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Почему в начале спецоперации виноваты Украина, США и ЕС

, 12:43

Почему в начале спецоперации виноваты Украина, США и ЕС

24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

В начале спецоперации на Украине виноваты - сама Украина, США и ЕС!

Скажете: не может быть! Все знают, что спецоперацию 24 февраля 2022 года начала Россия! Нет, это не так и никакого парадокса в этом нет. Просто нужно вспомнить и проанализировать цепочку предшествующих событий и вы придёте к такому же выводу, как и я. Украину готовили к братоубийственной войне США и правящая верхушка Евросоюза.

Но начну свой путь к истине с простых и понятных вещей, с которыми мы сами в жизни сталкивались не раз. Вот вам знакомая картина: на улице на глазах у всех прохожих, подросток лет пятнадцати пристаёт к мальчишке, за спиной у подростка пара-тройка взрослых ребят, явно подначивающих его и дающих понять - не дрейфь, если что, помогут, отчего подросток наглеет всё больше и уже начал махать кулаками. Мальчишка мог бы убежать, но представление о мужской чести не позволяет, и он тоже сжал кулаки и готов драться, хоть и знает что будет избит. Прохожие стыдливо делают вид, как будто не понимают что происходит и ускоряют шаг, отворачиваясь в сторону. Рядом оказался мужчина - не из робкого десятка, умеющий постоять за себя и за слабого. Не оглядываясь на численный перевес, не боясь последствий, даёт отпор обнаглевшему отморозку и становится между мальчишкой и взрослыми парнями, явно готовясь к драке с ними. Парни, ошалев от такого дерзкого напора и понимая, что тут может и самим прилететь, начинают отступать, оправдываясь, что всего лишь оказались случайными зрителями и совсем не желают драки.

А теперь ответьте самому себе, на чью сторону встали бы вы? И давайте участников этой сцены сопоставим со странами, так или иначе имеющим отношение к событиям на Украине. Кто из них кто? На чьё место вы поставите Украину, США, ЕС и остальные страны мира? Уверен, кем являются Россия и Донбасс в этом эпизоде, понятно даже нашим врагам.

Скажете это не сопоставимые вещи. Не соглашусь, всё происходящее в обществе можно разложить на простые житейские ситуации, только процессы в обществе масштабнее и имеют куда более серьёзные последствия. Вот теперь и перейду к ним.

Некоторые противники спецоперации считают, что Донбасс и Луганск - это внутреннее дело Украины, поскольку это другая страна. В основном это молодёжь, не интересующаяся историей, не читающая публицистику, не помнящая своих корней и родства. Для них действительно, что Украина, что Венгрия, что Греция, никакой разницы. Но люди старшего поколения, в подавляющем большинстве своём, воспринимают все события на Украине, как происходящее с нами и нашими ближними в нашей родной стране. Почему? Я родился и рос в Макеевке, позже с родителями переехал на Кубань, родину отца. Но на Донбассе остались все близкие родственники по маминой линии, включая бабушек, дедушек, дяди, тёти, двоюродных сестёр и братьев. Некоторые из них живут в Крыму, другие в Николаеве, есть и в самом Киеве. Как для меня Украина может быть чужой страной, если мои корни оттуда, мои близкие там? Мы виделись каждый год, бывая друг у друга в гостях. Неужели я могу оставаться равнодушным к тому, что происходит с ними?

Для меня Украина и Россия это одна страна. Я в 1991 году искренне голосовал за сохранение единого Великого государства. И таких граждан было 78%. Кстати, опросы подтверждают, что и сейчас желающих воссоздать СССР примерно столько же. Увы, но уже тогда было много политиков, продавшихся американцам, включая первых президентов СССР и республик. Именно они предали своих граждан. Одни растащили нашу отчизну по княжествам, что бы править самим и быть "первыми в провинции", раз не могут быть "первыми в Риме". А другой просто оказался не способным сохранить Великую страну. Впрочем, и мы сами в этом деле не без греха.

Неужели у американцев на Украине больше родственников и близких им людей, чем у меня и таких, как я? От меня до Макеевки 350 километров, от Вашингтона до Киева 9 000. Для меня, как и миллионов россиян, живущие на Донбассе, в Крыму, на Украине, не просто братья и сёстры ради красного словца, они мои братья и сёстры по крови. А кем они приходятся американцам? Пушечным мясом. Как тот подросток для молодых отморозков.

Мне опять возражают, Россия не имела юридического права вторгаться в соседнюю страну. А украинские власти имели право вторгаться в Донбасс и Луганск? Они подписали Минские соглашения, признав ДНР и ЛНР, и обязались привести своё правовое поле, свои законы и конституцию в соответствие с требованиями Минских соглашений. И что они сделали? Ничего.

А вы помните кто выступил ГАРАНТОМ МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ? Германия, Франция и Россия! Какие гаранты из Германии и Франции мы уже знаем по их исполнению гарантий, данных президенту Украины Януковичу, да и нынешней нацисткой власти. Они не исполняют своих обязательств в силу своего понимания о чести, совести и обязанностях, а точнее их полного отсутствия. Все эти понятия они давно заменили одним - ВЫГОДА. В отличиие от них у России остались честь, совесть и чувство долга.

Находятся и такие, кто заявляет - а разве не сама Россия создала ситуацию на Донбассе? Разве не она поддерживала сепаратистов? Напомню таким радетелям за справедливость. А почему вы решили, что Россия должна была остаться в стороне? И кто в 2014 году совершил переворот и сместил законную власть? Переворот в 2014-м году, с применением вооружённых националистических молодчиков совершили неонацисты Яценюк, Тягнибок, Ярош, Парубий. Воодушевили их на сей "крестовый поход" правящие круги США, в лице Нуланд и Байдена, тогдашних госсекретаря и вице-президента соответственно. Теперь понимаете почему эти, в общем-то уже глубоко пожилые люди, вновь возвращены во власть? Что бы завершить начатую операцию. Что бы не посвящать в цели операции новых людей.

Любой здравомыслящий человек понимает к чему приведут приход к власти неонацистов, да ещё и поддерживаемых Штатами. К событиям Югославии, Ливии, Сирии и т.д. И потому юго-восточные регионы Украины не могли принять результаты Евромайдана и возмутились. Не видя опоры в центральной власти, которую всего за пару недель прибрали к рукам националисты, регионы стали создавать свои органы власти и предприняли попытки к дистанцированию от Киева. И это были не только Донецк и Луганск, вспомните Крым, Харьков, Днепропетровск, Херсон и наконец Одессу.

Так почему Россия должна была остаться в стороне? Почему у США, находящихся с другой стороны планеты есть интересы на Украине, а у России, ещё вчера бывшей единым целым с Украиной не должно быть интересов, что бы ближайший сосед был миролюбивым, надёжным и обеспечивал соблюдение прав и свобод русскоязычной части населения, составляющей абсолютное большинство в этой стране, многие из которых всегда считали себя русскими и частью России, ещё с досоветских времён. Ведь общность людей определяют не только государственные границы, и даже скорее не они, а общие культура, человеческие ценности и история.

У России, как ни у кого больше в мире, есть право влиять на судьбу Украины и других своих соседей. Как, впрочем, такое право признано за любой крупной державой и этим с лихвой пользуются США, Германия, Франция, Британия, Турция, Китай, Индия и т.д. и т.д. Кто и почему решил, что Россия лишена такого права? США и Евросоюз! В их понимании цепочка управления вассалами должна была выстроиться в такой последовательности США → Евросоюз → Россия. Это кто так решил? Вот почему Западный мир находится в постоянной конфронтации с Россией. Нам хотят навязать роль третьестепенного сателлита, ровней которому должны быть Эстония, Литва, Латвия, Молдавия, Грузия и т.д. Не хочу обижать эти страны, но мир устроен пока что по иному принципу.

Господа от Запада ошиблись, считая, что россиян уже удалось купить западными побрякушками. И чтобы не лишиться их, Россия будет молча смотреть, как нацисты Западной Украины, расправляются с москалями Восточной Украины. Заметьте, их санкции начались с того, что нас лишили роскошных западных побрякушек. К сожалению, среди нашей молодёжи нашлись ценители их "ценностей". И в первую очередь сожалеют об их потере, а не гордятся тем, что наша Родина не предала своих.

Впрочем, я не прав кое в чём. Запад знал, не был уверен, но ожидал, что Россия своих не бросит. И именно в этом заключался план их спецоперации, но об этом я рассказал в других статьях.

Обязательно скажут, но ведь Россия, признав независимость ДНР и ЛНР, тем самым отказалась от исполнения минских соглашений. Во-первых, Россия долго и терпеливо ждала их исполнения, и как никто другой из гарантов, да и заокеанских покровителей, настойчиво требовала от Украины их исполнения. Но Украина не только не исполнила взятые обязательства, но и прямо заявила об отказе от их выполнения. Вопрос. Что должны были сделать гаранты? Или все заранее знали, что их гарантиям грош цена? Это лишний раз доказывает, как к взятым обязательствам относится Запад.

И напомню, Россия, в отличие от Германии и Франции, выступала не только гарантом выполнения минских соглашений, но и гарантом самих республик, что с ними не расправятся нацисты, как это было 80 лет назад. Напомню, тогда Англия, Франция и ряд стран Запада, так же выступали гарантами для Польши и других стран. Однако, при нападении Германии на Польшу, отделались нотами осуждения и... санкциями. История всё время повторяется. Только тогда не было ракет, ядерных бомб и беспилотников, а в остальном всё то же самое.

Так что юридическое право у России, поставить Украину на место и защитить республики есть. В отличие от нас, у Украины такого права не было. Ну разве что признать право сильного, атаковать слабого. Но тогда почему такое право предоставлено только для Украины и США? Почему России в этом отказано? (обязательно напишу об этом статью).

Для самых непонятливых подытожу - Украина сама создала неотвратимость спецоперации, всеми своими действиями, вопреки Минским соглашениям - ущемляла всё больше и больше в правах русскоязычное население, поощряла и развивала нацизм, вооружаясь и готовясь к захвату республик, стянув к их границам все свои вооружённые силы, создавая нацистские бригады и полки, возведя их в ранг Нацгвардии со всеми нацистскими атрибутами, желая смерти русским на своей земле и за её пределами. Желающие могут сравнить их символы с символами нацистов Германии или наградными медалями. И после этого найдутся недалёкие, утверждающие, что Россия напала на безобидную, "белую и пушистую" Украину? Обращаю внимание, что первые массированные артиллерийские обстрелы начались 23 февраля. ВС РФ вошли 24 февраля. Или надо было сначала дождаться десятков тысяч убитых граждан Донбасса?

Если и теперь не хотите понять, почему сама Украина виновна в начале спецоперации. Ну значит вы не хотите слышать и думать. Либо "правда" врагов и их ценности вам ближе.

Ну а при чём здесь США и их сателлиты из Европы? А вспомните взрослых мерзавцев, подначивающих подонка к драке с мальчишкой. Только в политике всё намного сложнее, хотя и работает по тем же законам общества. США в очередной раз решили использовать ситуацию с Донбассом и Минскими соглашениями, для лишения России сил и поддержки мирового сообщества. Они провели хитрую операцию с далеко идущими последствиями для России.

Целью Америки было добиться:

  • братоубийственной войны на Донбассе, для значительного снижения численности вооружённых сил РФ;
  • создания огромной разрушающей нагрузки для экономики России в совокупности с санкциями;
  • дальнейшего развития русофобии у мирового сообщества;
  • отторжения оставшихся немногочисленных стран, сторонников России;
  • минимизировать собственные потери и избежать ядерного удара России.

Причём, операция была просчитана так, что при любом раскладе будут достигнуты первые 4 цели, а хотелось бы им всех пяти.

Самой сложной задачей было заставить русских убивать русских. Я не оговорился. Для Запада украинцы и русские были, есть и будут одно и тоже. На Западе всех, кто из бывшего СССР, считают русскими, даже прибалтов, казахов и бурятов. И они правы, русский - это нация, которая состоит из множества национальностей и этносов. Посмотрите этнические группы Восточной Европы до самого Урала, вы не найдёте племён с названием "русские или русичи".

