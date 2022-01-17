Еже еси ИИ: Россия больна новомодной болезнью и это даже не ковид - это его Божество

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 января 2022, 09:29 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

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Искусственный интеллект. Все нынешние нововведения: тотальное введение QR-кодов, массовое блокирование социальных карт, выборочные расстрелы непривитых, распознавание по морде лица злостных уклонистов от благих идей власти и прочие богоугодные дела основаны на высшем «искусственном интеллектуальном разуме».

Бог из машины призван спасти человечество от нерасторопности и лени ума, корысти, того же ковида и прочих казней египетских. А заодно избавить от душевных мук, свободы выбора, совести и человеколюбия. От души человеческой. Но все ли так ужасно? Или еще хуже?

Ура! Мы ломим! Гнутся байты!

2021 год непременно войдет в историю как либо год «триумфального возвращения России в ряд крупнейших суперкомпьютерных держав», либо как «год величайшего позора российской компьютерной промышленности». И, естественно, и то и другое определение будет правдой и неправдой одновременно.

Как уже писали «АН», наша страна впервые с 2011 года ворвалась в первую двадцатку рейтинга суперкомпьютеров Top500. В ноябре Россия находится на 19 строчке с суперкомпьютером «Червоненкис», принадлежащем «Яндексу». Всего в новом рейтинге Top500 оказалось три компьютера «Яндекса». Помимо «Червоненкиса», в нем есть «Галушкин» и «Ляпунов» на 36 и 40 местах соответственно. В дополнение к трем суперкомпьютерам «Яндекса» в рейтинг ворвался новейший Christofari Neo, показанный Сбербанком в начале ноября 2021 г. Он занял 43 строчку,

Ещё в июне 2021-го в рейтинге Top500 было представлено всего лишь три российских суперкомпьютера, которым не нашлось места даже в первой полусотне. Это Christofari Сбербанка (61 место), «Ломоносов-2» МГУ (199 место) и GROM оператора МТС (240 место). В итоге Россия теперь представлена в Top500 сразу семью суперкомпьютерами.

Это, конечно, хороший повод для гордости и телерассказов об успехах. Опять же неизбитый тост: «Ну, за Червонексиса! И что бы у Ляпунова с Галушкиным ускорителя в вычислительных ядрах не застревали!». Духоподъемно и патриотичненько. Наверняка, какой-нибудь из чиновных господ сморозит подобную глупость.

Почему глупость? Да потому что ничего российского, кроме, разумеется, фамилий наших ученых, да потребляемой тысячами киловатт электроэнергии в этих машинах нет. А присвоение их замечательных имен полностью иностранным вычислительным монстрам иностранной компанией «Яндекс» выглядит нарочитым издевательством, за которое в приличном обществе бьют канделябром!

Одинокий «Ломоносов».

Зато в России есть Министерство науки. Совсем рядом с Кремлем, на Тверской. И там целый сонм высокооплачиваемых бюджетных «тружеников» в 20-ых годах 21 века пытается понять своим умом, что «есмь» суперкомпьютер! Не верите? Так они письмо не секретное разослали с требованием: «представить предложения … закрепляющие определения «суперкомпьютерные вычисления», «суперкомпьютер»… И далее шедевр: «представить экспертную оценку в мощности суперкомпьютерных систем и типах высокопроизводительных вычислений по ключевым направлениям науки»!

Товарищи научно-министерские, вы бы хотя бы одного замминистра из науки взяли, он бы вам лекцию прочитал, экономистам да юристам. Не пришлось бы позориться! Какая оценка мощности? «Ключевые направления науки» съедят всю мощность вычислений, которую вы им дадите! Но кроме второго «Ломоносова» у государства российского больше настоящих признанных суперкомпьютеров нет. И не предвидится. Еще раз: супермашины Сбера, Яндекса и МТС не имеет никакого (!) отношения к национальной компьютерной сети – они решают свои корпоративные проблемы.

- Нет и никакой национальной компьютерной сети. Нет никакой инфраструктуры суперкомпьютерной. Нет никаких планов по ее созданию. Поэтому говорить надо не о «развитии», а о создании. А мы делаем вид, что у нас что-то есть. Кого мы обманываем?!

Скажу больше – это особенно никому у нас не нужно. Супервычисления - это оружие победы в конкурентной борьбе. Мы же на деле, а не на словах ни с кем не конкурируем ни внутри, ни вовне. Кто конкурирует с Газпромом? С КАМАЗом? С Роснефтью? Или Ростехом?

