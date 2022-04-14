В США цены растут, а рейтинг Байдена падает

Аргументы Недели → Мнение 13+

14 апреля 2022, 09:47 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

У американского президента всё так же выявляются проблемы с популярностью. Несмотря на все усилия на украинском направлении, переломить обвальное падение рейтинга ему не удалось.

Итоги общенациональных опросов из США, сделанных спустя почти полтора месяца после российской спецоперации, показали, что курс президента американцы не одобряют. Его действия в отношении РФ местные жители считают мягкими. К тому же людей беспокоят стремительный рост цен и инфляция, с которыми правительство попросту не справляется.



Рейтинг Байдена бьёт новые антирекорды. По сведениям Real Clear Politics, политику действующего американского лидера поддерживают только 41.3% граждан, а против – выступают 52.7%. Одной из главных причин является рост инфляции, достигшей 8.5%. Глава руководства Соединённых Штатов убеждает людей, что с этим он ничего не может сделать, и всю вину за экономические трудности сваливает на Россию и её действия в Украине. Но судя по опросам, американцы винят в сложностях в основном самого президента.



По данным Reuters, экономика сейчас беспокоит граждан США куда больше, чем что-либо. В перспективы глобального ядерного конфликта они не верят. Боевые действия на Украине, как выразился глава Белого дома, происходят далеко, и такой готовности помогать Киеву, как у ЕС, в Штатах нет. А вот нарастающая инфляция даёт о себе знать. Цены продолжают взлетать как по команде, и многие американцы не желают с этим мириться.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции