Франц Клинцевич: огнестойкие маски и перчатки не спасли бы моряков эсминца Defender

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7 июля 2021, 17:37 Александр Саргин

Фото: соцсети

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия может нанести удар в случае нового инцидента, подобного происшествию с британским эсминцем Defender в Черном море.

«Хочется надеяться, что подобная ситуация не больше повторится, - сказал «АН» лидер Российского союза ветеранов Афганистана, экс-первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности (2015-2020 гг.) полковник запаса Франц Клинцевич. - Об этом говорил и Сергей Лавров, и сказал Сергей Рябков. Следующая провокация будет пресекаться согласно нашей Конституции и боевых уставов Военно-морского флота Российской Федерации. То есть предупреждение голосом, потом стрельбой, а потом – топить».

Напомним, что в Минобороны РФ назвали этот корабль «жирной целью» для российских ракет. Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков назвал инцидент в Черном море «эпическим фиаско провокации британского эсминца».

«Да, Россия не потопила нарушителя, но она поступила так не в силу государственных амбиций, а по причине морально-этических норм руководства нашей страны, - считает экс-сенатор Клинцевич. - Ведь на британском эсминце было большое количество матросов и офицеров, в том числе и женщин, но с нашей стороны все-таки была сделана ставка на то, чтобы предупредить стрельбой и бомбометанием, заснять все это – но обязательно сохранить человеческие жизни».

Несмотря на то, что представитель Минобороны РФ обращался к провокаторам с призывом «не испытывать напрасно судьбу», министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что корабли ВМС страны продолжат заходить в «территориальные воды Украины».

Полковник Клинцевич понимает, что члены экипажа английского корабля, вторгшегося в наши территориальные воды, это «военные люди, которые выполняли приказ» и поэтому пошли на подобную провокацию. Но они плохо понимали, какой опасности подвергают своей жизни, убежден он.

«Все видели кадры, как моряки эсминца Defender надели огнестойкие маски и перчатки, - напомнил «АН» Франц Клинцевич. - Впрочем, это не спасло бы их в случае попадания современного боеприпаса, когда корабль просто разорвало бы на части, и все бы быстро пошли ко дну».

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