К вопросу о патриотизме

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 апреля 2022, 18:34 Игорь Благов

Не удержусь, и всё же в качестве послесловия к предыдущей статье, хочу дать несколько пояснений для доброжелателей и критиков.

Во-первых, разумеется, благодарю всех, кто остался неравнодушен. Реакция критиков была ожидаема. Хорошо знаю эту категорию людей, мол как это я мог саму Германию критиковать. Во-вторых, эта статья не про меня любимого. Эта статья - предостережение для тех, кто так стремится на Запад уехать, не имея достоверной информации. Я лишь поделился своим негативным опытом. А мы в Германию уехали не за колбасой, а от криминала, на то были причины, да и время такое было - первая половина 90-х.



В третьих меня даже патриотом обозвали. Так ведь я и не отказываюсь. Может для кого-то это ругательное слово. Для меня оно многое означает. Когда я еду из Германии в Россию, для меня это поездка домой. Ну а когда приходится возвращаться, я говорю себе, что у тебя длительная командировка. У лжепатриота всё наоборот.



Возможно меня так мать воспитала, простая учительница. В детстве сказки читала, постепенно сам приучился к чтению. Сначала русская классика, далее «Овод», «Как закалялась сталь»… Я не знаю какие книжки сейчас читают молодые мамы своим детям или даже молодым мамам их мамы в России? В Германии так точно не читают. Думаю что это общая тенденция. Поэтому даже взрослые не могут здесь ответить на элементарные вопросы истории. К примеру на вопрос «Кто одержал победу во Второй мировой?» или «Кем являлся Отто Бисмарк или Аденауэр?», вряд ли кто ответит. С географией схожие проблемы. Попробуйте спросить, где находится, к примеру Армения или Таджикистан, возникнут те же проблемы.



Теперь насчёт правды. Убеждён, что правда не может быть одна. У каждого своя правда. Давайте посмотрим в окно. Один скажет, что видит ухоженные улицы и дома, другому же видится мрачная картина, пустота, жизни нет. Третий может что-то иное увидеть.



Однажды, возвращаясь из России я встретил знакомую супружескую пару. Они тоже гостевали в России после двенадцатилетнего отсутствия, и возвращались в Германию. На вопрос понравилось ли им в России супруга ответила отрицательно. Грязь и разруха, заключила она. Он же посмотрел на неё странно и сказал, что увидел совсем другое. Сколько появилось новых домов, магазины на каждом углу, аптеки, детские сады, школы, везде масштабное строительство.



Выходит что даже у супругов разная правда. Что же говорить о людях разного возраста, образования, менталитета.



Вот у меня своя правда о Германии, та которую я поведал.













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