Записки эмигранта

Аргументы Недели → Мнение 13+

8 апреля 2022, 13:39 Игорь Благов

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Давно собирался написать, но всё было как-то недосуг. Так незаметно пролетели 27 лет, как ступили мы на немецкую землю. Поясняю, мы - это я и моя семья. Жена с сыном, мать и брат с женой. С тех пор утекло много воды. С супругой мы расстались уже года через полтора примерно, брат с женой тоже давно в разводе.

Для чего же я пишу всё это. Хочу рассказать истинное положение дел в Европе, и в частности в Германии, простым и понятным языком человека, живущего в глубинной стране. Поскольку немцем я так и не стал, ментальность свою сложно изменить, да и читаю русские книги и ТВ смотрю русское, возникает у меня ряд вопросов. Часто смотрю политические ток-шоу, слушая некоторых политологов и экспертов поражаюсь некоторой витиеватости, ухода в философские дебри, а в некоторых случаях простой некомпетенции происходящих процессов в Европе.

Неужели так надо подавать российской аудитории, к тому же в наше время.

В России выросло новое поколение людей, я их называю "кнопочники". Они не привыкли глубоко мыслить, анализировать. Они мечутся, у них нет идеи, многие из них хотят уехать, им всё время кажется, что где-то лучше. Именно им в первую очередь адресую я эту статью.

Итак, начинаем. Свобода и демократия.

Хочу сразу предупредить. Всё, что я пишу истинная правда и испытано лично мной. Дело в том, что я закончил экономический факультет, но здесь такой диплом не подтверждается. Всю жизнь занимался музыкой, вот и здесь преподаю частным образом, да ещё перепадают иногда местные корпоративы, которые мы играем вдвоём с нынешней супругой. Однажды, это было лет примерно 13 назад, мы делали покупки в магазине, нам неожиданно позвонили и в приказном порядке предложили немедленно приехать домой. Мы, конечно, приехали и увидели, что дом оцеплен, парковочные места заблокированы, стоят зачем-то пожарная и почтовая машины. Видно вся городская знать почтила своим приходом.

Нас дожидаются человек 10-12 не меньше. Среди них грозные представители таможни. Предъявили какую-то писульку, оказалось ордер на обыск. Рылись они в шкафах, тумбочках, спустились в келлер, подвал по-русски. Особенно старались две хамоватые немки, всё интересовались наличием наркотиков и оружия. Короче говоря перерыли они всё, забрали наш компьютер и уехали. Мне это показалось похожим на какой-то фильм, где шпионов ловят.

Итогом стало, что супруга потеряла сознание и упала в обморок. Пришлось вызывать скорую, и только где-то часов через шесть она отошла. У меня скакнуло давление. Через несколько дней раздался неожиданный звонок в дверь. Пришли двое из таможни, вернули компьютер, сказали, что ничего не обнаружили. Оказалось конкуренты по музыке накатали на нас телегу. Целый год оказывается за нами следили и прослушивали телефон. В итоге вручили счёт на круглую сумму за писульку на обыск. Мы её год частями оплачивали. После этого я ещё несколько месяцев чувствовал себя Штирлицем и проверял нет ли за мной слежки.

Теперь пару слов о штрафах. Отдельно стоят штрафы за нарушения пользования машиной. В первую очередь радары. Засада ожидает вас везде и всюду, в кустах, в машинах, на столбах… Штрафы за неправильную парковку, ну и, конечно же, стукачество. Это у немцев как стакан воды выпить. Стукнуть на соседа, что в не тот бачок мусор выкидывает. Глядишь, соседу штраф придёт, вот забава то, или знакомый бутылку пива купил и за руль сел, тоже надо бы, ну а если кто припарковался неправильно, тут уж святое дело доложить куда надо.

Немецкая бюрократия.

