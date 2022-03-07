Мнение читателя: Почему Россия начала спецоперацию на Украине

Такого шага от России не ожидал никто. Ни Украина, ни Европа, ни США, ни даже сами россияне.
У всех появился общий вопрос - почему? Похоже первым ближе всех оказался к правильному ответу экс-президент США Дональд Трамп, чей комментарий журналисты описали как - "гениальное решение Путина". Правда высказался он так о признании Россией Донецкой и Луганской народных республик, за 2 дня до начала операции. Но вряд ли, и Трамп предполагал что за этим последует.
Решение Путина вызвало шквал возмущений у западного мира и это понятно - им 3 века рассказывали об "империи зла" и уже 2 месяца готовили к "вторжению России на Украину". И в то же время ни слова о расстрелах Донецка и Луганска.
Нашлось много противников такого метода решения проблемы и среди сторонников РФ, и даже внутри самой России. Это тоже можно понять - война несёт смерть и ужас для населения и не только в местах боевых столкновений и любое решение о начале войны, вызывает отторжение у нормального человека.
Когда петиции подписывают люди, не привыкшие самостоятельно переосмыслить столь значимые события - понять можно. Когда подписывает творческая интеллигенция, тоже можно принять - их призвание эмоции и искусство, но никак не анализ и размышления. Но когда учёные мыслители не могут понять, почему? Это вызывает тревогу.
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Моя первая реакция тоже была - неприятие. Но жизнь научила не принимать на веру чужое мнение, пусть даже и большинства, нужно своими мозгами понять и найти ответ на вопрос - почему?
Легко осудить, но трудно найти и предложить своё "правильное решение". Решение большинства противников спецоперации - Россия не должна была вмешиваться.
Интересно, а как противники спецоперации видели решение проблемы с развивающейся нацисткой угрозой, которую навязали нашим соседям и братьям? Помахать плакатами на площади - "Долой нацизм и бендеровщину"? Подписать петицию против националистов?
А может ввести войска только в Донбасс и Луганск и кинуть наших ребят в лобовую атаку и смотреть, как с двух сторон по 150 тысяч парней будут 3 месяца уничтожать друг друга в гигантской мясорубке? До последнего украинца и последнего русского? Честно, я так и предполагал, что решатся на ввод войск только в республики и в кровопролитных боях будут перемалывать украинцев, которых мы по-прежнему называем братьями. И остановимся на бывших границах Донецкой и Луганской областей. И кто мы после этого будем в глазах всего мира, своих союзников и россиян? На фоне сотен тысяч погибших? Так и не ликвидировавших главную угрозу нам и самим украинцам в лице нацистов?
Нас назовут так же, что и сейчас - агрессорами, развязавшими войну и положившими в землю сотни тысяч трупов и травить санкциями будут так же, и отбирать у нас союзников, лишать нас международной поддержки и можно ещё перечислять бесконечно долго.
Это и был "гениальный" план американцев. Чем бы не закончился разыгранный ими сценарий, он неизменно принёс бы им политические бонусы, а России геополитические минусы. Выиграй Россия бойню в ДНР и ЛНР ценой сотен тысяч смертей - Россия агрессор. Отступись Россия от ДНР и ЛНР - Россия в очередной раз предала и бросила своих, смотрите все как ослабла Россия, теперь её можно добить и расчленить, как мечтал Запад все последние 400 лет.
Сами американцы занимаются такими операциями по всему миру уже 70 лет. И только там, где им начинает мешать Россия, у американцев случаются неудачи.
А вы, даже не поняли к чему нас вела Европа. К чему готовила долгих 20 лет Украину. Планы уничтожения России, как самостоятельного, державного государства, занимающего более 1/8 части планеты, а значит имеющей столько же ресурсов, никто на Западе не отменял. Эти планы существовали ещё со времён царской России и существуют до сих пор. И пока Россия будет владеть 1/8 частью всех природных богатств Земли, эти планы будут стремиться осуществить. По мнению Запада (и не только его) - несправедливо, что Россия, имея всего 2% от населения Земли, владеет 1/8 суши планеты.
Но если результат будет в глазах "Запада" тот же, так почему не поискать варианты, при которых мы могли бы добиться максимально полезного результата для Республик, украинцев, своих союзников и для России?
Итак, стоят задачи:
- защитить ДНР и ЛНР;
- закрепить за Республиками границы территорий в границах бывших областей, иначе в своём нынешнем состоянии они будут не дееспособны;
- не допустить вмешательства сил НАТО;
- понести минимальные потери в живой силе;
- уничтожить запасы вооружений Украины на фоне роста национализма;
- уничтожить сам национализм;
- убедить страны мира, что Россия по-прежнему является одной из ведущих держав, способной постоять за себя и за своих, даже слабых, союзников;
- вместо минусов в геополитическом плане, заработать бонусы и стать привлекательной страной для третьих стран мира.
Задачи расставлены мной в порядке их важности и сложности. Последние 5 задач вообще из разряда фантастики. А что имеем?
