Клинцевич: главная проблема - сохранение человеческих жизней, в том числе моряков эсминца Defender

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9 июля 2021, 17:14 Александр Саргин

Фото: соцсети

Сразу три атомных подводных лодки были направлены на военно-морской парад в Санкт-Петербург, который состоится там 25 июля в ознаменование Дня ВМФ России.

Некоторые британские СМИ трактуют этот факт как желание России продемонстрировать Западу свою мощь после провокации эсминца Defender у берегов Крыма. Дескать, подобная демонстрация силы является четким сигналом Москвы: повторение инцидентов, подобных тому, который США и Британия устроили неподалеку от мыса Фиолент, чревато крайне серьезными последствиями.

Напомним, что вскоре после этой провокации заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Черное море - это не то место, где допустимы такие игры. «Лучше свои провокации оставить в стороне и сюда не соваться, потому что по носу они получат», - предупредил дипломат.

«Возможно, заместителю министра иностранных дел не следовало говорить фразу «получат по носу», - сказал «АН» лидер Российского союза ветеранов Афганистана, экс-первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности (2015-2020 гг.) полковник запаса Франц Клинцевич, - однако эти слова стали серьезным аргументом для провокаторов. Кредит доверия исчерпан, красная линия нарушена, и закончена вся наука о политкорректности. В таких серьезных вопросах, как целостность нашей страны и ее границ, Россия больше не будет толерантной».

Клинцевич напомнил, что и Рябков, и Лавров уже давно ведут «бескомпромиссную борьбу» с теми недоброжелателями нашей страны, которые проповедуют двойные стандарты. А вот те люди, которые сплотились вокруг Путина, считает эксперт, отлично понимают, что такое честь и авторитет государства, что с Россией нельзя себя вести подобным образом, ну и фразу «получат по носу» они понимают тем более.

«Сегодня даже первые лица нашего государства говорят, что за этой провокацией стояли спецслужбы США и Британии, - заметил военный эксперт. - Крым – это территория Российской Федерации, и ее морская граница определяется в соответствии с международными нормами. Но главная проблема - это сохранение человеческих жизней (в том числе жизней моряков эсминца Defender), а не политические амбиции».

Если бы мы потопили корабль-нарушитель, то поднялся бы неимоверный вой, но это было бы заснято и показано всему миру, сказал «АН» Франц Клинцевич.

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