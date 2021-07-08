Клинцевич: если бы мы затопили Defender, то пришлось бы долго чистить прибрежные воды

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8 июля 2021, 19:33 Александр Саргин

Фото: соцсети

Наши либералы были бы не против, чтобы Россия проглотила оскорбление со стороны Британии в случае с нарушением границ страны эсминцем Defender в Черном море, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Напомним, что британский эсминец Defender, который 23 июня неподалеку от Крыма, в районе мыса Фиолент, нарушил границы России, сегодня покинул Черное море. В настоящее время нарушитель уже дошел до британской военной базы в Гибралтаре и находится у выхода в Атлантический океан. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков накануне заявил, что «эпическое фиаско провокации британского эсминца Defender надолго останется ароматным пятном на репутации Королевских военно-морских сил».

«Если бы мы затопили Defender, то вытекло бы много горючего и нам бы пришлось долго чистить прибрежные воды, - сказал «АН» лидер Российского союза ветеранов Афганистана, экс-первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности (2015-2020 гг.) полковник запаса Франц Клинцевич. - Потом бы мы подняли и его, и те снаряды, которые находились там в упаковках. А после этого мы бы разобрали корабль и, конечно, изучили его».

Военный аналитик заметил, что хотя он не осуществлял объективный контроль, но уверен, что на британском эсминце не было ядерного оружия, поскольку существует такая практика, что плавсредства с подобным оружием могут находиться только в акватории океана, а не во внутренних морях.

«Но коллективный Запад уже перешел «красную линию», - сказал «АН» Франц Клинцевич. - А если бы Defender продолжил движение, то все равно был бы потоплен».

Отметим, что количество туристов, посетивших Крым за первое полугодие, выросло почти на пятьдесят процентов по сравнению с аналогичным периодом «доковидного» 2019 года: полуостров посетили 3 миллиона 289 тысяч человек, при этом больше миллиона приехало в июне. Так что наши военные не только пожалели глупых британских провокаторов, но и сохранили в чистоте прибрежные воды Крыма, где только набирает силу купальный сезон. В противном случае пришлось бы проводить очистные работы, избавляясь не только от остатков горючего, но и от некоторых продуктов жизнедеятельности британских моряков, которые неминуемо бы плавали на поверхности.

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