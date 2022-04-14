А вас, Штайнмайер, я попрошу остаться!

Аргументы Недели → Мнение 13+

14 апреля 2022, 14:48 Михаил Смиренский,

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Президент Украины Зеленский в прямом смысле не пустил в Киев… президента Германии Штайнмайера, когда тот с уже собранным чемоданом в компании коллег из Прибалтики и Польши ждал оказию до аэропорта.



Об этом сам герр Штайнмайер чуть не плача рассказал всему миру почему-то с экрана польского TV, чем изрядно обидел своих земляков-тевтонов. Но ещё больше он их расстроил, а то и разозлил, начав… прилюдно оправдываться перед Зеленским в духе нашего пошлого перестроечного шлягера «Я не такая, я жду трамвая…»





Текст без суфлеров не всегда полезен.



Странно, что по профессии лицедей Зеленский этого простого домкультуровского правила до сих пор не знает. Одно дело – смешить мир поголовной мобилизацией всего женского населения Украины, раздавая им фанерные макеты советских (!) автоматов, другое – заставить остальных мировых лидеров напрячься от такого булыжного местечкового хамства Зеленского в адрес главы страны, которая более всех в Европе старается помогать ему уцелеть на шатком украинском троне. Только не надо делать из Зеленского этакого отчаянного правдоруба: без одобрения Вашингтона он и привычной дозы «кокса» не примет, не то, чтобы главу государства…



Сыграть роль «папаши Мюллера» Зеленского сподвигнули и аховые дела на полях сражения: потеря более двух тысяч танков, регулярные подрывы складов боеприпасов и нефтехранилищ, сбитые самолеты и беспилотники, сырые телефейки, в которые не верят даже на Западе… и, главная «свинья» под украинский стул верховного «главнокомандующего» - сдача в плен более тысячи (!) боеспособных морпехов ВСУ! Кого же в этом обвинить? А давайте нынешнего президента Германии! Это он, он вывел когда-то свою дурацкую «формулу Штайнмайера», поставив тем самым жирную печать под «Минскими договоренностями», которые Зеленский выполнять и не собирался, хотя и врал об обратном.



А ведь именно Германия в этом «Ледовом побоище» делала и делает для Украины столько, сколько не делал для буржуинов даже Мальчиш-Плохиш в известной сказке Гайдара: миллиарды евро из карманов бюргеров – нате! Пулеметы и снаряды – берите! Технику – сколько хотите! А уж бочек варенья и корзин печенья – вообще без счета!



Потоки полубандитских «беженцев» в сытую Германию, уже хлебнувшую лиха от арабского «гостеприимства» Меркель? – Да пожалуйста! Грабьте вволю, насилуйте здесь на Западе, только не капитулируйте там, на Востоке…



Как сказал в своем покаянии сам Штайнмайер, он хотел поехать в Киев, «…чтобы послать сильный сигнал европейской солидарности с Украиной…», но в результате Зеленский послал его самого! За что?



Наивному Штайнмайеру припомнили годы его юности, когда он, будучи еще главой германского МИДа, крепко жал руку и, о ужас, улыбался своему коллеге Сергею Лаврову! А кто всяко приветствовал для немцев строительство «Северного потока-2»? Он же – Штайнмайер! Значит агент Кремля «Юстос-Алекс» и профессор Плейшнер в одном лице! В унисон своему боссу стал каркать и дремучий посол Украины в Германии Андрей Мельник, что по правилам дипломатического этикета немедленно должно бы вызвать его выдворение на родину! Но персонами «нон-грата» объявили почему то дипломатов российских, что возмутило даже аполитичных немецких бюргеров.



Из комментариев рядовых читателей немецких СМИ: «…Зеленский и его дерзкий посол - очень неприятная шайка!» «…То, что делают Мельник и Зеленский с нашей страной и ее высшим представителем – просто возмутительно!» «…Эти постоянные оскорбления со стороны Зеленского и его посла в Германии нельзя более терпеть!» и т.д.



Депутат ландтага Берлина Гуннар Линдеманн был более конкретен и официально заявил, что «…отказ Украины принять в Киеве Штайнмайера является оскорблением для всей ФРГ!» Опомнился? Но разве нынешняя нацистская свастика на украинских полотнищах, кресты и эсесовские руны наколотые на телеса тучных укранациков и фашистские приветствия, преследуемые в Германии по закону – не оскорбление для всей ФРГ, господин депутат? А то, что т.н. «беженцы» уже всяко бесчинствуют и на улицах немецких городов, наплевав на законы, которые кропотливо принимают избранные в ландтаг германские депутаты – не оскорбление для всех немецких избирателей, герр Линдеманн?

Ну а что же канцлер Германии Олаф Шольц, который тут же должен был бы стукнуть железным прусским кулаком по столу, вышвырнуть Мельника из Берлина, а Зеленскому напомнить, что «за базар придется ответить»? Не стукнул. Не вышвырнул. Не напомнил. Утерся и буркнув что-то про то, что, он, дескать «сбит с толку» отказом Зеленского принять Штайнмайера, пока отменил и свою поездку в Киев, чем уверен, Зеленского нисколько не расстроил. Почему? Да потому, что тот конечную ставку давно сделал на старину Байдена, которому любой лишний конфликт в Европе – «лыко в строку»! А пушки, ракеты, пусть и сильно устаревшие, сгодятся Киеву и с надписью «made in USA», где ваша не пропадала!



P.S. На каждую рыбку – своя наживка.



Ни Штайнмайеру, ни канцлеру Шольцу США никогда не позволят даже мечтать о «самостоятельной» европейской политике. Тот же «дружеский» принцип ждет и французского президента, кто бы им ни стал: будут тяжко сопеть в сторону России под американскую дудку, пока их спичрайтеры не напомнят им известную сценку из жизни Александра III.



- Однажды император ловил рыбу в своем парковом озере в финской Котке. Министр двора доложил, что без предварительной договоренности послы европейских держав просят его аудиенции. Император плюнул на червяка, закинул удочку и через плечо велел передать просителям: «Когда русский царь ловит рыбу, Европа подождёт». Чтож, пусть ждут: наш Президент тоже умеет рыбачить…

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции