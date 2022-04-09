Если бы Гинденбург проявил дальновидность, возможно не было бы и Гитлера

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9 апреля 2022, 23:57 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Порою в истории случаются события, которые вообще не должны были случиться. И возможно, если бы тот самый Пауль фон Гинденбург не пошёл на второй срок и был бы более дальновидным в выборе партнёров, не было бы и последующего кошмара, приведшего к десяткам миллионам смертей.

Известно, что рейхспрезидент Гинденбург был уже довольно старым человеком. 86 лет – это серьёзный возраст даже в нынешние дни, когда сорокалетние мужчины не считают себя взрослыми, а что уж говорить про начало ХХ века. Некоторые историки считают, что если бы Гинденбург вовремя заметил подле себя опасного «маленького человека» и не пошёл бы на второй срок, у Германии был бы шанс превратиться в демократическую республику. Но увы, у старого генерал-фельдмаршала и кайзеровского служаки не имелось той самой дальновидности и интуиции, которая могла бы спасти страну от нацистской диктатуры. Германия всё ещё пребывала в состоянии послевоенной адаптации, и горечь поражения была сильна.



Зачатки грядущей катастрофы произошли ещё в далёком 1932 году. Тогда в Германии проходили президентские выборы, последние в плане свободности и демократии. Гинденбург занимал свой пост с 1925 года. Но кто же был его оппонентом 7 лет спустя? В первом туре отмечалось 5 кандидатов на пост рейхспрезидента. Первый – полковник и монархист Теодор Дюстерберг, второй – не кто иной, как сам Пауль фон Гинденбург, третий – транспортный рабочий и коммунист Эрнст Тельман, четвёртый – будущий фюрер Гитлер из нацистской партии, и конечно же пятый – адвокат и «шут» Адольф Густав Винтер, умудрившийся попасть в тюрьму. Ко второму туру количество кандидатов сократилось на два человека. Пресс-секретарь НСДАП Ганфштенгль предчувствовал, что Гитлер победит и станет президентом, получив при этом 16.3 млн голосов. Против будущего диктатора активно агитировал Тельман, считавшийся «пособником» СССР. Он проводил беседы с рабочими по поводу будущего Германии и разоблачал капиталистов. Гитлер и Тельман постоянно встречались с избирателями, пытаясь увеличить поддержку. Гинденбург же, ввиду возраста, действовал более скромно, избегая пышных мероприятий. Хотя про него и успели снять документальный фильм, в котором рассказывались все его подвиги.



Но в президентской гонке ни Гитлер, ни Тельман победы не одержали. Победа осталась за Гинденбургом. Во втором туре, 10 апреля 1932 года, за него было отдано 19 359 983 голоса (53.05% электората). Гитлер же улучшил свой показатель на 2 млн голосов по сравнению с первым туром – 13 418 547 (36.7%). А вот у Тельмана показатели сбились, за него проголосовали куда меньше избирателей (3 706 759 – 10.16%). Возможно, в этом поработали нацисты, которые часто прибегали к угрозам по отношению к оппонентам. Тельман догадывался об этом, и был крайне удручен положением дел. Сам же глава коммунистов отдал свой голос за Пауля фон Гинденбурга. Он посчитал, что иного варианта нет. Однако он и подумать не мог, что вскоре старый фельдмаршал окончательно потеряет рассудок и сблизится с Гитлером куда больше, чем до выборов. Уже 30 января 1933 года Гинденбург уступил власть будущему фюреру, назначив его рейхсканцлером Веймарской республики. А 2 августа 1934 года тяжело больной военачальник скончался от рака лёгких. Так начались самые тёмные времена в истории Германии, которые продлились до мая 1945 года.

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