Немецкая бюрократическая машина состоит из госучреждений с большим количеством чиновников, которые составляют и отправляют людям всякие пакостные письма со штрафами или вызовом на ковёр. Это означает, что вы сделали что-то не так, припарковались не там где надо, не вовремя свет, газ, телефон оплатили, или вообще громко разговаривали или слушали музыку. Отдельная тема это люди, сидящие на социальном минимуме. Им не положено иметь машину, вклады в банках, недвижимость. Их единственный счёт для покрытия расходов на ЖКХ жёстко проверяется один раз в квартал.

Чиновники народ упрямый, ничего им доказать нельзя. Бесконечное требование бумаг, подтверждений, доказательств, а сами без конца путаются, шлют не по адресу, или какие-то фальшивые сведения присылают. Часто бывает так, что отнесёшь им требуемую бумагу, так они опять её требуют, при этом говорят: «Мы от вас её не получали», и не поймёшь то ли врут, то ли специально на нервы давят, чтобы жизнь мёдом не казалась. Кстати сами они хорошую зарплату получают при этом бесконечные кофе-паузы на работе делают. Вывод таков, что жизнь человека в Германии находится под тотальным контролем государства. Здесь всего нужно добиваться, мало знаний языка, необходимы ещё настойчивость, терпение, крепкие нервы, я бы даже сказал пронырливость и приспособленчество.

Вы скажете в России все эти качества тоже нужны. Согласен. Только в России нет такого тотального контроля. Почти любая пенсионерка имеет вклад в банке, а здесь за 100 лишних евро удавят. К тому же россиянам ещё при Ельцине отдали квартиры в собственность. В Германии, узнав что у вас есть недвижимость, заставят её продать и жить на деньги от продажи. Это касается большой категории людей, живущих на социальное пособие или же пособие по безработице.

Пойдём дальше. Хочу развенчать миф о высоких зарплатах работающих в Германии. Что же это за зарплаты такие? Давайте разбираться. Возьмём к примеру 4000 евро. Это средняя зарплата трудящегося. Сразу хочу предупредить несведущих, что это так называемое здесь Брутто, т.е. этих денег работник не получает. Из брутто автоматически вычитают налоги и обязательные страховки, в частности дорогущую медицинскую. Что же остаётся? А остаётся примерно 50% от брутто плюс-минус 5% в зависимости от семейного положения. Это есть Нетто, т.е. чистые деньги, которые перечисляются работнику на счёт. Смотрим дальше. Из оставшихся предположим 2000 евро нужно заплатить за аренду жилья, или кредит за собственность лет на 25-30 взятую у банка. Предположим вы один (одна) и хотите взять однокомнатную квартиру в городе 35-40 кв. м. в аренду. Мало того, что сейчас в связи с наплывом беженцев любую квартиру снять сложно, она вам ещё обойдётся евро 600 не меньше плюс расходы на газ, свет, тепло, телефон. За пользование радио и телевизором оказывается здесь тоже надо платить. Почта работает отменно. Счета приходят регулярно.

Попробуй вовремя не заплатить, сразу отключат свет или телефон…

Однако вернёмся к расчёту. Итак, после квартирных вычетов у вас остаётся чуть более 1000 евро. У любого работающего наверняка есть машина. Работа может находиться не близко от места проживания. Машина это не роскошь, а необходимость. Машину в основном берут в кредит, а это означает оплату обязательной страховки. Стоимость определяется от стажа вождения, от безаварийности и других факторов. К примеру я плачу 500 в год, но у меня стаж большой. Новички платят по 2000 в год. Это ещё не всё. Обязательно ещё нужно иметь адвокатскую страховку на случай аварии и ещё страховку АДАС. Это чтобы можно было обратиться в случае аварии и поломки. Учитывая ремонт и обслуживание автомобиля, да ещё и сумасшедшие цены на бензин, что же остаётся от зарплаты 4000 евро? Да ничего не остаётся! А ведь я не считал ещё расходы на питание и одежду, которые отберут тоже не меньше 400-600 евро в месяц.

Немецкое здравоохранение.

