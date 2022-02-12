Народозамещение

Аргументы Недели → Мнение 13+

12 февраля 2022, 13:30 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Для читателей «АН» уже не секрет, что в России рожают, как в Европе, а умирают, как в Африке и также и замечают, что народонаселения меньше не становится. Особенно в городах. Русские деревни вымирают. А в мегаполисах пробки и на улицах, и в метро. Кто все эти «добрые люди», приехавшие к нам? Откуда они взялись?

Статистика знает много вещей. Но не знает точно двух: сколько в России стульев и сколько мигрантов. О первой проблеме нам известно из классики. О второй из реальной жизни. Это как с инфляцией: официально нам говорят 4-5 процентов, а ценники на витринах о том, что как минимум втрое больше. Кстати, уровень накопленной инфляции с 2000 года – 590, 41%. Вам об этом рассказывали бравые ребята из Росстата?!

Так же и с миграцией. Когда нам говорят, что она не компенсирует (компенсирует, превосходит рост естественной убыли – нужное подчеркнуть) то, как минимум лукавят. Так как все цифры МВД и, следовательно, Росстата базируются на официально вставших на миграционный учет. Туристы и гастарбайтеры, временно осуществляющие трудовую деятельность в России. Фактически статистика подсчитывает только тех иностранцев, кто оформляет вид на жительство или разрешение на временное проживание, короче говоря тех, кто уже занялся юридическими вопросами иммиграции в Россию. А сколько мертвых миграционных душ гуляет по просторам Родины?

Возьмем 2019 год, так как годы ковидные объективную картину не показывают из-за закрытия границ. В том году вдвое увеличилось число людей, получивших российское гражданство. Если годом ранее новых россиян стало на 269 тысяч человек больше, то в 2019-м - уже на почти полмиллиона. Из них более 299 тысяч прибыли из Украины, около 50 тысяч - из Казахстана, более 44 тысяч - из Таджикистана, 24 тысячи - из Армении, 19 тысяч - из Узбекистана, 15,8 тысячи - из Молдовы.

По «украинцам» все понятно – это граждане Донбасса. А вот с какого бодуна почти пятьдесят тысяч таджиков и столько же казахов плюс почти двадцать тысяч узбеков получили наше гражданство? 120 тысяч чужих по культуре, вероисповеданию, менталитету потомков басмачей стали в стройные ряды россиян! За год всего.

Ещё более 234 тысяч человек первично получили разрешение на временное проживание в России, свыше 182 тысяч - вид на жительство. Ещё считаем 400 с гаком тысяч потенциальных граждан. Много, наверное, среди них ученых, инженеров, конструкторов! Велком в новый дом!

Также было оформлено более 1,7 млн. патентов для иностранных граждан и лиц без гражданства, почти 127 тысяч разрешений на работу. Вы думаете после окончания срока действия патента они законопослушно уехали в Ташкент или Душанбе? В Кишинев или Алма-Ату? Держи карман шире, Буратино!

До пандемии нашу страну ежегодно посещало 15–16 млн. иностранных граждан. Официально из них 5–6 млн. прибывали в страну с целью трудоустройства. Одномоментно на территории страны находилось в течение года в среднем 10–12 млн. иностранных граждан, из которых 3–4 млн. человек прибывали на временные заработки.

То есть практически десятая часть населения страны – это иностранцы! Причем высококвалифицированных специалистов среди них всего несколько процентов.

В 2020 году официальная миграционная нагрузка снизилась. По данным Государственной информационной системы миграционного учета, на территорию Российской Федерации «всего» прибыло 5,8 млн. иностранных граждан. Но и «выбыть» их оказалось значительно труднее. Весь год МВД России жаловалось на то, что нелегалов не хотят принимать обратно.

Неслучайно последние два года были отмечены в криминальных сводках как «черные». До сих пор вспоминают нападение выходцев из Азербайджана на мужчину, который был с четырехлетним ребенком. Спустя несколько дней произошла массовая драка местных жителей и мигрантов в Домодедово, в которой, по свидетельству очевидцев, участвовало около 50 человек «с неславянской внешностью» и использовалось травматическое оружие. Ранее в подмосковном Бужаниново убийство двумя выходцами из Таджикистана местной пенсионерки привело к массовой акции протеста местного населения, которая едва не вылилась в этнические столкновения. Массовые драки между выходцами из стран Средней Азии вообще стали рядовым явлением в Москве и области.

Если в среднем по России на 100 местных жителей за январь-сентябрь 2021 года приходится 6,3 регистрации иностранных граждан, то в Подмосковье – 14, а в Москве – 19. То есть каждый седьмой житель Московский области и каждый пятый – Москвы сегодня является мигрантом. В отдельных районах и населенных пунктах концентрация мигрантов еще выше. Так, на территории прославившегося новостью о создании отрядов самообороны от мигрантов Сосненского поселения в Новой Москве на февраль 2021 года было зарегистрировано 147 тысяч жителей, 66 тысяч – почти половина - из которых составляли иностранцы.

В апреле прошлого года в послании к Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин заявил, что сбережение народа является сейчас для страны высшим приоритетом.

«Сбережение народа России - наш высший национальный приоритет. Этим приоритетом определяются все положения обновленной конституции: о защите семьи, о важнейшей роли родителей в воспитании детей, об укреплении социальных гарантий, развитии экономики, образования и культуры», - сказал Путин.

Как-то слабенько идет «сбережение», зато «замещение» усиленными темпами…

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