США же из бюджета (!) выделяют каждый год до 6 миллиардов долларов на создание и работу национальных суперкомпьютерных центров. Из бюджета оплачивается электричество, работа программистов и математиков. Туда может обратиться любой бизнесмен с задачей любой сложности. Математики переводят эту задачу, например, сделать новый автомобиль более экономичным, на машинный язык, прогоняют задачу через суперкомпьютер, интерпретируют полученный результат и вручают его заказчику. Тот уходит счастливый, оформив на себя интеллектуальную собственность, делает конкурентно превосходящую продукцию, берет рынок и платит налоги. За работу машины и персонала он не заплатил ни цента…

Похожая ситуация в Китае, в Евросоюзе, Японии. Везде суперкомпьютеры – это забота государства, общее благо. Потому что конкурентно превосходящая продукция – это в конечном итоге работа на развитие всей страны, - рассказывает директор Института программных систем РАН, доктор физмат наук, член - корреспондент РАН Сергей Абрамов.

Вообще-то даже финансовый термин есть: бюджетная эффективность. У нас в Минфине смеются: «Не знаем такого!». Но бог с ним, с Минфином да с Минэкономнедоразвитием. Проблема в другом: супервычислители не только средства победы в конкурентной борьбе, не только экономичные авто и облегченные самолеты, новая фармакология и анализ геологоразведки. Суперкомпьютеры – это основа пирамиды цифровизации страны, ее экономики. Это глубокое обучение нейронных сетей искусственного интеллекта. Без суперкомпьютеров не будет реальной цифровизации, новомодного ИИ, не будет ничего. Без них можно построить только потемкинские деревни цифровой экономики. Вот их и строят, выдавая за роскошные дворцы.

Мы наш, мы новый мир построим.

Несколько лет назад один чиновник от госнаучного пиара в частном разговоре вполне серьезно сказал: «Скоро мы обгоним Америку в суперкомпьютерах на душу населения!». И обиделся на громкий смех в ответ. Также носились в воздухе и другие идеи. Например, плюнуть на «ихний» Топ-500 и называть на суверенной территории России суперкомпьютерами машины весом более тонны или стоимостью больше миллиона долларов. Вот так запросто! Но все-таки решили не плевать в вечность и просто перестали о них говорить.

Нет, конечно, пишутся разные «дорожные карты», «стратегии развития», мечтают о «планах громадьё». Например, в ведомстве Валерия Фалькова авторитетно заявляют: «К 2031 года в России должна выйти на проектную мощность разветвленная система суперкомпьютерных центров, обеспечивающих широкий доступ учреждений российской науки и высшего образования к самой современной инфраструктуре высокопроизводительных вычислений и суперкомпьютерного моделирования». К 2031-ому году!

Ребята, вы, наверное, не в курсе, что в конце прошлого года китайский суперкомпьютер Oceanlite с более чем 10 миллионов вычислительных ядер достиг производительности 4,4 эфлопс? На подходе и «американец» Aurora от Министерства энергетики США (DOE) в Аргоннской национальной лаборатории. Япония и Франция должны также запуститься с эфлопсом в этом году!

И знаете что: все эти с ума сводящие машины построены не частными лавочками типа нашей «сберлавки», а за бюджетные деньги. И, как заявляется, работать будут только научные задачи! Никаких «алис», никаких разводов на кредит и прочей корпоративной мишуры, которая выдается за решение государственных задач. А вы к 31-му году на «проектную мощность» только выйти собираетесь. И какова она будет эта проектная мощность? Ась?

- Цифровизация любой страны, в том числе глубокое и сверхглубокое обучение ИИ базируется на супервычислительных мощностях. Без них это невозможно, - подчеркивает член-корреспондент РАН Сергей Абрамов.

Строить или даже планировать строительство дома без фундамента – авантюра или глупость. Или «освоение бюджетных средств» группой лиц по предварительному сговору. Открываем «Паспорт Федерального проекта «Искусственный интеллект» Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Первый абзац «Паспорта»: «Создание и последующее развитие национальной вычислительной сети за счет федерального бюджета». Шутка. Первый абзац звучит так: «Публикации российских специалистов на конференциях в области ИИ уровня А+». Про супервычисления ни полслова. Старый анекдот: «Вам шашечки или ехать?». Ещё там есть про индекс Хирша, удовлетворенность граждан, пропаганду ИИ, и чуть-чуть о подготовке специалистов. Чиновник, как обычно, выбирает «шашечки»…

Ей Богу, искренне жаль Владимира Путина! Он издает правильные указы, пишет поручения, чего-то требует от граждан с ледяными рыбными глазами. Граждане говорят: «Слухаем, господин президент!» и рожают на свет вот такие вот паспорта, в которые изначально закладывают не реальные дела, а цифирьки для хорошей отчетности по публикациям «уровня А+»…

Почему об искусственном интеллекте в основном говорят те, кто лишен интеллекта естественного? Зачем строить «цифровой мир», разрушая аналоговый? Почему «интернет вещей» в России не друг, а враг? Об этом и многом другом, о том, что не пишут остальные СМИ читайте круглый год в любую погоду на сайте и в бумажной версии «АН».

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