По приблизительным данным:
- соотношение в живой силе: у России 760 тысяч, но использовать может не более 200 - 250 тысяч, включая ДНР и ЛНР, остальные войска должны охранять Россию, ведь ответ НАТО не исключается, у Украины 160 тысяч + 100 тысяч резервистов, т.е. соотношение примерно равное, для наступления по всем законам военной науки не достаточное;
- бронетранспортёры 10700, задействовать можно до половины, против 7000 у Украины;
- танки 15 500, задействовать можно до 5000, у Украины 4000;
- артиллерия 4600 против 1000, и опять же можно привлечь не более половины;
- самолёты 3 080, привлечь не более 1000, у Украины 400, но половина не пригодно к использованию;
- вертолёты 970 против 90, а привлечь можно третью часть;
- корабли ЧВМФ 60 против 24, по классу у России на порядок выше;
- и на конец ракеты, тут можно только предположить, но соотношение примерно 3000 против 200 из того, что может быть привлечено к участию в спецоперации.
Надо признать, что для наступления сил явно не достаточно по устаревшим канонам стратегии, но перевес в авиации и ракетах, может создать успех. Такое соотношение сил заставляет искать другие варианты военных действий, кроме удара в лоб.
А теперь стоит взглянуть на карту и понять, где сосредоточены войска Украины? Все боеспособные части стянуты к линии фронта Мариуполь, Донецк, Луганск. Расположены в одном месте, далеко от баз, складов и крупных городов, откуда будут подвозить боеприпасы. Напрашивается естественный вывод, нужно обойти эти войска с флангов, зайти в тыл и разбить на несколько отдельных котлов. В результате тыл и склады будут отрезаны, наступление ВСУ не возможно, связь с центром прервана, снабжение прервано, противник деморализован, а с учётом и так низкой мотивации к войне, через пару недель начнёт сдаваться, все же свои братья, хоть и разругались, но простят. Сотни тысяч смертей удастся избежать.
И что мешает столь очевидному плану свершиться, коль военного столкновения не избежать? Мнение Запада, что русские развязали войну!
Давайте для начала ответим на простые вопросы. Сверим моё и ваше понимание простых человеческих истин.
Нужно ли считаться с мнением врага? Мой ответ - нет.
Кто помог организовать свержение легитимной власти на Украине в 2014 году? Запад.
Кто организовал возрождение национализма в западной Украине? Запад.
Кому Россия, как кость в горле уже 400 лет? Западу, в том числе.
Кто организовал 3 мировых войны и ещё множество других с походом на Россию? Запад. (первой мировой стоит считать Наполеоновские войны).
Можно бросать своих братьев по крови и вере в беде? Нет.
Можно оставить своих сестёр в секте нацистов, которую осуждает весь мир? Нет.
Что будет, если перед Россией махать нацистскими флагами, устраивать факельные шествия и кричать - москаляку на гиляку? Медведь проснётся и порвёт. И не дай бог, если это будет зимой! Зимний медведь шатун начнёт шататься по лесу и рвать каждого, кто встанет ему на пути. Ему не важно сколько охотников тычут в него ружьями. Ещё Бисмарк говорил: "Заключайте союзы с кем угодно, развязывайте любые войны, но никогда не трогайте русских."
Полезно вспомнить и другие его высказывания о России: в конце статьи.
И если мы сами себе ответим честно на все эти вопросы, то какой ответ и вариант решения этих задач мы получим?
Нужно презреть мнение наших врагов на западе и выбрать самый оптимальный со всех точек зрения, вариант. И это вариант - спецоперация в том виде как она организована и как она проходит!
Мы, должны поклониться Путину, за его гениальное и смелое решение. Обойти нацистов с тыла и заставить сдаться. И не будет 300 тысяч трупов, не будет нацисткой Украины, не будут гнобить русскоязычных украинцев, которых на Украине больше 70%. И Россия обретёт былое величие. И поверят старые друзья, что Россия способна защитить и их. Кто мог решиться на такой поступок? Кто бы смог взять на себя такую ответственность на глазах у всего мира, презрев мнение враждебного Запада?
Уверен, таких наверно единицы.
Высказывания Отто фон Бисмарка, жившего в России с 1858 по 1862 годы, как дипломат Германии, впоследствии ставший "железным" канцлером Германии, чей тезис - "железом и кровью", говорит о нём, как о воинственно настроенном политике:
- Даже самый благополучный исход войны никогда не приведёт к распаду России, которая держится на миллионах верующих русских греческой конфессии. Эти последние, даже если они впоследствии международных договоров будут разъединены, так же быстро вновь соединятся друг с другом, как находят этот путь друг к другу разъединённые капельки ртути.
- Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть.
- Это неразрушимое Государство русской нации, сильно своим климатом, своими пространствами и своей неприхотливостью, как и через осознание необходимости постоянной защиты своих границ. Это Государство, даже после полного поражения, будет оставаться нашим порождением, стремящимся к реваншу противником, как это мы и имеем в случае с сегодняшней Францией на Западе.
- Война между Германией и Россией — величайшая глупость. Именно поэтому она обязательно случится…
- Никогда ничего не замышляйте против России, ибо на любую вашу хитрость она ответит своей непредсказуемой глупостью.
- Россия опасна мизерностью своих потребностей.
- Всякий, кто хоть раз заглянул в стекленеющие глаза солдата, умирающего на поле боя, хорошо подумает, прежде чем начать войну.
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