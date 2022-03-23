Пшеничная война. Эпизод второй: «ГМО атакует!»

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 марта 2022, 09:02 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

В первой части нашего расследования мы рассказали, что селекционные транснациональные гиганты, оккупировавшие российские поля своими семенами, сдаваться не собираются. Несмотря на санкции, плюнув на рекомендации своих правительств, не обращая внимания на протесты российского общества, наши законы и робкие попытки импортозамещения, они с яростью крокодила не хотят отпускать свою добычу. Наш семенной рынок. И, пользуясь огромными ресурсами, на корню стараются уничтожить российскую традиционную селекционную науку, подменяя ее громкими фразами о супер-эффективности геномного редактирования.



Наверняка каждый сталкивался с приемом, когда собеседник обосновывал свою точку зрения таким образом: «Да это все знают! А кто не знает, тот вообще совок!» При этом нес какую-то чушь. Так, например, обосновывают весьма спорный тезис, что капитализм выгоднее, чем социализм. Не объясняя, конечно, для кого именно выгоднее.

Тот же прием используется сторонниками генно-модифицированных организмов (ГМО) или геномного редактирования. Во-первых, они уверяют, что ГМО и ГР — абсолютно разные вещи: «Все образованные люди об этом знают!» Врут!

- 25 июля 2018 года Европейский биологический арбитраж в Люксембурге единогласно приравнял все методы ГР к методам создания ГМО. А генетики Англии установили, что самый рекламируемый метод геномного редактирования - CRISPR/Cas9 - вызывает десятки и даже сотни неконтролируемых мутаций в других частях генома. А в Китае «геномных редакторов» за использование CRISPR/Cas9 при лечении людей - сажают в тюрьму, - говорит академик РАН Виктор Драгавцев.

Во-вторых. По безапелляционным заверениям «гмошников» их продукт дает более высокие урожаи, так как они планируют и успешно избирательно стимулируют конкретный ген, например, продуктивности. И вновь врут.

- Признаки продуктивности определяются десятками и даже сотнями и тысячами генов (полигенами), а «генные инженеры» могут работать только с единичными «большими» генами Г. Менделя (олигогенами). Академик А.А. Баев еще в советское время писал о «генной инженерии», как о слишком разрекламированном подходе, слишком непредсказуемом и опасном. Для повышения урожаев – главной задачи селекции в России - эти подходы непригодны. Не верите российской науке? Вот американская: Минсельхоз США (United State Department Agriculture – USDA) – в своём Сельскохозяйственном информационном бюллетене МСХ США (USDA Agricultural Information Bulletin, 2001) опубликовал важнейшие результаты: «Применение биотехнологий, включая генную инженерию, не увеличивает максимальные урожаи. Нужны более фундаментальные научные прорывы, если мы хотим наращивать валовую продукцию растениеводства», - приводит конкретные доводы академик Драгавцев.

И уж совсем наглая ложь насчет избирательности редактирования из серии «ракета прямо в форточку влетела даже окна не задев».

- «Генные инженеры» стреляют по клетке золотыми частицами с «прилепленным» к ним трансгеном, причем одним-единственным, который неизвестно куда попадет и как будет работать. «Генная инженерия» более похожа на историю барона Мюнхаузена, когда, за неимением картечи, он зарядил ружье вишневыми косточками, выстрелил в оленя, а через 3 года встретил в лесу оленя, у которого на спине выросло дерево вишни с плодами, - такое образное сравнение Драгавцеву явно по душе.

«Но позвольте, - скажет не обезображенный ЕГЭ читатель. - Ведь есть множество исследований, говорящих об эффективности и безопасности ГМО!» Действительно есть! И именно множество статей, напечатанных в ведущих научных журналах! И крайне мало материалов, в которых приводится противоположная точка зрения.

А теперь спросите любого член-корреспондента или академика Российской академии наук: «Каких писем больше всего у вас в электронной почте?» И восемь из десяти скажут: «Это письма от издательств научных журналов, в которых открыто предлагается разместить мою статью на страницах их журнала за, предположим, 1000-1500 евро». Как вы думаете, у транснациональных селекционных корпораций, которые платят миллионы долларов за научные исследования с предсказуемым результатом, не найдется в бюджете лишней тысчонки евро, чтобы эти нужные результаты напечатать?!

Пускать этих транснациональных «козлов» в свой огород, как это предлагают некоторые деятели науки: «только они спасут наше сельское хозяйство, иначе мы отстанем навсегда!», не просто недопустимо. Это означает не просто потерять продовольственную независимость, это называется «подарить суверенитет!».

Ведь тот же Байер, не стесняясь, откровенно заявил, мол, в этом году мы полностью поставили семена российской стороне по договору. А вот в следующем — посмотрим на ваше поведение, русские. И решим: кормить вас или нет.

Продолжение следует.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции