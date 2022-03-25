Пшеничная война. Эпизод третий: «Селекция наносит ответный удар»

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 марта 2022, 09:21 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

После выхода двух предыдущих материалов о планах транснациональных селекционных концернов не отдавать рынок семян отечественному производителю, как говорят источники "АН", в правительстве задумались о создании некоего экспертного совета. В его задачу, если таковой будет создан, должно входить составление по-настоящему независимого экспертного мнения по проблеме ГМО и геномного редактирования.



С этим самым независимым мнением огромные проблемы во всем мире. Транснациональные корпорации просто за пять копеек пучок покупают ученых, а тех, кто не продается - увольняют и ставят стоп-запреты на публикации в ведущих научных журналах.



В научном мире все помнят историю Арпада Пустая из Института Роэутта, который занимался изучением ГМ-картофеля со встроенным геном лектина подснежника (природного инсектицида, безопасного для млекопитающих). После того как профессор Пустай опубликовал работу о возможном вреде этого картофеля, его спустя тридцать лет беспорочной службы выгнали из университета пинком. Причем требование об увольнении профессора Пустая исходили от президента США! Профессор Роберт Орсков, бывший ведущий сотрудник Института Роуэтта, говорил: «''Монсанто'' позвонила Биллу Клинтону, затем Клинтон позвонил Блэру, а Блэр позвонил директору Института Роуэтта Джеймсу...»



После поднявшегося в английских СМИ грандиозного скандала, "Монсанта" отозвала свой ГМ картофель из Великобритании. Сейчас даже распиаренный ГМ картофель, устойчивый к колорадскому жуку (в него был «пересажен» ген токсина из ядовитой бактерии), начал убивать не только личинок колорадского жука, грызущих листья картофеля, но и пчел, пьющих нектар из его цветков, не выращивается нигде на Земле.



При этом у нас, в России, находятся "умные головы", которые всерьез предлагают закупить ГМ технологии для такого картофеля и "накормить им весь мир", как как-то сказанул Дмитрий Медведев. "Эксперты" из Высшей школы экономики, не имеющие никакого сельхозобразования, напористо требуют вообще уничтожить российскую селекцию как класс: ей уже никогда не догнать Запад! А ВШЭ, на минутку, является экспертной организацией правительства России!



До геномного редактирования докатилась даже Российская академия наук. Недавно там прошел Президиум РАН, на котором физики и лирики (не позвали ни одного селекционера по пшенице! - прим. авт.) обсуждали, как же жесток наш закон о ГМО, надо бы смягчить! Вот интересно, а почему молекулярные биологи не лезут в физику?! Потому что ни хрена не понимают!



На самом деле, у России есть все возможности поднять урожаи зерновых и не только зерновых безо всякой геномной химеры.



- Главная проблема для России сегодня – низкие урожаи пшеницы (и других зерновых) на нечерноземных почвах. В 1985 году средний урожай был 17-18 ц/га, и в 2015 тоже 17-18 ц/га. Но сегодня созданы и районированы 8 сортов яровой мягкой пшеницы (они вышли из Межведомственной программы по генетике продуктивности пшеницы в Сибири – программы «ДИАС»). 5 «дочерних» и «внучатых» сортов получены от скрещиваний первых восьми сортов программы ДИАС, и 4 прорывных по урожаям сорта созданы за последние 8 лет. Эти сорта возделываются в Предуралье, Северном Зауралье, Западной Сибири, Казахстане, Алтайском крае, Республике Алтай, Бурятии, Хакасии, Тыве и Монголии на площадях около 10 млн га с экономическим эффектом в сотни млрд рублей ежегодно.



Хотим превратиться из страны-импортера зарубежных гибридов в страну-экспортера прорывных по урожаям и качеству российских сортов, значит жизненно необходимо начать наконец-то строить Селекционный фитотрон федерального уровня. Тогда за 5-7 лет реально поднять урожаи по всей стране на 60-80%, при параллельном конвейерном создании прорывных сортов на экспорт, экономический эффект от которого будет сопоставим с экономическим эффектом от экспорта некоторых энергоносителей, - говорит бывший директор Института растениеводства им. Вавилова, академик РАН Виктор Драгавцев.



Справка «АН».

С 2010 г. в мире выращивается меньше зерна, чем потребляется человечеством. ФАО сообщила, что мировой урожай зерновых, полученный в 2020 году на Планете, был «съеден» уже к августу 2021 г. Для прокорма населения в течение последних 5 месяцев 2021 г. многие страны были вынуждены изымать зерно из государственных резервов, объём которых в мире невелик – чуть больше 20% от ежегодного мирового производства зерна.



Не вдаваясь в научный спор между сторонниками и противниками ГМО, чисто с точки зрения обывателя-потребителя думаю, что пока есть малейшие подозрения или сомнения в безопасности технологий геномного редактирования, технологий выращивания такой продукции, пока не доказано, что она не воздействует на человека - ГМО должны оставаться под тотальным запретом. И никакой "голод человечества" не должен служить аргументом к отмене этого запрета.



А вопросы к безопасности - серьёзнейшие. И их мы обсудим в заключительной части нашего расследования. Только на сайте «АН».

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