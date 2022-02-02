Коротченко: лучше превентивный удар по агрессору, чем повторение того, что мы имели в 1941 году

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2 февраля 2022, 12:00 Александр Саргин

Фото: соцсети

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вполне понятно, что США проигнорировали принципиальные российские озабоченности по гарантиям безопасности в Европе.

Российский лидер считает, что США и НАТО ссылаются на право стран самостоятельно выбирать способы обеспечения своей безопасности, однако забывают, что это не должно происходить за счет безопасности других. «Нам что, воевать с блоком НАТО?» - задал вопрос Путин.

«Думаю, что президент России принимает те или иные оптимальные решения, опираясь на весь комплекс и на реальную оценку складывающейся ситуации, - сказал «АН» главред журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. - Очевидно, что те материалы, в том числе и закрытого характера, которые поступают Путину по линии спецслужб, разведки и т.д., позволяют ему комплексно оценивать необходимость тех или иных мер военного и любого другого реагирования. Так что мы должны поддерживать нашего Верховного главнокомандующего, потому что он наиболее объективно, четко и с опорой на реальную, в том числе закрытую, информацию оценивает, какие шаги необходимо предпринять в тот или иной момент времени и каким может быть масштаб этих шагов».

Военспец отметил, что он уверен в том, что реакция нашей страны на любые действия наших западных «партнеров» будет абсолютно обоснованной и исходящей из «совокупной оценки» той информации, которую получает президент.

Накануне Владимир Путин напомнил, что Россию «кинули», когда-то пообещав «ни на один дюйм» не продвигать инфраструктуру НАТО на восток. «Сегодня мы видим, где находится НАТО: Польша, Румыния, страны Прибалтики… Сказали одно, сделали другое», - отметил российский лидер.

«Либо нашу позицию услышат и будут какие-то изменения, - продолжает Игорь Коротченко в разговоре с «АН», - либо мы сами своими военными и военно-техническими решениями изменим геополитическую карту Европы и создадим контругрозы для всех, кто может либо сейчас, либо через какое-то время угрожать безопасности нашей страны. Удар будет нанесен по центрам принятия решений в Вашингтоне».

Военспец предупреждает, что 22 июня больше никогда не повторится: лучше «превентивный удар» по агрессору, который готов к нападению, чем повторение того, что мы имели в 1941 году.

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