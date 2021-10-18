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Опасный религиозный триггер обиды

, 09:01

Опасный религиозный триггер обиды
Фото: Shutterstock

Один год минул с того дня, когда в пригороде Парижа, учителя Самюэля Пати обезглавил этнический чеченец Абдуллах Анзоров. За то, что учитель показал якобы на уроке карикатуру на пророка Мухаммеда.

Тема эта очень неоднозначная. В ней есть бесспорное: учитель жертва,  а убивший его -  преступник, заслуживающий безоговорочного осуждения.

Увы! Это гнусное событие часто используется при обсуждении темы  "жертва свободы слова".

Очевидно, что есть проблема оскорбления одной личности другой и никакая "свобода слова" это не оправдает. Но в Париже был не совсем тот случай.

Эту тему, порой, настолько передергивают, что начинают оправдывать преступника, отрезавшего голову учителю.

Тема глумления над верой другого человека и реакции на это глумление этого верующего человека - сложная и, порой, выходит на тему патопсихологических аспектов религиозного радикализма.

Неужели, теперь в мире за это нас могут убить любой верующий? И это поддержат все верующие  во Всевышнего?

По-видимому, большинство мусульман на это не пойдут, так как их психическое состояние не приведет к такому преступному и патопсихологическому поведению, вызванного триггером обиды.

Пожалуй, не стоит путать недержание речи со свободой слова. Настоящая свобода слова имеет место только у тех, кто заслужил право на это как делегированный обществом лидер-деятель или лидер-творец. Ко всем остальным выразителям свободы слова необходимо относиться объективнее и критичнее. И даже эти делегированные всегда могут пострадать от патопсихологических личностей (маниакалов и параноиков) как пострадал Джон Леннон.

В целом, на мой взгляд, случай с учителем, у которого чеченец отрезал голову, не совсем подходит для раскрытия темы свободы слова.

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