономику, реформирование экономики начало проводиться плавно, эволюционно».



Тогда же состоялась моя встреча с премьером Госсовета Ли Пэном. Он в свое время закончил Московский энергетический институт, хорошо говорил по-русски и знал плюсы и минусы социализма в СССР. Ли Пэн рассказал о преобразованиях в Китае за последнее десятилетие, достигнутых результатах и стратегии развития. Уже в то время Китай имел стратегию социально-экономического развития до 2050 года, на базе которой формировались пятилетние планы. Ли Пэн обобщил, что построение социализма в Китае осуществляется на основе научной, марксистской теории с учетом исправления ошибок СССР и использования позитивного опыта развитых стран.



На долю госсектора в Китае сегодня приходится 70% объема производства. На госпредприятиях занято 70% всех рабочих и служащих промышленности. Иными словами, госсектор был и остается становым хребтом китайской экономики социалистического типа. При этом широко развит малый и средний бизнес. Представьте, что сельское хозяйство Китая сумело накормить почти 1,5 млрд. своего населения.



Не лишне будет упомянуть и Индию. В Индии, реализующей «гандийский» социализм, также сочетается стратегическое централизованное планирование с рыночной экономикой, где государство играет доминирующую роль в части организации денежного обращения и обеспечивает частному бизнесу безграничный доступ к деньгам, если это ведет к росту общественного благосостояния.



Поэтому не удивительно, что мировая экономика стремительно смещается в юго-восточную Азию, на которую приходится уже больше половины прироста валового продукта.



Понимают ли это сторонники рыночного фундаментализма, руководители нынешнего экономического блока исполнительной власти России? Я не сомневаюсь, что понимают. Но, как емко обобщил эту деятельность Президент РФ В. Путин – «пятая колонна», они продолжают действовать по рецептам международных финансовых институтов и «Вашингтонского консенсуса».



Между тем, с первого года реставрации капитализма в России его «преимущества» раскрылись в полную меру: по промышленному производству в целом, и по большинству видов экономической деятельности Российская Федерация до сих пор не вышла на уровень 1990 года, и кризис, особенно в наукоемком секторе экономики, продолжается вот уже более 30 лет.



По заработной плате в реальном исчислении россияне до сих пор не вышли на уровень 1990 года, то есть отстали от самих себя на 30 лет. А по интегральному показателю качества жизни, которым является средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, мы находимся на уровне 1960 года - отстали от самих себя на 60 лет.



Поэтому вывод однозначен: исходя из теории развития общественно-экономических формаций, опыта строительства социализма в Китае, Индии наиболее приемлемой для Российской Федерации могла бы быть модель политико-экономического развития, опирающаяся на государственный планово-рыночный механизм, формирующий социально справедливое общество социалистического типа. Именно социалистического!



В условиях, спецоперации на Украине, глобальной, затяжной экономической войны, развязанной США и коллективным Западом против России именно четкая, социалистическая идеология, более понятная, чем капитализм, способна консолидировать общество Именно идеология социализма позволила советскому народу, находящимся фактически за железным занавесом, в годы первых пятилеток сформировать мощный народнохозяйственный комплекс и выиграть самую жестокую войну с фашизмом.



Ориентация на идеологию социализма важна также и с точки зрения формирования блока России с Китаем и странами Юго-Восточной Азии. Настоящий блок КНР-РФ, базирующегося на единой идеологии, обладающего мощным военно-политическим и экономическим потенциалом, одолеть невозможно. Запад это понимает и стремится ослабить формирующийся китайско-российский альянс, ища способы увеличить дистанцию между Москвой и Пекином.

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