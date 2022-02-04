В России умирают как в Африке, но рожают как в Европе

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 февраля 2022, 10:44 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Очень ранним субботним утром довелось спуститься в метрополитен. Ещё лет пятнадцать назад в подземном царстве было тихо и безлюдно, и дух градоначальника Юрия носился по пустым переходам. Но сегодня всё иначе.



На станции с ныне ироничным названием «Славянский бульвар» не протолкнуться. При этом славянских лиц не сказать, что мало – их нет совсем. Черные маски и выше - прекрасные восточные глаза среднеазиатской раскосости. Полное ощущение, что ты в хлебном городе Ташкенте, или в славном Душанбе, или дружелюбном Бишкеке. Где угодно, но не в столице Российской федерации…



Официальные лица не любят говорить о демографии. Вот о повышении, тьфу, индексации материнского капитала последние дни говорили много и охотно. Чиновники гладили себя по головке: «Мы нашли средства! Какие мы молодцы! Все о народе печёмся!» Но вот о результативности опёки ни полсловечка.



А результативность такова. В год Московской Олимпиады 1980 в РСФСР родилось 2 млн. 202 тыс. 779 детишек обоего пола. В 1995 году – расцвет реформ отцов нынешних монетаристов – 1 млн. 363 тыс. 806 младенцев. Почти на миллион меньше. В судьбоносном 2000 – 1 млн. 266. 800.



Но тут россиянки оценили счастье, свалившиеся на страну, и стали рожать активней. Уже в следующем 2001-ом прибавка составила почти 50 тысяч. В 2007 ввели этот самый тогда мизерный материнский капитал и мамаши ответили год спустя 447 тысячам дополнительных душ. А в 2014 году в честь присоединения Крыма чуть-чуть не дотянули шалопаи до рекорда 80-го года. Выдали «на-гора» 1 млн. 942 тысячи 683 счастливых россиянина. Ура, ура, ура!



Однако уже с 2015 года – начало санкций и импортозамещения, и, вероятно, главное – центробанковского «таргетирования» рубля: «цены растут – доходы падают», наметился «отрицательный рост» рождаемости. И несмотря на все потуги и грозные окрики в 2021 году на свет было произведено 1 млн. 402 тыс. 834 пока безгрешных душ. Примерно, как в 2002 году.



Данных о том, сколько не граждан России родили в России, пополнив общую копилку статистики рождаемости, в открытом доступе найти не удалось. Эксперты говорят, что они коррелируются с реальным, а не официальным количеством мигрантов. Судя по экспертным оценкам, в крупных городах их около 15-20% от официальной численности жителей. Так что сколько реальных россиян рождается в России считайте сами…



Почему смертность чуть ли не бьет рекорды Великой Отечественной? Откуда в России столько приезжих? И главное: «что с этим делать?» читайте на сайте «АН».

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