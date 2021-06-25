Нефтегазовые перспективы российской Арктики

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 июня 2021, 13:03

Фото: соцсети

В последние годы интерес к Арктике стремительно растет – как в России, так и на международной повестке. Арктика стала одной из основных тем июньского саммита России и США в Женеве. Президент России Владимир Путин обозначил, что освоение Арктики и развитие Севморпути представляет огромный интерес для экономики очень многих стран, в том числе нерегиональных.

В России основной упор делается на усилении роли Арктики в качестве международного транспортного коридора за счет развития Севморпути, реализации его экономического потенциала и создании благоприятных условий для жизни. В 2020 г. указом Президента России была утверждена Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, а в апреле 2021 г. Правительство России утвердило план мероприятий по ее реализации. Кроме того, в апреле 2021 г. Правительство приняло госпрограмму по развитию Арктической зоны на 2021-2024 гг. с бюджетным финансированием в объеме 19,6 млрд руб., которая нацелена, в том числе, на создание условий для привлечения частных инвестиций в арктические территории.

За последние 10 лет экономический вес российской Арктики значительно вырос, что было обеспечено в основном за счет реализации крупных нефтегазовых проектов. Государство при этом всячески стимулирует это направление путем предоставления налоговых льгот и финансирования развития инфраструктуры (например, проект «Ямал СПГ»). Основной довод – необходимость обеспечения приемлемых условий для компаний в сложных условиях Арктики.

На сегодня на Арктическую зону уже приходится около 80% добычи газа (в основном в ЯНАО) и около 20% добычи нефти в России. Но непосредственно на арктическом шельфе добыча газа не ведется, а нефть добывается только на Приразломном месторождении в Печорском море, который обеспечивает всего 0,6% национального показателя. Планируется, что данная доля должна планомерно расти за счет разработки новых континентальных месторождений (например, на севере Красноярского края), а также на арктическом шельфе, участки на котором распределены между двумя компаниями – ПАО «Газпром» и ПАО «НК «Роснефть».

Однако говоря о перспективах, следует учитывать, что любые проекты в условиях Арктики характеризуются высокими затратами, в том числе нефтегазовые. Издержки существенно возрастают, когда вопрос касается шельфа, что вызвано отсутствием у российских компаний необходимых технологий и их дороговизной, а также действием санкционных ограничений доступа к зарубежным технологиям и оборудованию. К этому добавляется сложная логистика вывоза продукции. Этим обусловлено использование широкого перечня мер господдержки – как на федеральном, так и на региональном уровне.

Так, с 2013 г. инвесторам в арктические шельфовые проекты предложен пакет мер поддержки, в том числе льготы по НДПИ и экспортной пошлине. Они также могут пользоваться и другими отдельными льготами, например, одна из действующих льгот по НДПИ (касается не только шельфа) – освобождение при добыче нефти на территории НАО и ЯНАО – за последние 10 лет составила приблизительно 569 млрд руб., а нулевая ставка по НДПИ для газа и газового конденсата в ЯНАО с 2017 г. – 10,4 млрд руб. Однако не следует относить их к выпадающим доходам бюджета, т.к. в случае неиспользования данных льгот проекты могли быть не реализованы вовсе.

На региональном уровне также предлагаются преференции, обычно они касаются налога на прибыль и имущество. В 2018-2019 гг. в НАО нефтегазовым проектам были предоставлены льготы в размере 4,9 млрд руб., в ЯНАО – в размере 57,9 млрд руб. на газодобычные проекты.

ОАО «Ямал СПГ» был профинансирован из ФНБ на 150 млрд руб. (покупка облигаций), проект освобожден от НДПИ и налога на имущество и облагается налогом на прибыль по льготной ставке.

Высокие затраты и необходимость предоставления льготных условий ставит вопрос об экономической целесообразности реализации нефтегазовых проектов в Арктике. Особенно данный вопрос становится актуальным в связи с долгосрочными рисками снижения мирового спроса на нефть и сохранения низких цен.

По вероятности реализации этих рисков отсутствует консенсус, и оценки могут сильно различаться. В настоящее время компромиссный (базовый) вариант предполагает, что пик спроса на нефть в мире ожидается в период до 2030 г. Что касается цен, то в условиях ожидаемой стагнации или снижения спроса цена на нефть не может находиться долго на высоком уровне.

Эти ожидания выступают против реализации нефтяных проектов на шельфе Арктики, т.к. рентабельность разработки шельфовых месторождений, по отдельным оценкам, может быть достигнута при ценах выше 100 долл./барр. Что касается большинства континентальных месторождений в Арктике, то их освоение может быть эффективно и при намного более низких ценах, т.к. при этом используются традиционные технологии, а удорожание проектов в основном связано со сложной логистикой и отсутствием инфраструктуры.

У газовых проектов в Арктике перспективы представляются более оптимистичными. В соответствии с большинством прогнозов мировой спрос на газ до 2040 г. будет стабильно расти, особенно в АТР, что положительно скажется на возможностях экспорта СПГ с российских арктических проектов, а также должен поддержать цены на газ на приемлемом уровне.

Таким образом, в настоящее время окупаемость нефтегазовых проектов в Арктике достигается в основном в условиях применения многочисленных фискальных льгот и субсидий со стороны государства. Данный подход планируется использовать и при реализации новых крупных проектов.

На первый взгляд это может показаться спорным решением, прежде всего ввиду того, что разработка ресурсов не приносит в бюджет сравнимый с традиционными проектами объем средств. Однако реализация подобных проектов создает многочисленные положительные косвенные эффекты, например, в виде дополнительного заказа на разработку отечественных технологий и оборудования в новых сферах деятельности (производство СПГ, танкеры). Также обеспечивается развитие соответствующих компетенций в реализации проектов.

Кроме того, расширение присутствия в Арктике объявлено стратегической задачей. В связи с этим ожидается, что нефтегазовые проекты обеспечат развитие транспортной и иной инфраструктуры, что улучшит возможности для развития других секторов экономики. Дополнительная грузовая база в виде нефти и газа будет способствовать развитию Севморпути с точки зрения удобства навигации, ледокольного сопровождения и пропускной способности. Это в свою очередь может обеспечить значительный рост транзитных грузопотоков между Азией и Европой по Севморпути, что выгодно как с точки зрения экономики (сокращение сроков доставки и стоимости в будущем), так и снижения рисков, связанных с узкими местами на традиционных международных торговых путях.

Александр Амирагян

Руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК» Фонд «Центр стратегических разработок»



Динара Ибрагимова

Заместитель руководителя направления «Налоговая политика» Фонд «Центр стратегических разработок»

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости