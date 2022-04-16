Hi-Tech и шаг вперёд: В нашу жизнь входят всё более интересные «техно-новинки»

Аргументы Недели → Мнение 13+

16 апреля 2022, 21:22 Александр Крохмаль, Журналист

Несмотря на всю окружающую обстановку и пандемию коронавируса, мир на месте не стоит. А уж в технологическом плане – он всё время развивается и не сбавляет темпы. Порою замечаешь, что всё, написанное ранее в научной фантастике, начинает появляться в реальности. Совсем скоро мы доживём и до голографических экранов, а возможно и до беспилотного транспорта в повседневной жизни. Но об этом позже. Пока что мы рассмотрим несколько уже созданных интересных вещей, которые были положительно отмечены техно-экспертами.

На днях компания Dyson представила уникальное изобретение. Его назвали Dyson Zone. Когда смотришь впервые, то кажется, что это разбитая или недоделанная каска мотоциклиста. Но всё намного интереснее. Это продукт из цикла «два-в-одном» - очиститель воздуха и наушники одновременно. Причём, наушники дают настолько «чистый» звук, что кажется, будто бы находишься на диско или в филармонии. Устройство втягивает воздух через чашки наушников, проводит его через специальный двухступенчатый очиститель и выводит очищенный воздух через щиток, находящийся у рта пользователя. У наушников же три уровня шумоподавления, а у очистителя – сразу три режима очистки, которые можно менять в зависимости от загрязнения воздуха вокруг.

В итальянской компании Mogu придумали особый способ использования мицелий (грибницу) в текстильной промышленности. Но как это выглядит? Как одежда из грибов? Почти, но только не в прямом смысле. Все плюсы от такой промышленности налицо: натуральное сырье, выбросы минимальные. Более того, выращивать эти грибы можно практически где угодно, а значит, что это сырьё для производства тканей можно растить рядом с ткацкой фабрикой и не тратить средства на транспортировку. Грибными инновациями уже заинтересовались крупные компании по производству одежды. А ещё одним материалом на Земле, которого вполне хватает, является рыбья кожа. Участники проекта FishSkin работают в этом направлении и заявляют, что такой материал можно использовать так же для одежды и для производства аксессуаров.

Инженеры национального института Сингапура разработали ещё одну интересную вещь, которая явно стоит отдельного разговора. Своеобразный «магический» стакан под названием Vocktail, делает жизнь человека в 10 раз приятнее. Этот стакан способен превратить любую жидкость в то, что захочет сам человек… Ну во всяком случае, почти. В него можно налить любой напиток, а выпить, что захочется. Например, наливаешь простую воду, но хочется коньячку. На смартфоне в таком случае надо задать команду «коньяк», и устройство начинает работать во благо хозяина. Встроенные в стакан светодиоды изменяют её цвет на коньячный, электроды действуют на рецепторы языка, а микрокомпрессор подаёт соответствующий запах. Всё – вуаля, коньяк готов к распитию. Правда не стоит забывать, что вода остаётся при этом водой и не меняет своего химического состава. Меняется только человеческое восприятие.

А разработчик из Норвегии такой, как Мигель Валенсуэла, изобрёл для своих дочек специальную блинницу, которая готовит по «щучьему велению». Это устройство способно выпекать блины абсолютно любой формы. Напоминает своеобразный пищевой 3д-принтер, состоящий из платформы жарки и подвижного модуля с ёмкостью для теста. Изобретение было усовершенствовано в сотрудничестве компанией Storebound. Сейчас в продаже есть уже разные виды таких блинниц. Выбрать нужную форму необходимо через компьютерное приложение. Хотите съедобную Пизанскую башню? Да не вопрос! Хотите съесть Супермена? Да, пожалуйста! Все желания вполне можно воплотить в явь…, а заодно и пополнить ими собственный желудок.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции