Основа рынка ипотеки - психология ожидания

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 апреля 2022, 09:24 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В СМИ прозвучали планы на снижение процентной ставки ипотеки. И это прекрасно!​

Но вот мои размышления на этот счёт:​

1. Понижение процентной ставки ипотеки - это хороший ход. Но нужен ещё удовлетворительный уровень зарплаты. Более того, не просто уровень зарплаты, а необходимо исчезновение страха лишения зарплаты как таковой, в силу ожидания безработицы. Страх увольнения​ влияет. То есть, вероятность увольнения влияет.​

Ожидание увольнения - это серьёзный и важный психологический фактор торможения ипотечного процесса в России. Рынок это психология ожидания!​ ​

2. Мало провозглашать экономистами и экспертами о необходимости снижения ставок ипотеки. Необходимо уметь давать анализы, до которых​ обыватель-дилетант не за что не додумается. Для этого нужно приводить экономические показатели и видеть то, что не явлено обывателю.​

3. Необходимо создавать информационные условия для объективного восприятия экономических условий, в которых берется ипотека. Иначе ипотетчики могут​ совершить авантюрный шаг и не потянуть ипотеку.

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