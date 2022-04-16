Космическая любовь: продолжение

Аргументы Недели → Мнение 13+

16 апреля 2022, 15:23 Екатерина Максимова,

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В прошлый раз мы рассмотрели романтические пристрастия первых шести знаков Зодиака. Сегодня мы двигаемся дальше по звездному кругу, и пойдем от Весов к Рыбам.

Воздушные Весы подчиняются Венере, как раз той самой планете, которая и рулит отношениями. Именно по этой причине, партнерство – основа их жизни! Для них любовь подобна творчеству, где не должно быть рутины, а должно быть вдохновение. Отлично заниматься совместно с любимым человеком творческим хобби, это будет пару подпитывать. Эстетическая составляющая любви для них чрезвычайно важна: в совместном бытие присутствие красоты и грации просто необходимо.

Водные Скорпионы, подопечные Плутона и Марса, нуждаются в страстных, глубоких отношениях. Они обладают способностью видеть все темные закоулки души близкого человека. Не каждый способен узнать о себе горькую правду, поэтому этому знаку нужен партнер, который хочет меняться, пусть даже через болезненные осознания. Скорпионы умеют трансформировать сексуальную энергию лучше других знаков, поэтому секс для них – идеальное топливо, получше любой пищи. Они обожают изучать непознанное. Совместное увлечение психологией и эзотерикой очень благоприятно будет влиять на союз Скорпиона.

Огненный Стрелец, находящийся под протекцией Юпитера, обожает иностранную культуру и дальние дали. Часто это желание оказывается настолько сильным, что и вторую половинку они находят именно там: во время странствий или длительной командировки. Юпитер – планета философии и расширения пространства, поэтому именно общность религиозных и философских взглядов очень важна для этого вечного учителя. Для поддержания любовного огня в паре им рекомендуется пускаться в совместные путешествия, экспедиции, где можно изучать культуру, обычаи и еду другого региона.

Земному Козерогу всю жизнь нужно покорять социальные вершины, ведь лорд этого знака - Сатурн. Но ведь без любви никак! Поэтому именно со служебного романа часто начинает отношения Козерог. Работать с близким человеком, строить семейный бизнес, очень для этого знака полезно. В отношениях Козероги раскрываются долго, и любимый человек может принять внутреннюю скованность за невнимание и холодность. Именно поэтому Козерогу нужно научится вытаскивать своего внутреннего ребенка, уметь транслировать свои эмоции партнеру, тогда их брак будет гармоничным и долгим.

Отношения воздушных Водолеев самые непредсказуемые и необычные, ведь ими управляет Уран. Свобода от обязательств, а вместе с тем нацеленность на долгий союз, могут создать немало трудностей как их половинкам, так и им самим. Водолеи, больше других знаков, ценят свое личное пространство, поэтому их границы нужно уважать, если вы хотите связать жизнь с этим бунтарем и первооткрывателем. Вариант гостевого брака или отношений на расстоянии может стать удачным решением. Сердце Водолея вечно требует перемен, поэтому его вторая половинка должна быть готова к экспериментам во всех сферах семейной жизни. Это знак гуманистов, которые способны создать сообщества для помощи другим. Совместная благотворительность – прекрасная тема для объединения пары.

Мы подобрались к созвездию Рыб, подопечным Нептуна. Нептун – наша личная фабрика грез и люди этого знака очень ценят воображение своего спутника жизни. Больше всего музыкантов, поэтов и кинематографистов рождено под созвездием Рыб, поэтому им нужен тот, кто будет его богатый внутренний мир подпитывать. Рыбы – парный знак, да к тому же место, где Венера, богиня любви, экзальтирует - проявляет свои лучшие качества. Она одаривает их романтичностью и способностью возбуждать в партнере эту черту характера. Для поддержания тандема им просто необходим регулярный медовый месяц в изысканной обстановке, лучше вблизи большой воды – стихии Рыб.

Как известно, от ненависти до любви один шаг! Вот в следующий раз мы и поговорим, как бороться с агрессией всем представителям Зодиака.

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