И американцы с этой задачей справились. Если сами русские не хотят убивать русских, значит надо найти тех, кто к этому готов. Вот почему в очень короткие сроки возродили нацистских последователей Бандеры и привели их к власти на Украине. А далее развитием нацизма уже официально занималось руководство Украины. Сначала они стыдливо дистанцировались, а далее уже никого не стесняясь, на базе нацистских формирований создавались батальоны, впоследствии вошедшие в Нацгвардию. Задачей нацистов было запугать население Украины, причём всех регионов, и восточных и западных, поставить под ружьё всех мужчин призывного возраста, с нежелающими воевать с русскими братьями, жестоко расправлялись публично морально и физически, остальных переформатировать под девиз "москаляку на гиляку".

В качестве "морковки для осла", то есть мотивации, ничего не стоившей Западу, использовались давно испытанные методы: обещание открыть Европу для украинцев, принять в НАТО, в Евросоюз и т.п. побрякушки. К слову сказать, все эти "красивые безделушки" обещали всем республикам СССР, в обмен на подчинение Западу и дистанцирование от России. И даже самой РСФСР (Ельцину), чтобы развалить СССР. Результаты, спустя 30 лет развала, уже можно увидеть, на примере стран Прибалтики, Молдавии, Грузии, да и самих Украины и России.

Следующим этапом было насыщение Украины оружием, обучение армии, создание мощных укрепрайонов на границах с ДНР и ЛНР. И постоянно дразнили Россию, факельными шествиями нацистов по Киеву, скачками, провокациями на Донбассе, новыми санкциями, вызывающими заявлениями.

США спланировало и реализовало свою операцию. При этом у них был и план максимум. Свергнуть Путина и пока Кремль обретёт нового хозяина, развить наступление ВСУ на юг России. Недаром в последнее время звучали вбросы в СМИ о принадлежности Кубани, "Донщины" и Воронежа "Незалежной".

Параллельно, у границ России, США создали сеть биологических лабораторий под руководством военного ведомства, для разработки биологического оружия. Американцы понимали, что Украина не сможет победить Россию, но на время возможно ослабит. И завершить начатое должно биологическое оружие. Безмолвное, невидимое, не доказываемое, поскольку закамуфлировано под естественные природные вспышки смертельно опасных болезней, существовавших и ранее. В крайнем случае, всё можно свалить на саму Украину, ведь лаборатории на её территории.

Опять оппозиционеры спросят, а где доказательства? А разве события в Ливии, Сирии, Ираке, Югославии, Сербии и других странах, организованные США, развивались не по такому сценарию? Разве это не один почерк, характерный лишь для США и НАТО? Разве все перечисленные выше страны не являлись в недавнем прошлом дружественными для СССР, а позднее для слабой, но по-прежнему опасной России? Разве они не были опорой России в своём регионе? И чем Украина отличается от них? И напомню, у каждой из этих стран были довольно сильные для их региона армии, которые раздражали Америку. И в случае с Украиной, уничтожение армии ВСУ тоже было запланировано США, им не нужен опасный источник в Европе, хватает Турции, ведь сильная армия Украины, заставит ЕС создать свою сильную армию, а тогда им не нужно будет НАТО и они могут отказаться от роли вассалов США. Кстати, так и было до 1941 года. И Европа это помнит, особенно Германия, и такие планы вынашивает.

Поэтому армия Украины создавалась с единственной целью - обескровить Россию, ценой собственного уничтожения.

Не знаю, оправдает ли это Европу, но они о плане США могли только гадать. Американцы их в эти планы не посвящали. Они использовали Европу, как и Украину, Европа должна была сыграть свою роль натурально, искренне. Искренне обещать Украине то, что никто не собирался ей давать. Отсюда множество заявлений о принятии Украины в НАТО и Евросоюз. Чем оказались эти заявления, мы сегодня тоже уже знаем - частью их спецоперации.

