Жена бывшего руководителя Украинского МВД владеет несметными богатствами

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1 апреля 2022, 15:13 Александр Крохмаль, Журналист Источник: compromat.ru

Фото: pinterest.com

СК России возбудил более 500 уголовных дел против украинских чиновников. Один из фигурантов – это Арсен Аваков, бывший министр МВД. Как оказалось, жена Авакова – настоящая бизнесвумен и владеет достаточным количеством финансовых средств. А ведь до сего момента, экс-министр прятал свою супругу от общественности.

В украинских и российских СМИ тематика жены Авакова практически не поднималась. Она считалась своего рода тайной персоной, о которой если и говорили, то скорее всего не публично. В целом, так можно сказать про семью бывшего министра Украины. Сведения о семье были будто бы засекречены. Но вскоре секреты Авакова всплыли наружу.



Жену экс-министра зовут Инна, сейчас ей 57 лет. С 1994 по 2012 она работала под строгим надзором супруга, но потом её полномочия увеличились. В период с середины 90-х по 2-е десятилетие 21-го века она занимала должность зампреда правления банка «Базис», входящего в состав АО «Инвестор». «Инвестор» была создана ещё в 1990 году. Основным видом деятельности фирмы был сбор и сбыт лома цветных металлов. Спустя 2 года Аваков открыл банк «Базис», ставший по сути его семейным кошельком. Активы экс-министра не складывались в одну корзину. Они числились на многих счетах, и в том числе на счетах ближайшего окружения. Можно сказать, что супруга Авакова Инна была его неофициальным финансовым директором.



Свою жену экс-министр МВД активно использует в качестве номинанта примерно с 2012 года. Тогда Национальный банк Украины отобрал у «Базис» лицензию. После этого началась процедура банкротства организации. С тех самых пор женщина стала фигурировать в уставных документах 17 корпораций. В некоторых фирмах она числилась, как директор, но чаще всего – бенефициаром. Во время ликвидации «Базиса» Арсен Аваков руками жены умудрился взыскать с государства 20 миллионов гривен (57 млн руб), которые якобы зависли на накопительном счету банка в НБУ. К тому моменту он якобы уже отошёл от дел, и всем начала заправлять его жена. Главным акционером «Инвестора» так же считалась Инна Авакова.



Фирмы, возникшие после крушения «Базиса», имели разную направленность – от добычи рудных и нерудных материалов до издательского бизнеса. В 2015 году Инна Авакова приняла участие в создании в Харьковской области специального парка развлечений. Под него была зарегистрирована торговая компания, которая поставила там киоски и мини-кафе. Размер уставного капитала компании-оператора составил 2 млн гривен, то есть 5.7 млн рублей. В 2017 году оказалось, что Инна Авакова куда богаче самого министра МВД, и не в сколько-нибудь, а в 57 раз. Сам Аваков задекларировал миллион с небольших гривен. Его жена – 57 миллионов гривен (в рублях это – более 160 млн по нынешнему курсу).



Помимо всего прочего, у бизнесвумен на счетах в «Райффайзен» оказалось 2 млн долларов США, а в Banca Popolare del Frusinate – 1.5 млн евро. Теперь часть активов семья бывшего министра МВД Украины может потерять. Буквально накануне российской спецоперации Инна Авакова купила в Херсонской и Николаевской областях несколько объектов солнечной электростанции суммарной мощностью в 26.4 МВт. Известно также, что 3 февраля жена экс-министра была допущена к управлению ещё одной компании по производству солнечной электроэнергии – «Подстепное солнце».

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