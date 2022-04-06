Стас Садальский: по-моему, Жириновский сделал слишком много прививок

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 апреля 2022, 14:15 Александр Саргин

Фото: соцсети

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Актер, теле- и радиоведущий Станислав Садальский рассказапл «АН», чем ему запомнился лидер ЛДПР.

Шут оказался самым умным

Очень жаль, что Владимира Вольфовича больше нет с нами! Говоря словами классика, он мог сметь свое суждение иметь. То есть в отличие от других он свободно выражал свои мысли и в этом не был зависим ни от кого. Над ним смеялись, потешались, даже называли шутом, а в результате этот «шут» оказался самым умным!

Жириновский однозначно был одним из самых мощных политиков нашего времени, тем более по сравнению с другими, которые, как флюгер, придерживается того мнения, куда дует ветер.

Он предлагал мне идти в депутаты

Скорее, он говорил вразрез с другими, был очень эрудированным, ярким и остроумным человеком. Я даже снимался с Владимиром Вольфовичем в фильме под названием «Корабль двойников», в котором была какая-то смешная сцена. Помню, он еще тогда предлагал мне идти в депутаты, но я ему ответил, что это не моя чашка чая.

Так что мне очень печально. И еще я думаю, это лишний раз говорит о том, что ему не надо было вакцинироваться. Точнее, он, если так можно сказать, перевакцинировался, ведь была информация, что за время пандемии он вакцинировался восемь раз, то есть сделал слишком много прививок.

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