Но вчера мы, Россия, этого не знали. Мы так же, как и Украина воспринимали эти заявления за искренние намерения Запада, несущие нам прямую угрозу. Давайте ещё раз вспомним хронологию последних событий и те факты, которые всплывают сегодня.

США меняют пророссийскую власть Януковича на прозападную Порошенко, возрождают нацистов последователей Бандеры, всячески поощряют Украину к активному военному решению вопроса Донбасса. Увеличивают поставки вооружений, выделяют миллиарды долларов без какого-либо обеспечения. Германия и Франция перестают напоминать о Минских соглашениях. Со всех трибун звучат обещания военной помощи, принятия в Евросоюз, в НАТО, вот они уже в статусе наблюдателей, вот уже "почётные" наблюдатели, теперь "главные почётные наблюдатели". Ещё немного и уже станут полноценными "членами". Только для этого надо "решить" вопрос с Донбассом. НАТО не может принять в "члены" страну, где есть вооружённый конфликт! Казалось бы, разреши вопрос в рамках минских соглашений, перестаньте воевать в Донбассе и конфликт исчерпан и ты "член" НАТО. Но Америка предлагает решить конфликт вооружённым путём. Для чего?

И Украина втягивается в затратное мероприятие "возрождение армии", в условиях огромной инфляции, обнищания населения, отмирания социальной инфраструктуры, развала промышленности из-за конфликта с Россией. Строит укрепления, стягивает войска, объявляет сбор резервистов. Предохранитель снят, курок взведён, обратного хода нет. Операция переходит в завершающую стадию.

И в этот ответственный момент США, НАТО и Запад заявляют - мы с Россией воевать не будем! Кидалово! Явный намёк России - вы приглашаетесь на ринг, не дрейфите.

Вот только Россия, зашла не через те двери, где её ждали. В задачи России не входила братоубийственная война с сотнями тысяч убитых солдат и граждан. И Россия не обещала отыграть роль по подготовленному Америкой сценарию. И в России наконец поняли, какую операцию затеяли "наши Западные партнёры". И как же заверещала вся эта Западная шушера, когда сценарий оказался переписан.

По сценарию США братская мясорубка должна была проходить на линии Мариуполь, Донецк, Луганск. Русские должны были идти в лобовую атаку на хорошо укреплённые позиции ВСУ и гибнуть тысячами. А в перерывах, стороны должны были поливать друг друга снарядами и минами. При этом ВС РФ лишены возможности применять современные установки залпового огня, типа "Солнцепёк" и "Буратино". Ведь позиции ВСУ сосредоточены в населённых пунктах Донбасса и мирное население оттуда не выведено. Ожидалась гибель десятков тысяч мирных граждан по вине России.

Вот такой сценарий разработали Западные любители демократии и радетели за мир во всём мире под американским флагом.

Во избежание всего этого Армагеддона у России оставалась одна возможность, зайти там, где нас не ждали. И провести свою спецоперацию, по своему сценарию, в котором нет места сотням тысяч погибших граждан и своих солдат.

Так кто же начал спецоперацию на Украине? Для меня ответ очевиден - он в начале этой статьи. А мы её завершаем по нашему сценарию.


P.S.  Извиняюсь, что ни разу не упомянул Зеленского, Байдена, Макрона и Шольца. Вы будете удивлены, но они в этой игре второстепенные фигуры. Да, да, самые обыкновенные пешка, слон и конь. (а ведь и впрямь очень похожи и действуют так же) Кое-кто из них мог быть посвящён в общих чертах в суть спецоперации США. Операция разрабатывалась не ими, и за долго до них, поэтому не в их силах было что-либо изменить. И поэтому был так неугоден правящей верхушке внесистемный Трамп, потому что он был "чужим" и не вписывался в сценарий. А кто же тогда принимал решения? Думаю, что Байден получил доступ к этой информации, когда будучи вице-президентом, стал куратором Украины. Демократия и избираемые президенты, это красивая витрина. А истинные кукловоды в глубокой тени, их не избирают, они становятся избранными по канонам "масонской ложи" и знают о них не многие, но влиятельные лица. Кстати, почитайте о масонских ложах в США и тогда быть может вы начнёте понимать, как устроена истинная власть в Америке.

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