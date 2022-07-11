Будущее России – социализм. Часть 2. Экономическое наполнение российского социализма

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11 июля 2022, 12:55 Юрий Воронин, доктор экономических наук, профессор, зам. Председателя Совета министров Татарской АССР; Первый зам. Председателя Верховного Совета РСФСР; депутат Государственной Думы (2 созыва)

Рассматривая проблему социализма В. Путин на встрече с руководством Государственной Думы и фракций политических партий 7 июля 2022 года выделил еще одну важную проблему: «Вопрос наполнения – чем наполнять, особенно в сфере экономики», социализм.



Напомню, что от примитивной, либерально-«самоорганизующейся» модели развития экономики, которая в России используется вот уже тридцать лет и заведшая экономику страны в тупик, давно отказались практически все страны — и на Западе, и на Востоке. Настоящее «экономическое чудо», как свидетельствует мировой опыт, возможно при опоре на рыночные отношения только при активном участии государства.



Модель, при которой государство обеспечивает рывок экономики, так и называется — модель «государства развития»: государство активно компенсирует недостатки свободного рынка, обеспечивая поддержку приоритетных высокотехнологичных отраслей. Пример тому Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг, Индия и, конечно же, социалистический Китай. Впечатляющий экономический рост, произошедший в этих странах, стал возможным именно благодаря активной роли государства и его вмешательству в рыночные процессы.



Сердцевиной новой модели российского общества должно стать формирование общества подлинной социальной справедливости, возрождение и трансформация высокотехнологичного комплекса как базы инновационного обновления всех секторов российской экономики. Без радикального обновления сферы материального производства нельзя добиться того, чтобы Россия заняла достойное место в мире.



Первым шагом социализации экономики России должна стать, даже в жестких условиях санкционной политики Запада, разработка стратегии социально-экономического развития России на 25-30 лет, понятной большинству населения страны, и на этой основе разработка программы качественного экономического роста, конкретизируемого в пятилетних и годовых планах, реформы образования, здравоохранения, пенсионной системы и других направлений социальной сферы. Реализуемые же в России национальные проекты хотя и позитивны сами по себе, но они, к сожалению, не связаны друг с другом и не представляют целостную увязанную стратегию.



Стратегия социально-экономического развития России на перспективу и пятилетние планы должны вобрать в себя главные социально-экономические преимущества социализма по отношению к капитализму: использования производительных сил в интересах всего общества для бескризисного развития экономики, уверенности людей в завтрашнем дне, обеспечение всеобщей занятости населения в общественном производстве, ликвидации безработицы и инфляции, обеспечение социальных гарантий, необходимых для нормальной жизни человека: бесплатное образование, бесплатная медицина, бесплатное жилье. При этом учитывается стимулирование развития малого и среднего бизнеса как формы использования экономической активность значительного числа граждан.



Уже в первой пятилетке можно добиться ежегодных темпов роста ВВП не ниже 10%, четко определив в государственном плане приоритетные направления развития тех отраслей хозяйствования, которые обеспечат достаточную от внешних поставок независимость России, и прежде всего это оборонный комплекс, станкостроения, ТЭК, транспорт, связь, наукоемкие и другие стратегические отрасли, не забывая при этом развитие частного сектора экономики.



Главным направлением экономической политики, без решения которого у страны нет будущего, - это структурная перестройка экономики в реальном секторе производства. Это касается прежде всего бюджетообразующих и стратегически важных предприятий топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической промышленности, оборонного комплекса, железнодорожного, морского, речного и воздушного транспорта, рыболовецкого флота. При этом необходимо максимально использовать промышленные потенциалы Белоруссии и Украины в форме тесной кооперации и совместной промышленной политики.



Решение этих задач потребует резкого увеличения нормы накопления и объем прямых инвестиций в реальный сектор экономики, не забывая при этом увеличение инвестициям в человеческий капитал как к важнейшему источнику экономического роста.



Крайне важным представляется формирование замкнутого и самодостаточного народно-хозяйственного комплекса, который позволил бы увеличить емкость внутреннего рынка за счет роста платежеспособного спроса населения. Фактически речь идет реииндустриализации российской экономики на качественно новом уровне.



Особого отношения потребует к себе сельскохозяйственное производство, причем не только как поставщик продуктов питания и сырья, но прежде всего как среда обитания селян, которая фактически за тридцатилетний период «реформирования» была разрушена. Именно обеспечение продовольственной независимости страны – важнейшая задача села, без решения которой ни о каком суверенитете страны речи быть не может.



Увеличение мощностей реального сектора экономики позволит ликвидировать безработицу, обеспечить оплату труда и размер пенсии как минимум на уровне трехкратного превышения прожиточного минимума, повысить качество жизни населения.



Для регулирования и управления финансовыми потоками, полного и действенного валютного контроля, для нормального функционирования производства, торговли и экономики в целом необходимо сформировать в стране единую систему управления и контроля финансовыми потоками во главе с ЦБ РФ, подотчетного парламенту России.



Это лишь штриховое наполнение российского социализма – задачи, поставленной президентом РФ В. Путиным. Более детальные предложения по реформированию народно-хозяйственного комплекса при переводе его на новый социально-экономический курс изложены нами в «Комплексной программе вывода страны из кризиса».



Но это лишь первая часть выдвинутой В. Путиным задачи – экономического наполнения социализма. Вторая часть связана с текущим моментом.



В условиях тотальной экономической войны США и коллективного Запада против России придется быстро сформировать новую модель хозяйственного механизма, которая бы обнулила санкционный удар и вывела страну на траекторию экономического роста. Переход к такой новой модели возможен на основе комплекса мер мобилизационного характера.



Ключом к решению этой задачи может стать последний вариант Мобилизационного плана Министерства обороны, разработанный в соответствии с Федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».



Прежде всего предстоит ускоренный переход на внутренние источники роста и преодоление чрезмерной зависимости от экспорта. Следует усилить в первую очередь акцент на расширение и удовлетворение внутреннего спроса, активнее продвигать инновации в науке и технике, ускоренно развивать цифровые отрасли, способствовать появлению большего числа новых полюсов и точек роста, постепенно формируя тем самым систему, в основе которой будет внутренний рынок.



Мы уже отмечали, что научная система управления в стране фактически рухнула, работает в сиюминутном режиме, в форме «ручного управления» и решая лишь сиюминутные проблемы. На совещании с членами правительства по ситуации в российском топливно-энергетическом комплексе 8 июля 2022 года В. Путин был вынужден мягко поправить некоторых членов правительства. «Некоторые коллеги, - подчеркнул В. Путин, - как бы это сказать, поверхностно относиться к мерам, которые мы должны предпринимать по купированию возможных угроз… наплевать на них, на эти санкции, пошли они подальше, все уже в прошлом, мы со всем справились и чувствуем себя уверенно». Но сносить «пятую колонну», особенно в экономическом блоке, нужно было еще вчера.



Президент РФ призвал российские власти в жестких санкционных условиях руководствоваться «исключительно национальными интересами и делать все для того, чтобы защитить экономику и благополучие граждан», предвидя возможные риски и новые санкционные давления.



Федеральному собранию РФ предстоит с учетом нынешней сложной обстановки, сформировать соответствующую правовую базу для максимально эффективного использования всех внутренних ресурсов, наполнения ими государственных и частных секторов экономики, предвидя комплекс мероприятий по заблаговременной подготовке экономики России к дальнейшим возможным санкциям, как это требует статья 1.1 Федерального закона.



Завершая анализ хотелось бы вновь обобщить: будущее России - за российским социализмом, экономика которого опирается на государственный планово-рыночный механизм, формирующий социально справедливое общество социалистического типа.

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