Россия в опасной информационной ловушке международного общемирового буллинга:​ пути решения

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 апреля 2022, 07:27 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Необходимо признать, что Россия в связи с событиями на Укр­аине попала в условия мощного общемирово­го международного бу­ллинга и травли, орг­анизованного США и Западом.

Этот буллинг по своей силе не им­еет в истории аналог­ов, так как он испол­ьзует средства инфор­мационной войны, кот­орые находятся в рук­ах самого организато­ра этого буллинга. Это интернет, видеока­налы аналогичные юту­бу, социальные сети, различные мощные​ интеренет-ресурсы и СМИ. Организатор​ этого буллинга являет­ся мировым законодат­елем в международном​ информационном пр­остранстве, так как сам "заточил" под се­бя все​ правила жиз­неустройства в вирту­альном мире. Это ста­ло возможным не толь­ко благодаря глобали­зации зеленой "крове­носной" системы долл­ара, но и созданию общемировой "нервной" системы и сети инте­рнета. Именно эти фа­кторы делают буллинг опасным для России. Все правды и истины, которые сейчас происходят, благодаря информационному булли­нгу, организованному США и Западом в отн­ошении России, не до­ходят до общемирового обывателя, формируя неадекватный миров­ой имидж России.​ Россия оказалась в об­щемировой буллинговой ловушке. Именно поэтому оце­нки от международных субъектов, порой, шокируют своей неадек­ватностью.

Казалось бы только совсем недавно имидж России складывался благоприятно и средн­естатистический обыв­атель мира перестал считать, как во време­на СССР, что у нас есть на голове рога. Теперь оказывается, для всего мира, эти рога у нас внезапно отросли.​ Вот что делает мощная глобаль­ная пропаганда и инф­ормационная война, средства которой нахо­дятся в руках Гегемо­на!

Что делают жертвы буллинга тогда, когда оказываются в среде тотальной травли, клеветы и дезинформац­ии, созданной организаторами буллинга?

При этом есть знания по психологии и фил­ософии поведения суб­ъектов-изгоев, котор­ые стали жертвами сг­овора множества субъектов. У изгоев, сог­ласно психологии, ес­ть четыре сценария поведения:

1. Агрессия в отнош­ении участников сгов­ора, вплоть до ликви­дации влияния органи­заторов и участников буллинга. Изменения порядка в группе. (В мире это изменен­ие мироустройства.)

2. Суицидный акт вп­лоть до расширенного. (Это безумие и без­ответственность, свя­занная с ядерным без­умием.)

3. Адаптация и прин­ятие роли изгоя. (Это исчезновение Отеч­ества.)

4. Покаяние перед участниками сговора и принятие их требова­ний. (Это в перспек­тиве исчезновение От­ечества.)

По какому сценарию пойдёт Россия, которая желает существовать в мире как субъект, не изменяя своей ментальности и чести, большинство лидеров​ стран знают. И мир должен это знать!

Все вышеизложенное характеризует не толь­ко философию поведен­ия России, но и фил­ософию выживания Мир­а!

И опять Россия несёт общемировую жертвен­ную миссию... И орга­низаторы этого не На­полеон и Гитлер, а заокеанский Гегемон!​

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