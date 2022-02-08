Почему сокращается население России​

Аргументы Недели → Мнение 13+

8 февраля 2022, 09:17 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

В первой части небольшого демографического расследования «В России умирают как в Африке, но рожают как в Европе».

«АН» привел ужасающие цифры по снижению рождаемости в стране. В прошлом году мы откатились на уровень начала этого века. Социологи твердо убеждены, что одним из основных факторов, влияющих на положительные тенденции демографии, является даже не чистая экономика или социальная поддержка, а некое чувство «уверенности в завтрашнем дне», когда мать знает, что ее дитя будет защищено во всех смыслах. Или ей кажется, что она знает.

К середине десятых годов и экономическая, и политическая ситуация в России стабилизировалась. В 2014 даже Крым вернулся. Рожать стали по-стахановски, чуть-чуть не дотянув до рекордного 1980 года.

«После прихода во власть Владимира Путина началось улучшение жизни народа и укрепление государственного здравоохранения, кратное увеличение его финансирования. В результате существенно упала смертность и выросла рождаемость. А в 2012–2014 годы рождаемость даже превысила смертность. Но после 2015 года опять рождаемость стала катастрофически сокращаться и к 2020 году упала с 1,95 млн. до 1,4 млн, или на 28%. Всего за 5–6 лет! А смертность, хотя и сокращалась, но очень мало.

Чем же объясняется такое падение рождаемости? Во-первых, стал падать уровень жизни народа. Во-вторых, пришла тяжелая демографическая волна из 1990-х годов. Именно женщины возраста 18-35 лет, родившиеся в эти годы, рожают 80% детей. А их число с 2015 года упало с 17,5 до 13 млн, а к 2027 году упадет до 10,5 млн. Таким образом рождаемость будет только падать», - говорит академик, член Президиума РАН Роберт Нигматулин.

Собственно снижение рождаемости бич не только нашей страны, но и всего т.н. «цивилизованного мира», в котором дети лишь обуза и помеха карьере. Но «засада» в том, что в этом мире живут дольше и умирают позже, гораздо позже, чем в России. Хотя при коммунистах мы шли ноздря в ноздрю.

«В конце 1980-х годов смертности, отнесенные к числу населения, в советской России и западной Европе были близки между собой. После «революции» 1991 года и развала СССР в России на 40% упала рождаемость и на 50% катастрофически выросла смертность, а в Европе смертность постепенно уменьшалась. В 2000 году естественная убыль населения в России (число родившихся минус число умерших) составила 958 тыс. человек.

Таким образом «революция» 1991 года была несколько кровавой, а удушающей и привела к большим жертвам нашего народа. С 1992 по 2017 годы избыточна смертность от всех причин относительно 1980–1990 годов составила 14 млн. человек. Но, кроме этого, не родилось столько же детей. И это сказывается на сегодняшнем падении рождаемости», - приводит статистику математик Нигматулин.

Иными словами, мы «где-то» потеряли 30 миллионов человек! Такова цена «бескровной» революции 1991 года. Сопоставима с потерями в войне и куда выше пресловутых репрессий. А тут ещё и ковид: «По норме 2019 года за два ковидных (“пандемийных”) года должно было умереть 3,6 млн. человек, а умерло 4,6 млн. человек, или на 28% больше. И это главная проблема! И это самый худший результат среди европейских и всех развитых стран”, - говорит академик. Фактически цена пандемии для России только за прошлый год — почти 670 тысяч человек. Это сравнимо с населением Тольятти или Ижевска.

Демографы научных институтов РАН ещё до пандемии дали три прогноза по численности населения страны к 2030 году. Оптимистический прогноз - 150 млн. Пессимистичный - 125 млн. В среднем - 140 миллионов человек. Причём, этот прогноз был дан 8 лет назад. С тех пор экономическая ситуация не улучшилась, а только усугубилась.

Сфера платных услуг в здравоохранении уже достигла 52% (десять лет назад - 20%). В высшем образовании - 65%. Мы на «первом» месте по росту платных услуг в этих областях среди стран БРИКС. При этом у них тренд на снижение платности услуг, а у нас рост.

Сколько в реальности у нас мигрантов? Почему Москву называют «Москвабадом»? Когда появятся настоящие мигрантские кварталы, в которые полиция будет заходить при поддержке Росгвардии? Читайте только на сайте «АН»!

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции