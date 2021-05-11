Тайны прусских королей – II

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 мая 2021, 13:49 Михаил Смиренский,

Фото из открытых источников

Янтарная комната, о которой мы начали рассказ в предыдущей статье «АН», на сегодняшний день уже не просто отдельный эпизод из сотен тысяч судеб украденных нацистами III рейха ценностей всемирного наследия.



Сегодня этот шедевр, помимо исторической ценности и не поддающийся точной финансовой оценке, даже если вдруг и будет найден, может стать предметом жесточайших международных политических споров, и, конечно, модных ныне различных санкций. Почему?



Янтарная комната против свиной тушенки



Во-первых, свои права на комнату сразу заявит Германия: дескать, ее создавали для немецкого народа, на немецкой земле, на немецкие деньги и из немецкого янтаря. Ко всему прочему немцы ее и украли в 1941 г. из Царского села!



- Позвольте! – сразу встрепенутся датские историки – Янтарь хоть и немецкий и украли комнату именно немцы, но первым резчиком, который из него и начал создавать будущий шедевр, был именно датский мастер Готфрид Вольфрам. Между прочим именно этот талантливый художник работал над изготовлением комнаты целых семь (!) лет, создав основную часть ее экспозиции.



- Ну и что? – парируют их немецкие коллеги – А заканчивали-то всю работу мастера именно из немецкого Данцига – Эрнст Шахт и Готфрид Туров. А кто ставит свою подпись на законченном шедевре, тот, как известно, и считается его создателем



- Ничего подобного! – могут вскричать охочие до любой халявы польские власти – Ваш Данциг давно сгинул на свалках истории. Сегодня это наш всемирно известный Гданьск! Ко всему прочему, именно в 1945 г. ваши неудачливые вояки метались по штольням-подземельям и подвалам именно польских древних замков в поисках убежища для награбленного вами добра. Для Янтарной комнаты кстати тоже! Извольте делиться!



Россия в этом виртуальном (хотя как знать?) споре скорее займет основную и труднооспариваемую позицию: император Фридрих I официально подарил Янтарную комнату Петру I в знак уважения после подписания акта о заключении Союза между Россией и Пруссией, а по российским законам дарственные документы бессрочны и пересмотру не подлежат! Да и ко всему прочему взамен Петр I отправил на вечную службу (т.е. сослал по бартеру – авт.) в прусскую армию 55 «племенных» русских гренадеров. Так что не очень-то носитесь там с сомнительной идеей о стопроцентной чистоте арийской нации. И вообще, Кенигсберг уже с 1946 г. – российский Калининград!



Возможно, в этом предполагаемом споре промолчит вездесущая Америка, что неспроста. Сразу после передела послевоенной Европы активно поползли слухи и о том, что Янтарная комната, дескать, не сгорела в пожарах Королевского замка и вообще никуда не пропала, а была передана… советскими властями именно в США в счет частичного погашения американских поставок в СССР по лендлизу техники и свиной тушенки. Кстати, версия о том, что еще по приказу Сталина в СССР якобы была изготовлена абсолютная копия Янтарной комнаты, которой мы, дескать, и расплатились с американцами, всплывает иногда и в наши дни. Но никаких доказательств она не находит. Да и скрывать столько лет в абсолютной тайне такой мировой шедевр было бы невозможно никому по определению!



Конечно, все эти версии мы обсуждали и с моим добросовестным гидом по переулкам прусской истории – краеведом Сергеем Трифоновым.



- Слышал, слышал… - отмахивался тот – много чего говорят, но, по моему убеждению, Янтарная комната до сих пор находится именно здесь, где-то в подземельях бывшего Кенигсберга, как, впрочем, и многие другие не найденные пока клады древней Пруссии. Почему?



След в другую сторону



В апреле 1945 г. судьба Кенигсберга была предрешена самой историей. Морские пути отхода немцев были наглухо отрезаны кораблями и подводными лодками Балтийского флота. С суши этот некогда неприступный город-крепость жестко блокировали тридцать советских, рвущихся в решающее наступление, дивизий. Как говорится «мышь не проскочит!». А ведь Янтарную комнату как чемодан с исподним незаметно было не пронести: ее эвакуация – это серьезная, затратная, и, по сути, военная операция. Но именно на это защитники Кенигсберга уже были не способны.



Да не на чем им было ее вывозить: еще 30 января 1945 г. самый большой эвакуационный транспорт Германии «Вильгельм Густлов» был потоплен в Балтийском море подводной лодкой «С-13» под командованием капитана III ранга Маринеско. Даже если принять на веру версию о том, что существовал-таки высший приказ о спасении Янтарной комнаты, то кто его тогда смог бы гарантированно выполнить? Все, от гауляйтера Эриха Коха до последнего немецкого новобранца, думали только о себе. Лишь один человек считал иначе: это был Альфред Франц Фердинанд Роде.



Будучи человеком хоть и с нацистским партбилетом в кармане, но отнюдь не фанатиком, Роде давно понял, что война Германией проиграна. Он прекрасно понимал и то, что падет и Кенигсберг, а вместе с ним погибнет и цель всей его жизни – Янтарная комната. Тем более, что Роде знал о зловещем предсказании главного мага Кенигсберга Ганса Шурра, сделанного тем в бункере коменданта города генерала фон Ляша. Кстати, вход в сам бункер маг освятил 13-ю защитными рунами еще в феврале 1945 г. Не помогло… Именно там главный мистик и оккультист Пруссии назвал точную дату взятия города – 9 апреля 1945 г., добавив при этом, что город падет после ожесточенных трехдневных боев. Так и вышло. Подписывая акт капитуляции и сдавая личное оружие, генерал Ляш произнес единственную фразу: «Это сверхъестественно и невероятно…». Сам же Ганс Шурр был застрелен… 13 марта 1945 г. на платформе Северного вокзала. При этом у него с шеи пропал лишь серебряный медальон с магическими знаками и таинственными рунами, который маг никогда не снимал с себя. Еще одна загадка старого Кенигсберга. Янтарную же комнату, уже упакованную в специальные ящики, еще 3 апреля видели в Королевском замке, но…



Трезво оценивший обстановку, Альфред Роде решил сделать тайну захоронения Янтарной комнаты подвластной лишь ему одному. Роде понимал, что это не понравится его кураторам из СС, а именно такой выбор поведения был логичен, т.к. Роде был одним из тех немногих, кто знал о подземельях Кенигсберга буквально все и эту энциклопедическую информацию он хранил только в своей памяти! Существуют версии, что свои многочисленные, часто – тайные прогулки по городу ученый совершал не просто так, но с определенной целью: он посещал известные лишь ему энергетические «места силы» (в том числе и известную пирамиду на нынешней ул. Гагарина) для своеобразной поддержки своей духовной и физической силы.



- Нам удалось установить ровно… тринадцать таких сталкерских зон в городе – рассказал Трифонов – например, одна из самых активных в районе Литовского вала. – Эта версия, кстати, в середине 90-х годов была частично подтверждена и немецкими историками, которые после изучения многих архивных документов, согласились с тем, что именно Роде удалось с помощью рунических знаков древних скандинавских мореходов создать тайный план захоронения Янтарной комнаты в пустотах Кенигсберга. – Об одной из них я сейчас и начну рассказывать. Слушай!



Лабиринт под речным дном?



Древние пруссы не любили наносить планы своих коммуникаций на бумагу или ткань: слишком ненадежная основа таких хранилищ не внушала особого доверия. И действительно, и бумага, и ткань могли запросто сгореть, истлеть, намокнуть и т.д. вместе со всеми картографическими планами. В общем, пруссы доверяли свои тайны лишь камню, который будет хранить их веками.



- И ведь хранит! – рассказывал Трифонов. Исследуя руины Королевского замка еще в советские годы, историк обнаружил несколько древних кирпичей середины XIV века с какими-то знаками, на которых при их тщательном сложении явно проявился… план Кенигсберга того времени.



- Здесь есть четкая привязанность к конкретной местности, - сложив передо мной у себя в офисе как мозаику заветные кирпичи, объяснял Трифонов. - Вот Штайндамская кирха, вот остров Кнайпхоф с Кафедральным собором, а это последнее известное убежище Янтарной комнаты – сам Королевский замок со всеми своими подземными коммуникациями. Вот, например, подземный ход, который, скорее всего, идет под руслом реки Прегель из замка в Кафедральный собор…



- И что с того? – не понял я.



- Очень возможно, что именно там и находится тот лабиринт, в котором Роде мог укрыть Янтарную комнату, ведь он прекрасно знал условия практически вечного хранения «солнечного камня»: постоянная температура +2 С и определенные давление и влажность. Единственным местом, где такие условия существовали, мог быть как раз обозначенный подземный ход, или лабиринт в нем под рекой.



Логика в рассуждениях Трифонова, конечно, была, хотя его противники яростно до сих пор с ним спорят, но в истории это дело обычное. Действительно, если 3 апреля ящики с ценными панно были еще во дворе Королевского замка (об этом на допросах в СМЕРШе рассказывал и директор замкового ресторана «Блютгерихт» Пауль Файерабенд), то наиболее вероятным и самым удобным способом ее укрытия как раз и был этот самый подземный ход. Тем более, что вывезти эти ящики куда-либо еще, как мы уже сказали, было просто невозможно.



К концу дня и в ночь 3 апреля, по мнению историка, ящики с сокровищами силами военнопленных были спущены в лабиринт подземного хода, где их поместили в герметичную нишу и тщательно замуровали и замаскировали. Нишу, возможно, для пущей надежности перед тем могли заполнить отравляющим газом. Пленных затем расстреляли.



Версия хоть и занимательная, но как и все версии – это лишь частное предложение из сотен и сотен последовавших затем и множащихся до сих пор других точек зрения, подумал я, и… тут вдруг вспомнил…



Хорошо ли горит янтарь?



Во время моих встреч с историком, на месте Королевского замка шли интенсивные исторические раскопки его подземелий. Финансировал те работы, согласно развешанным по периметру работ баннерам, немецкий журнал «Шпигель». А руководил работами наш историк профессор Владимир Кулаков. С ним я и встретился.



- Если вы по поводу Янтарной комнаты, то мы ее вовсе и не ищем – без излишней политкорректности сразу осадил меня ученый. – Если угодно, то я считаю, что она сгорела в 1945 г. во время взятия города.



- Пардон, а что же тогда здесь финансирует «Шпигель»? Не эти же ржавые, хоть и древние дверные ручки и старые пивные бутылки?



- В истории вообще нет мелких деталей, молодой человек, а насчет «Шпигеля»… - он замялся – своих-то денег в области не нашлось, вот и согласились на помощь спонсоров. А Янтарной комнаты, уверяю, более в природе не существует: сгорела она! – Дав понять, что тема исчерпана, Кулаков как-то суетно засобирался.



Однако его коллега Олег Либерман в отсутствие босса оказался более словоохотлив. Рассказывая о раскопках и показывая их воочию («…здесь, например, находился рыцарский ресторан «Блютгерихт», а там прислуга мыла посуду, а вот осколки от рыцарских бокалов и т.д.»), Либерман дважды невольно упомянул и о каком-то… подземном ходе на примерной глубине в 16 метров, который они «заодно» намерены раскопать.



Далее мой собеседник успел поведать и о том, что искомый ход имеет несколько ответвлений, одно из которых по его словам и должно пройти как раз под дном Прегеля в сторону Кафедрального собора! Стоп, но ведь именно об этом рассказывал и Трифонов! Становилось понятным, что журнал «Шпигель» вкладывал немалые деньги, конечно, не в поиски осколков от рыцарских кубков, но во вполне конкретную ожидаемую сенсацию, которая очевидно и называется «Янтарной комнатой»: ведь двух одинаковых подземных ходов в одном и том же месте быть просто не может! Значит…



Впрочем, автор, конечно, может ошибаться в конкретных деталях, я не историк, а журналист, моя задача – лишь собирать и озвучивать информацию, но логика фактов говорит не только за себя, но и за всех, кто этими фактами оперирует.



А фактов этих до сих пор много.



