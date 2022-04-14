Борщевой сертификат

Аргументы Недели → Мнение 13+

14 апреля 2022, 09:57 Вадим Кулинченко,

Печальные, но так необходимые воспоминания сегодня. Их можно считать предложениями Правительству рядового пенсионера.

13 февраля 2015 года по 5-му каналу ТВ услышал и увидел интересную картинку – инициативу Ульяновских сельхозпроизводителей (фермеров, товариществ и прочих), которую поддержали региональные власти, а местное население одобрительно восприняло. Суть её ниже, а пока о другом, но по этой теме.

Во все времена, когда становилось трудно, народ, не надеясь на государство, стремился выжить самостоятельно. Это в основном пищевая выживаемость. Вот только три примера из моей жизни:

- 1947 год, страна выходит из послевоенной разрухи, даже на карточки не хватает продовольствия. Тогда рабочим стали выделять участки земли для личного пользования, но не в собственность. Это были неудобья, потому что колхозные земли государство не трогало. Но, несмотря на это, люди освоили эти неудобья, и каждый сажал на них то, что считал нужным. Лично автор помнит (было 11-12 лет), что его отец рабочий на 8 сотках посеял просо, это хорошо подходило к засушливой Воронежской области. Эти участки очень помогли людям выжить в голодные 1946-1948–е годы. Потом стало легче, и люди бросили участки…

- Начало 90-х годов прошлого столетия. Это ещё помнят многие – так называемый «огородный бум». Были талоны, но они не могли уталить голод простого народа. Тогда Правительство бросило «кость» народу – три сотки огорода. И опять неудобья. Автор сам был членом Исполкома посёлка (Купавна), который договаривался с агрофирмой имени С.М. Кирова (была такая, Балашихинский район) об аренде неудобий для огородов. Участки были распределены между организациями, работники которых дружно взялись за освоение огородничества. Было много нюансов этого «огородного бума», всех не опишешь. Но огороды помогли в то время восполнить недостаток овощной продукции. Потом нам «помогла» заграница, и огороды ушли в небытие, стимулировав дачное дело…

- Теперь в ответ на «импортозамещение», которое приводит к дефициту овощной продукции, а главное – небывало взвинчивает цены, народ ищет выход выжить. Как говорят в народе – Голь на выдумки хитра!

И вот, как говорят фермеры из Ульяновской области, они решили выпустить так называемые «Борщевые сертификаты», в которых все овощи будущего урожая 2015 года с доставкой на дом будут стоить не дороже 12 руб/кг. Сертификат не обременителен даже для пенсионеров (от 1500 до 2500 рублей), но за то живые деньги фермерам для весенних работ по закладке основы будущего урожая. Это вынужденная мера поясняют фермеры – Правительство только обещает помощь, но ничего не делает, а брать кредит в банке – это значит загубить дело. Единственный выход – обратиться за поддержкой к народу. Но эту помощь фермеры просят не безвозмездно, а обещают её погасить осенью на основе взаимовыгодного расчёта.

Очень заманчивая инициатива, только жаль, что в одной области, а не по всей России. Ей не дадут распространиться банкиры и поддерживающее их Правительство. А почему? А потому, что эта инициатива такой конкурент им, что это не может присниться даже в страшном сне – народ даёт беспроцентную суду производителю.

Об этом говорят простые расчёты, посудите сами – если будет продано даже 100 млн. сертификатов по 2 500 рублей, то это будет 2,5 млрд. рублей, существенная, причём беспроцентная, помощь сельскому хозяйству. Но есть уверенность, что сертификатов будет приобретено больше. Ведь это сделка без кабалы как для фермеров, так и для народа. Недаром в народе бытует мудрость – С миру по нитке – голому рубашка! Но это рубашка для всего народа! А главное, такая бы народная инициатива очень бы продвинула «импортозамещение» вперёд…

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