Это очень больная тема в прямом и переносном смысле. Медицинская страховка очень дорогая штука, но если вы придёте на приём к врачу без страховки, то это будет стоить бешеные деньги. Итак, вы застрахованы, пришли на приём к лечащему врачу. Можно прождать очень долго (несколько часов), хочу оговориться, это у местного терапевта. У специалиста ожидание приёма длится гораздо дольше. Я как-то был на приёме у невропатолога. У меня было назначено время в 9:00, а приняли меня в 17.30. У меня мама, которой далеко за 80 лет, упала и сломала себе ключицу, прождала врача в больнице 5 часов. Несколько раз подходила к медперсоналу, от неё только отмахивались, хотя у неё диабет и очень опасно делать большие паузы между приёмами пищи. Когда она уже собралась уходить, к ней подбежала медсестра, чтобы она подписала бумагу, что отказывается от лечения. Так и живёт со сломанной ключицей. Таких примеров здесь много. Однако вернёмся к местным терапевтам. Нужно очень быстро, скороговоркой пациенту проговорить о том, что его беспокоит. Врач, как всегда, утыкается в компьютер и не глядя на клиента прописывает лекарства, заложенные программой. Визит длится не более 3 минут. Иными словами врач превратился в оператора. Имея в своём возрасте определённый букет хронических заболеваний, я всегда иду к врачу заранее подготовив список лекарств в необходимых дозах, а также список необходимых показателей при сдаче анализа крови. Теперь несколько слов о немецких больницах. Везде одна и та же картина - бардак и путаница.

Чтобы не быть голословным поведаю о своём опыте пребывания в столь прекрасных заведениях. Бесконечная путаница с лекарствами. Приносят не те лекарства или совсем не приносят, забывают. Потом надо долго добиваться правильных решений. В одной из больниц мне была назначена капельница. Сестра принесла, да не ту. Хорошо, что я запомнил, как внешне выглядело моё лекарство. Сестра была недовольна, что её побеспокоили, но согласилась, что надо поменять. Приносит второй раз. Я смотрю - опять не моя. На третий раз принесла правильно, но рваную, со словами «Ничего, потерпишь». Я после этого был, конечно, весь мокрый. А как замечательно кормят в немецких больницах. В российской больнице, наверное голодовку объявили бы в знак протеста. К примеру на ужин дают пару кусков хлеба и тонкий ломтик колбаски и сыра. А сам ужин приносят в 17.30.

Ещё хочу сказать, что в Германии делают примерно не менее 500000 ненужных операций. Это всё ради денег. В системе здравоохранения царят некомпетентность и стремление к наживе. Вот вам и хвалёная немецкая медицина!

Несколько слов о немецком образовании.

Я сам обучаю музыке здесь уже много лет и ответственно заявляю, что местная консерватория тождественна музыкальной школе в России. В музыкальных школах процветает такое отвратительное явление, как групповые занятия по музыкальной специальности, несмотря на разницу в возрасте, разницу в способностях. Методика обучения очень растянута, чтобы как можно дольше продлилось обучение. Всё объясняется, как можно большим вытягиванием денег. Как врачи тратят не более 3 мин., на больного, чтобы пропустить как можно больше пациентов, так и учителя применяют групповые занятия для получения как можно большей прибыли.

Но вот осуждать я их не берусь, поскольку считаю виновной во всём гос. систему налогообложения и огромные отчисления за страховки, которые им приходится платить.

Немецкое качество. Это очередной миф. Возможно это было когда-то, но точно не при моей жизни в Германии. Особенно это относится к электротоварам. Причём замечено, как только заканчивается срок годности жди поломки. Всё, что я пишу, относится к товарам произведённым в Евросоюзе. Телевизоры, холодильники, стиральные машины, посудомоечные машины, гаджеты и многое другое. Всё выходит из строя. Чинить здесь дороже, чем сделать новую покупку. Однажды менеджер по продажам в пылу откровения сказал, что если телевизоры и проработали по 25 лет как раньше, то заводы бы встали. Поневоле с тоской вспоминаешь холодильник Саратов или телевизор Чайка. Вот было качество!

Кстати, нет у меня претензий к китайцам и другим азиатам. У меня был немецкий пульт, так он сгорел через пару лет. Сейчас у меня пульт малайзийского производства уже много лет, я доволен. Муз. аппаратура китайского производства очень приличного качества. Мебель мало того, что быстро разваливается, она ещё и очень однобокая. Мало разнообразия, скупой ассортимент.

Ну вот добрались и до машин. Сейчас всё изменилось. Если раньше дизельные моторы считались всегда более надёжными, чем бензиновые, теперь всё наоборот. Дизеля часто выходят из строя. Автомастерские завалены ремонтом таких немецких брендов как Ауди, Фольксваген, БМВ… Забудьте про большие пробеги. Немецкие спецы говорят, что сейчас в машину вмонтируют специальные чипы на определённый километраж.

Ещё один миф касается немецкой точности и пунктуальности. Если вам приходится срочно позвать слесаря-сантехника или неожиданно вырубился интернет, что происходит постоянно, вам необходимо набраться терпения. Если вам скажут, к примеру, что мастер придёт в понедельник, то он придёт, только не в назначенный понедельник, а в следующий. Никогда врачи вовремя не принимали пациента, никогда не приходили в точное время на встречу, поезда приходят с опозданием, даже самолёты не взлетают вовремя из-за бесконечных забастовок. Однажды я должен был лететь в Россию через Франкфурт, оказалось из-за недобора пассажиров рейс отменили. Посадили в такси и отправили во Франкфурт, а таксист опоздал на рейс. Пришлось возвращаться и повторять попытку через несколько дней, и это хвалёная компания Люфтганза. Всего нужно здесь добиваться, постоянно отстаивать свои права, при этом нервы должны быть железные.

Продукты питания. Не знаю как для других, а для меня эта тема важная. Во-первых, я диабетик, возраст уже почтенный, через пару месяцев 63 года стукнет. Во вторых 14 лет назад бросил курить и спиртное употреблять. Что же остаётся в жизни? Только вкусно поесть. Итак, овощи и фрукты. Такое чувство будто они в мыле. Отмыть невозможно. Оказывается это парафин. Яблоки, груши необходимо чистить от шкурки. Очищенное яблоко для меня уже не яблоко. Помидоры, огурцы с толстенной шкуркой, абсолютно безвкусные. Очень часто овощи и фрукты имеют специфический запах залежалости, видимо сырой климат так действует. Творог и сметану, которую ещё с давних пор привык есть по утрам, можно только в русском магазине купить, да и то не в каждом. Сметана немецкая практически отсутствует. Это такая масса, называется Шманд, а творог тоже не вкусный. Гречку тоже можно купить только в русском магазине, к тому же сильно подорожавшую в связи с известными событиями. Очень скупой выбор рыбы, несмотря на близость моря.

Мясо, колбасы, торты, пирожные, шоколад и многое другое… Всё дорогое и не вкусное. Ассортимент очень скудный и однообразный. Честно говоря, вот уже много лет заходим мы с женой в продуктовый магазин и не знаем что купить, настолько всё дорого и бестолково. Недавно купил томатный сок, так вместо сока оказалась подкрашенная вода. Ещё частенько кассиры в магазинах обсчитывают покупателей.

Я часто бываю в России, так что имею возможность сравнивать. Так вот, российские магазины просто сказка по сравнению с немецкими. Ассортимент, вкусовые качества продуктов просто не сравнимы.

То же самое относится к магазинам одежды и обуви. Очень всё однообразно, с упором на спортивный стиль, нет ничего элегантного. Одежду, а тем более обувь для человека зрелого возраста подобрать очень сложно, буквально годами приходится искать.

Магазины с каждым годом становятся всё дешевле и беднее, дорогие закрываются, на их месте открываются дешёвые со своими специфическими запахами.

