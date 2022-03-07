Мнение читателя: Почему Россия начала спецоперацию на Украине

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 марта 2022, 11:05 Александр Говоруха

Такого шага от России не ожидал никто. Ни Украина, ни Европа, ни США, ни даже сами россияне.

У всех появился общий вопрос - почему? Похоже первым ближе всех оказался к правильному ответу экс-президент США Дональд Трамп, чей комментарий журналисты описали как - "гениальное решение Путина". Правда высказался он так о признании Россией Донецкой и Луганской народных республик, за 2 дня до начала операции. Но вряд ли, и Трамп предполагал что за этим последует.

Решение Путина вызвало шквал возмущений у западного мира и это понятно - им 3 века рассказывали об "империи зла" и уже 2 месяца готовили к "вторжению России на Украину". И в то же время ни слова о расстрелах Донецка и Луганска.

Нашлось много противников такого метода решения проблемы и среди сторонников РФ, и даже внутри самой России. Это тоже можно понять - война несёт смерть и ужас для населения и не только в местах боевых столкновений и любое решение о начале войны, вызывает отторжение у нормального человека.

Когда петиции подписывают люди, не привыкшие самостоятельно переосмыслить столь значимые события - понять можно. Когда подписывает творческая интеллигенция, тоже можно принять - их призвание эмоции и искусство, но никак не анализ и размышления. Но когда учёные мыслители не могут понять, почему? Это вызывает тревогу.

Моя первая реакция тоже была - неприятие. Но жизнь научила не принимать на веру чужое мнение, пусть даже и большинства, нужно своими мозгами понять и найти ответ на вопрос - почему?

Легко осудить, но трудно найти и предложить своё "правильное решение". Решение большинства противников спецоперации - Россия не должна была вмешиваться.

Интересно, а как противники спецоперации видели решение проблемы с развивающейся нацисткой угрозой, которую навязали нашим соседям и братьям? Помахать плакатами на площади - "Долой нацизм и бендеровщину"? Подписать петицию против националистов?

А может ввести войска только в Донбасс и Луганск и кинуть наших ребят в лобовую атаку и смотреть, как с двух сторон по 150 тысяч парней будут 3 месяца уничтожать друг друга в гигантской мясорубке? До последнего украинца и последнего русского? Честно, я так и предполагал, что решатся на ввод войск только в республики и в кровопролитных боях будут перемалывать украинцев, которых мы по-прежнему называем братьями. И остановимся на бывших границах Донецкой и Луганской областей. И кто мы после этого будем в глазах всего мира, своих союзников и россиян? На фоне сотен тысяч погибших? Так и не ликвидировавших главную угрозу нам и самим украинцам в лице нацистов?

Нас назовут так же, что и сейчас - агрессорами, развязавшими войну и положившими в землю сотни тысяч трупов и травить санкциями будут так же, и отбирать у нас союзников, лишать нас международной поддержки и можно ещё перечислять бесконечно долго.

Это и был "гениальный" план американцев. Чем бы не закончился разыгранный ими сценарий, он неизменно принёс бы им политические бонусы, а России геополитические минусы. Выиграй Россия бойню в ДНР и ЛНР ценой сотен тысяч смертей - Россия агрессор. Отступись Россия от ДНР и ЛНР - Россия в очередной раз предала и бросила своих, смотрите все как ослабла Россия, теперь её можно добить и расчленить, как мечтал Запад все последние 400 лет.

Сами американцы занимаются такими операциями по всему миру уже 70 лет. И только там, где им начинает мешать Россия, у американцев случаются неудачи.

А вы, даже не поняли к чему нас вела Европа. К чему готовила долгих 20 лет Украину. Планы уничтожения России, как самостоятельного, державного государства, занимающего более 1/8 части планеты, а значит имеющей столько же ресурсов, никто на Западе не отменял. Эти планы существовали ещё со времён царской России и существуют до сих пор. И пока Россия будет владеть 1/8 частью всех природных богатств Земли, эти планы будут стремиться осуществить. По мнению Запада (и не только его) - несправедливо, что Россия, имея всего 2% от населения Земли, владеет 1/8 суши планеты.

Но если результат будет в глазах "Запада" тот же, так почему не поискать варианты, при которых мы могли бы добиться максимально полезного результата для Республик, украинцев, своих союзников и для России?

Итак, стоят задачи:

- защитить ДНР и ЛНР;

- закрепить за Республиками границы территорий в границах бывших областей, иначе в своём нынешнем состоянии они будут не дееспособны;

- не допустить вмешательства сил НАТО;

- понести минимальные потери в живой силе;

- уничтожить запасы вооружений Украины на фоне роста национализма;

- уничтожить сам национализм;

- убедить страны мира, что Россия по-прежнему является одной из ведущих держав, способной постоять за себя и за своих, даже слабых, союзников;

- вместо минусов в геополитическом плане, заработать бонусы и стать привлекательной страной для третьих стран мира.

Задачи расставлены мной в порядке их важности и сложности. Последние 5 задач вообще из разряда фантастики. А что имеем?

По приблизительным данным:

- соотношение в живой силе: у России 760 тысяч, но использовать может не более 200 - 250 тысяч, включая ДНР и ЛНР, остальные войска должны охранять Россию, ведь ответ НАТО не исключается, у Украины 160 тысяч + 100 тысяч резервистов, т.е. соотношение примерно равное, для наступления по всем законам военной науки не достаточное;

- бронетранспортёры 10700, задействовать можно до половины, против 7000 у Украины;

- танки 15 500, задействовать можно до 5000, у Украины 4000;

- артиллерия 4600 против 1000, и опять же можно привлечь не более половины;

- самолёты 3 080, привлечь не более 1000, у Украины 400, но половина не пригодно к использованию;

- вертолёты 970 против 90, а привлечь можно третью часть;

- корабли ЧВМФ 60 против 24, по классу у России на порядок выше;

- и на конец ракеты, тут можно только предположить, но соотношение примерно 3000 против 200 из того, что может быть привлечено к участию в спецоперации.

Надо признать, что для наступления сил явно не достаточно по устаревшим канонам стратегии, но перевес в авиации и ракетах, может создать успех. Такое соотношение сил заставляет искать другие варианты военных действий, кроме удара в лоб.

А теперь стоит взглянуть на карту и понять, где сосредоточены войска Украины? Все боеспособные части стянуты к линии фронта Мариуполь, Донецк, Луганск. Расположены в одном месте, далеко от баз, складов и крупных городов, откуда будут подвозить боеприпасы. Напрашивается естественный вывод, нужно обойти эти войска с флангов, зайти в тыл и разбить на несколько отдельных котлов. В результате тыл и склады будут отрезаны, наступление ВСУ не возможно, связь с центром прервана, снабжение прервано, противник деморализован, а с учётом и так низкой мотивации к войне, через пару недель начнёт сдаваться, все же свои братья, хоть и разругались, но простят. Сотни тысяч смертей удастся избежать.

И что мешает столь очевидному плану свершиться, коль военного столкновения не избежать? Мнение Запада, что русские развязали войну!

Давайте для начала ответим на простые вопросы. Сверим моё и ваше понимание простых человеческих истин.

Нужно ли считаться с мнением врага? Мой ответ - нет.

Кто помог организовать свержение легитимной власти на Украине в 2014 году? Запад.

Кто организовал возрождение национализма в западной Украине? Запад.

Кому Россия, как кость в горле уже 400 лет? Западу, в том числе.

Кто организовал 3 мировых войны и ещё множество других с походом на Россию? Запад. (первой мировой стоит считать Наполеоновские войны).

Можно бросать своих братьев по крови и вере в беде? Нет.

Можно оставить своих сестёр в секте нацистов, которую осуждает весь мир? Нет.

Что будет, если перед Россией махать нацистскими флагами, устраивать факельные шествия и кричать - москаляку на гиляку? Медведь проснётся и порвёт. И не дай бог, если это будет зимой! Зимний медведь шатун начнёт шататься по лесу и рвать каждого, кто встанет ему на пути. Ему не важно сколько охотников тычут в него ружьями. Ещё Бисмарк говорил: "Заключайте союзы с кем угодно, развязывайте любые войны, но никогда не трогайте русских."

Полезно вспомнить и другие его высказывания о России: в конце статьи.

И если мы сами себе ответим честно на все эти вопросы, то какой ответ и вариант решения этих задач мы получим?

Нужно презреть мнение наших врагов на западе и выбрать самый оптимальный со всех точек зрения, вариант. И это вариант - спецоперация в том виде как она организована и как она проходит!

Мы, должны поклониться Путину, за его гениальное и смелое решение. Обойти нацистов с тыла и заставить сдаться. И не будет 300 тысяч трупов, не будет нацисткой Украины, не будут гнобить русскоязычных украинцев, которых на Украине больше 70%. И Россия обретёт былое величие. И поверят старые друзья, что Россия способна защитить и их. Кто мог решиться на такой поступок? Кто бы смог взять на себя такую ответственность на глазах у всего мира, презрев мнение враждебного Запада?

Уверен, таких наверно единицы.

Высказывания Отто фон Бисмарка, жившего в России с 1858 по 1862 годы, как дипломат Германии, впоследствии ставший "железным" канцлером Германии, чей тезис - "железом и кровью", говорит о нём, как о воинственно настроенном политике:

Даже самый благополучный исход войны никогда не приведёт к распаду России, которая держится на миллионах верующих русских греческой конфессии. Эти последние, даже если они впоследствии международных договоров будут разъединены, так же быстро вновь соединятся друг с другом, как находят этот путь друг к другу разъединённые капельки ртути.

Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть.

Это неразрушимое Государство русской нации, сильно своим климатом, своими пространствами и своей неприхотливостью, как и через осознание необходимости постоянной защиты своих границ. Это Государство, даже после полного поражения, будет оставаться нашим порождением, стремящимся к реваншу противником, как это мы и имеем в случае с сегодняшней Францией на Западе.

Война между Германией и Россией — величайшая глупость. Именно поэтому она обязательно случится…

Никогда ничего не замышляйте против России, ибо на любую вашу хитрость она ответит своей непредсказуемой глупостью.

Россия опасна мизерностью своих потребностей.

Всякий, кто хоть раз заглянул в стекленеющие глаза солдата, умирающего на поле боя, хорошо подумает, прежде чем начать войну.

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