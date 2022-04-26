Основа рынка ипотеки - психология ожидания

В СМИ прозвучали планы на снижение процентной ставки ипотеки. И это прекрасно!
Но вот мои размышления на этот счёт:
1. Понижение процентной ставки ипотеки - это хороший ход. Но нужен ещё удовлетворительный уровень зарплаты. Более того, не просто уровень зарплаты, а необходимо исчезновение страха лишения зарплаты как таковой, в силу ожидания безработицы. Страх увольнения влияет. То есть, вероятность увольнения влияет.
Ожидание увольнения - это серьёзный и важный психологический фактор торможения ипотечного процесса в России. Рынок это психология ожидания!
2. Мало провозглашать экономистами и экспертами о необходимости снижения ставок ипотеки. Необходимо уметь давать анализы, до которых обыватель-дилетант не за что не додумается. Для этого нужно приводить экономические показатели и видеть то, что не явлено обывателю.
3. Необходимо создавать информационные условия для объективного восприятия экономических условий, в которых берется ипотека. Иначе ипотетчики могут совершить авантюрный шаг и не потянуть ипотеку.
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