Кстати о запахах. В Германии, на большей её части очень высокая влажность. Именно поэтому продукты пахнут затхлостью, от одежды исходит специфический запах, во многих квартирах присутствует грибок. В нашем доме грибок много лет. Каждый год замазываем стены специальным раствором, через некоторое время опять вылезает. Моя мама переехала несколько лет назад из-за грибка в другую квартиру, а там тоже грибок оказался. Неудивительно, что здесь так много больных. Аллергики, диабетики, с излишним весом каждый второй. Пицца, бургер, хот-дог для немцев привычная еда. Ведь на Западе кроме русских, и только тех кто постарше, никто не готовит. Для немцев борщ или салат оливье - это что-то космическое. С интересом наблюдал, как одна почтенная пара ела апельсин, приговаривая всё время - "ах как вкусно". Такое впечатление, что они видели апельсин в первый раз.

Одежда.

Немцы в одежде неприхотливы. Одеваются просто. Летом шорты и майка. Майка чистая, но не глаженная. Зимой джинсы, да курточка. Во всём преобладает спортивный стиль. Пожилые выглядят консервативней и аккуратней в одежде, молодые и среднего возраста явно проигрывают. Особые претензии у меня к немкам. Можно простить их за то, что они не готовят и не занимаются домашним хозяйством. Сейчас мало кто этим занимается из женщин. Но внешний вид?!

Вначале, когда я приехал не мог отличить некоторых мужчин и женщин. Сейчас вроде привык.

Распущенные, нечёсаные волосы, практически без макияжа, никаких каблуков, размашистая мужская походка. Вот типичный портрет европейки и немки в частности.

Ещё одно для меня лично отвратительное явление - это женщина в политике. Обратите внимание сколько их на западе. Немецкие женщины-политики в авангарде. Присмотритесь к ним. Сколько в них самодовольства, уверенности в своей правоте. Они готовы всех учить морали, читать нотации о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Возможно, конечно, что я чрезмерно консервативен по отношению к женщинам.

Западники вообще считают, что они самые правильные, а остальные должны жить только по их правилам. Ничего удивительного, что именно сейчас столкнулись две цивилизации. Когда-то это должно было произойти. Противоречия нарастали стремительно, а Украина стала совсем неразрешимой проблемой.

Попробую привести в качестве примера следующую ситуацию. Представьте себе, вы едете в машине и видите, что лежит мужчина на дороге. Ему плохо. У него сердечный приступ. Что делает в этой ситуации нормальный человек? Старается по возможности помочь ближнему. Неожиданно появляется полицейская машина, и не обращая внимания на дорогу, где лежит больной, все претензии предъявляет вам. Вы нарушили правила и должны заплатить штраф. Но как же так, - говорите вы, - мы хотели помочь, где же справедливость? - Ничего не знаем, есть правила, есть закон, - отвечают они. Справедливость - вот ключевое слово. Это лежит в основе русского человека. А вот слепое следование правилам и законам свойственно для западного общества. Никто же не против законов, иначе будет анархия. Только закон должен быть справедливым.

Меня часто спрашивают мои приятели, знакомые, особенно живущие в России. Ты вот критикуешь Запад, в частности Германию. Почему бы тебе не вернуться обратно в Россию? Я привык к подобного рода вопросам, и отвечаю обычно вопросом на вопрос. Как же быть с таким понятием как чувство долга? Как я смогу перевести мою престарелую маму, которая мыслит как я, но чисто физически уже не потянет ещё один переезд. Ещё одной проблемой является больной сын. И вообще надо где-то жить, где-то работать. К сожалению, точка невозврата пройдена, так что буду продолжать нести русскую культуру своим ученикам здесь, простите за излишнюю патетику.

В конце хотел бы отметить ради справедливости, что таких как я среди русскоговорящей публики меньшинство. Кто-то стал немцем, кто-то оказывается всегда ненавидел всё русское, а кто-то просто балдеет от черепичных крыш. Они очень быстро забыли, где родились, где получили образование, работу.

Ещё хотел добавить, что быть русским не зависит от национальности и от того, где человек живёт. Вроде пишу банальные вещи, однако остро ощущаю это на примере своей семьи. Можно было бы ещё многое добавить из своего опыта проживания за границей. Однако считаю ту информацию, изложенную выше, вполне достаточной.

Ещё раз подчёркиваю, что всё написанное является моим личным мнением и моими личными ощущениями. Однако факты, приведённые выше, достоверные.

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