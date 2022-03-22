Пшеничная война

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22 марта 2022, 09:28 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Всемирная продовольственная организация ООН бьет в набат: на матушке-Земле не хватает еды! Около миллиарда человек, из них более 500 миллионов в Азии, каждый день не доедают. Из-за дефицита зерна цены на него растут с космической скоростью. Естественно, большей частью маржа остается не у земледельца, а у посредника-монополиста.

Спекулируя на якобы неизбежном грядущем продовольственном коллапсе со всеми вытекающими последствиями (войны, продовольственная миграция, насилие), транснациональные корпорации, специализирующиеся на генно-модифицированных организмах, рвутся засеять своими модифицированными семенами все поля в мире. Россия пока держит оборону. Пока держит...

В последние дни истерия насчет грядущего голода выходит на вселенский масштаб. И виной тому, естественно, спецоперация на Украине. Дело в том, что Россия вместе с Незалежной держали треть (!) - практически 30 процентов мирового рынка зерна! Мы занимали первое место по пшенице, Киев по кормовым культурам. Также мы неплохо стоим по маслосеменам и подсолнечному маслу.

Что будет с урожаем этого года на Украине — понятно. Его просто не будет. Мы же объявили эмбарго на экспорт до конца августа, чтобы стабилизировать внутренние цены. И международные биржи сошли с ума. С 28 февраля по 9 марта 2022 года мировые цены на пшеницу выросли на 43 процента! И это после подорожания года 2021 на 31 процент.

В 2016 году тонна пшеницы стоила 113 евро, в апреле 2021-го – 165 евро, а в ноябре 2021-го – 278 евро. В конце марта — уже 398! Правда, говорить, что российские крестьяне озолотились, 400 евро — это не шутка, нельзя. Средняя закупочная цена внутри России была в районе 15 тысяч рублей за тонну. В три раза меньше, две трети ценника оседает в карманах перекупщиков.

Смешно слушать так называемых «экспертов», которые с умным видом говорят по телевизору: «Россия только выиграет от растущих в мире цен на продовольствие!» Казалось бы логично: мы первые в мире по экспорту пшеницы, чем дороже продадим, тем больше в бюджет. Если бы не одно маленькое «но». Практически весь российский продовольственный рынок начиная от семечка и заканчивая экспортом, России не принадлежит!

Но обо всем по порядку. В семенном фонде (кроме пшеницы) бал правят иностранные селекционные гиганты. Тот же Байер практически монополизировал поставки семян гибридов кукурузы и подсолнечника. Израильская "Limagrain" специализируется на овощах. И так далее и тому подобное. Естественно поставляют они не дающие потомства гибриды, а не сорта. И каждый год семена надо закупать заново.

Скорость выведения новых гибридов западными концернами космическая. Каждый год по сотне, а то и поболее. Тот же Байер только в прошлом году зарегистрировал более пятисот сортов семян и более трехсот новых средств защиты растений.

Как говорит профессор РАН селекционер Александр Соловьев: «Методами традиционной селекции это сделать нереально». Но если с Байером все понятно — геномная инженерия рулит, то, например, с голландской Bejo Zaden (в продаже более 1200 сортов 50-ти культур растений и несколько крупных селекционных станций в Нидерландах, Гватемале, Индии, Италии, Франции и Польше) или японской SAKATA SEED CORPORATION (10 селекционных станций и лабораторий на 5 континентах мира), тоже имеющим свой кусок российского пирога, загадок больше, чем ответов. Какими путями эти ребята получают свои гибриды совершенно непонятно. Официальной информации нет. Только обещания, что если мы будем использовать ГМО, то вы об этом узнаете. Верим...

«Но ведь семена пшеницы, - заметит не одурманенный ЕГЭ читатель. - наши!» Верно. Пока наши.

– Наше пшеничное семеноводство спасало только то, что иностранные сорта не приспособлены к нашим климатическим выкрутасам. Пока у нас европейские зимы, но может ударить и мороз без снега. Наше семечко выживет, американское вымерзнет. Поняв, что с наскока самый вкусный рынок не захватишь, они пошли другим путём. Сегодня все крупные селекционные игроки делают в России свои представительства, в том числе научные, и опытные поля при них. И не спеша проводят научную работу по районированию своих сортов. И как только они её закончат, доминированию наших семян в самом большом пшеничном сегменте этого рынка придёт конец. По стандартной схеме семена пойдут вначале ниже себестоимости с научным сопровождением и прочими плюсами. А уже когда к ним привыкнут, тут-то гром и грянет! – говорит селекционер Александр Соловьёв.

Когда после 24 февраля западные компании побежали из России, никто из селекционных монстров такого намерения не выказал. Так, для вида сократили второстепенные «бизнеса», но главное — окончательно закрепиться на российском рынке семян — остается неизменным.

Понятно, что эмбарго на вывоз зерна не будет вечным. Особенно при таких мировых ценах. Да и наказа Владимира Путина об удвоении экспорта продовольственных товаров до 40 миллиардов долларов никто не отменял. Также маловероятны и санкции в отношении зернового, особенно пшеничного экспорта. Слишком крупный, 17 процентов мирового рынка, игрок наша страна. Значит в самое ближайшее время в правительство зачастят ходоки, которые будут убеждать чиновников расширять посевные площади, увеличивать урожайность, простите, урожаев и вообще — экспорт это наше все!

Высшая школа экономики со своим подбайеровским Центром технологического трансфера как официальный эксперт правительства немедленно посоветует привлечь того же Байера к разработке какой-нибудь «дорожной карты» или «навигатора урожайности» и, несмотря на все запреты, указы и законы, на российские поля придут ГМ гибриды пшеницы, мутными бурными потоками потечет отравляющий все живое «раундап», дельцы, получающие миллиарды от всей цепочки выращивания «мертвого» хлеба, будут довольно потирать ладошки...

Между тем, благодаря некоторым ученым, не поддавшимся геномному промыванию мозгов, Россия имеет такие сорта пшеницы, причем традиционной, т. е. безопасной селекции, что может спокойно накормить весь мир. А вот почему минсельхозовские чиновники их в упор не видят, тема отдельного материала. Но только на сайте «АН».

Продолжение сельхозрасследования читайте в ближайшие дни.

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