Аналитик Драган рассказал о признаках «естественного локдауна» в России

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26 января 2022, 10:51 Источник: Александр Драган - аналитик открытых данных

Фото: tass.ru

Первые звоночки естественного локдауна, о котором я в начале января предупреждал на примере Лондона, Израиля и Австралии, а в декабре — на примере Нью-Йорка.



В Химках городской суд закрылся на неопределённый срок: заболело слишком много сотрудников, рассматривать дела некому. Такое происходит впервые с начала эпидемии — раньше суды не приостанавливали работу.



В Екатеринбурге на карантин закрыли управление полиции, которое обслуживает мигрантов: в управлении коллапс, болеет большинство сотрудников. Самое прекрасное, что заболевшие считают, будто причина вспышки — мигранты, которых «сложно заставить надеть маску» (то ли дело местные).



В Рыбинске массово болеют сотрудники общественного транспорта: дефицит водителей 36%, кондукторов — 52%, каждый день отменяются десятки рейсов, «ситуация близка к критической». То же самое в Волгограде: болеют уже сотни водителей и кондукторов, сотрудников не хватает, рейсы перегружены. В Самаре также не хватает водителей и кондукторов: многие болеют, приходится увеличивать интервалы движения, трамваев не хватает. В Сергиево-Посадском округе в Подмосковье также проблемы с транспортом, некоторые ждут автобус по часу — многие сотрудники болеют.



Мариинский театр в Петербурге отменяет спектакли — болеют десятки людей: режиссёры, певцы, музыканты, половина хора (35 человек из 70). Вместе с тем, оркестр Мариинки отправили в Москву, несмотря на вспышку в театре. Спектакли и концерты отменяются и в Архангельске, и в Улан-Удэ, и в Перми, и в Воронеже, и в Орле.



И, конечно, массово болеют медики. В поликлиниках Петербурга болеет до 30% врачей, не хватает более 2000 человек — петербургский комздрав обратился к медицинским вузам с просьбой направить ординаторов и студентов. То же самое и в Перми, и в Твери, и в других регионах.



В Якутии из-за нехватки медперсонала объявили мобилизацию врачей, медсестёр и всех со средним и высшим медицинским образованием (включая тех, кто не работает по специальности). В Курганской области также мобилизуют все медицинские резервы и просят Минобороны о помощи — по словам главы депздрава, «регион готовится к военным действиям». В Новосибирской области мобилизуют даже стоматологов и психологов.



В Сургуте в поликлиниках не хватает автомобилей для ковидных бригад — медики попросили о помощи волонтёров. В Дагестане также не хватает машин. Это происходит повсеместно: в Ленобласти правительство выделило часть своего автопарка для районных больниц, в Якутии правительство и парламент также передали часть автопарка поликлиникам и больницам — но даже так не хватает 140 машин.



А если изучить последний отчёт Google, от 22 января, о передвижении россиян, то видно, что уже на прошлой неделе началось снижение активности. Больше россиян теперь отсутствуют на рабочих местах, меньше перемещаются на общественном транспорте, реже ходят в магазины, общепит и места развлечения.



И хотя данные предварительные, отчёт об активности от Apple показывает ту же тенденцию. Если смотреть по стране в целом, то перемещений на транспорте и на авто сейчас меньше, чем во время ноябрьских «нерабочих дней». В Москве и Петербурге частота перемещений значительно ниже аналогичного периода 2020 года — в отличие, например, от Краснодара и Ростова, где, судя по ковид-специфичным поисковым запросам, заболеваемость начала быстро расти только неделю назад, а активность пока выше доковидной.



И это ровно то, что мы ранее наблюдали и в Британии, и в других странах.



Так почему кто-то решил, что в России будет иначе?

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