Пустая могила



Например, в 90-х годах в мировых СМИ историческим тайфуном пролетела информация о том, что в одной из частных коллекций Запада найдены, наконец, части таинственной Янтарной комнаты! Неужели, шифры доктора Роде прочитаны и тайна века раскрыта? Как? Кем? Когда? Историки и авантюристы всех мастей кинулись на сенсацию как мотыльки на огонек, но…



Вскоре выяснилось, что этим фрагментом оказался действительно янтарный столик с т.н. «флорентийской» мозаикой из экспозиции его знаменитой «старшей сестры». Также расследование показало, что эту деталь выставили на продажу послевоенные наследники одного из солдат армии генерала Кюхлера, занимавшегося в 1941 г. демонтажем Янтарной комнаты в Царском Селе. Проще говоря, этот стол солдатик банально украл у любимого рейха, его фюрера, гауляйтера Коха, министра Розенберга, самого доктора Роде и отправил своей маме в Фатерлянд. Да, слабо была поставлена воспитательная работа в частях будущего фельдмаршала Кюхлера! Не уверен, что почтенная фрау, нарезая на его столешнице отварную брюкву, понимала, каким святотатством она занимается. Сенсация вскоре сдулась, история сошла на «нет», а столик скорее продали на аукционе. Судьба же самого доктора Роде столь же таинственна и скорее – печальна, как и судьба его фетиша - Янтарной комнаты.



После взятия Кенигсберга к советскому командования явился пожилой человек, назвавшийся… Альфредом Францем Фердинандом Роде. Генералы всполошились: неужели это он, тот самый, кто знает о Янтарной комнате все? Срочно доложили в Москву, оттуда пришла команда немедленно организовать встречу Роде (а это действительно был он – прим. авт.) с профессором Алексеем Брюсовым, который уже прибыл в Кенигсберг именно для поиска пропавшего шедевра. «Смершевцы» такую встречу организовали, но должного эффекта она не произвела.



Из дневника Алексея Брюсова: «…Роде – на вид, старик с трясущейся правой рукой. Обед нарочито неряшливо… Если на него не смотреть, а следить исподтишка, то рука перестает дрожать… Подобру он ничего не скажет! По-моему, матерый фашист!»



По логике тех событий и характеристике Брюсова, Роде никак не мог остаться в городе добровольно. Хотя бы потому, что люто ненавидел людей в советской форме за то, что они подвергли реальной смертельной опасности его единственную страсть – саму Комнату! Тем более, у него лично было много возможностей при помощи тех же кураторов из СС спокойно, еще до падения Кенигсберга, перебраться в американскую зону, так, как это сделали его дети.



Скорее, как предполагают историки в книге «Янтарная книга: мифы и реальность», Роде немецкие спецслужбы сознательно оставили в городе с конкретной целью: заявив новым властям о готовности помочь в поисках спрятанных ценностей, особенно – Янтарной комнаты, на деле же максимально убедительно навести их на ложный след! Наверное поэтому во время бесед с Брюсовым Роде охотно рассказывал об известных ему малозначительных тайниках, но сразу или замолкал, или начинал нести откровенную чепуху, когда речь заходила о Янтарной комнате.



Не менее загадочна и смерть самого Роде. В декабре 1945 г. он и его супруга… внезапно скончались в один день. Кто и куда вывез тела, неизвестно. Их смерть, наступившая якобы от «кровавой дизентерии», действительно свирепствовавшей в те дни в городе, засвидетельствовал некий военный врач, который так же бесследно исчез. Как ни старались наши контрразведчики, но и ни одного санитара из т.н. «похоронной команды», якобы увозившей покойных для захоронения, тоже найти не удалось. До сих пор неизвестно и месторасположение самой их могилы. Говорят, на одном из местных немецких кладбищ позже была обнаружена могила с фамилией и инициалами А.Ф.Ф. Роде. Но при вскрытии, она оказалась… пустой. Янтарная комната множила свои тайны.



P.S.



Недавно Сергей Трифонов сообщил об очередной версии возможного нынешнего нахождения пропавшего шедевра. По его словам, озвученных одним из российских телеканалов, комната может быть спрятана в одной из затопленных пустот, обнаруженной им при тщательном сканировании аккурат… под тем самым кабинетом №13 в бункере генерала фон Ляша, где последний комендант прусской столицы подписал акт о сдаче города.



Рассказ историка сопровождался щебетом возбужденной соприкосновением с тайной девицы с микрофоном, но более убедительными оказались телекадры из этих затопленных помещений: на экране в толще воды отчетливо были видны нагромождения каких-то добротных ящиков! Каких? И что в них находится?



Но это уже вопросы в пустоту. Правда, если власть захочет, то какие-то ответы на них получить все же возможно. Захочет ли?

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