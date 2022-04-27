Россия в опасной информационной ловушке международного общемирового буллинга:​ пути решения

Необходимо признать, что Россия в связи с событиями на Украине попала в условия мощного общемирового международного буллинга и травли, организованного США и Западом.
Этот буллинг по своей силе не имеет в истории аналогов, так как он использует средства информационной войны, которые находятся в руках самого организатора этого буллинга. Это интернет, видеоканалы аналогичные ютубу, социальные сети, различные мощные интеренет-ресурсы и СМИ. Организатор этого буллинга является мировым законодателем в международном информационном пространстве, так как сам "заточил" под себя все правила жизнеустройства в виртуальном мире. Это стало возможным не только благодаря глобализации зеленой "кровеносной" системы доллара, но и созданию общемировой "нервной" системы и сети интернета. Именно эти факторы делают буллинг опасным для России. Все правды и истины, которые сейчас происходят, благодаря информационному буллингу, организованному США и Западом в отношении России, не доходят до общемирового обывателя, формируя неадекватный мировой имидж России. Россия оказалась в общемировой буллинговой ловушке. Именно поэтому оценки от международных субъектов, порой, шокируют своей неадекватностью.
Казалось бы только совсем недавно имидж России складывался благоприятно и среднестатистический обыватель мира перестал считать, как во времена СССР, что у нас есть на голове рога. Теперь оказывается, для всего мира, эти рога у нас внезапно отросли. Вот что делает мощная глобальная пропаганда и информационная война, средства которой находятся в руках Гегемона!
Поддержите издание
Что делают жертвы буллинга тогда, когда оказываются в среде тотальной травли, клеветы и дезинформации, созданной организаторами буллинга?
При этом есть знания по психологии и философии поведения субъектов-изгоев, которые стали жертвами сговора множества субъектов. У изгоев, согласно психологии, есть четыре сценария поведения:
1. Агрессия в отношении участников сговора, вплоть до ликвидации влияния организаторов и участников буллинга. Изменения порядка в группе. (В мире это изменение мироустройства.)
2. Суицидный акт вплоть до расширенного. (Это безумие и безответственность, связанная с ядерным безумием.)
3. Адаптация и принятие роли изгоя. (Это исчезновение Отечества.)
4. Покаяние перед участниками сговора и принятие их требований. (Это в перспективе исчезновение Отечества.)
По какому сценарию пойдёт Россия, которая желает существовать в мире как субъект, не изменяя своей ментальности и чести, большинство лидеров стран знают. И мир должен это знать!
Все вышеизложенное характеризует не только философию поведения России, но и философию выживания Мира!
И опять Россия несёт общемировую жертвенную миссию... И организаторы этого не Наполеон и Гитлер, а заокеанский Гегемон!
Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции