Эпохальные легенды. Тайны прусских королей

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 мая 2021, 13:16 Михаил Смиренский,

Фото: восстановленная Янтарная комната в Царском Селе

Любая историческая неизвестность в первую очередь привлекательна именно самой неизвестностью. Разгаданная тайна быстро забывается к разочарованию всех, кто с ней соприкасается: историки перестают рыться в архивах, писатели, журналисты и сценаристы теряют основу создания будущих, часто бредовых произведений, читатели и зрители – привычного праздного времяпрепровождения у телевизоров и на диванах.



Но есть еще тайны, до сих пор не поддающиеся разгадке, а потому вызывающие у всех новые и новые приступы активной конспиралогии и буйных фантазий. С одной такой «загадки веков» мы и начинаем сегодняшний разговор. Имя ей – Янтарная комната.



Комната, где множатся загадки



Наверное, в мире нет просвещенного человека, который бы хоть раз в жизни не слышал о прусском чуде – «Янтарной комнате». Последний раз ее, упакованную в ящики, видели в апреле 1945 г. во дворе Королевского замка в г. Кенигсберге. Разбитый город готовился к сдаче, война уже была проиграна, нацистским чиновникам и генералам было совсем не до шедевров искусства, но все же…



Главный хранитель Янтарной комнаты и лучший в мире эксперт по «солнечному камню» доктор Франц Фердинанд Роде, фанатично считавший янтарь живым микроорганизмом, был иного мнения. Он-то надежно и спрятал это чудо резного прикладного искусства не только от глаз, но и от рук многих охочих в прямом смысле прикоснуться к тайне истории. Куда? А вот над ответом на этот вопрос до сих пор безрезультатно бьются историки, археологи, писатели, сотрудники спецслужб и авантюристы всех мастей как в России, так и во многих странах: тайну ее захоронения доктор Роде унес с собой в могилу…



Автор, в середине 70-х учившийся в Калининградском (бывш. г. Кенигсберг) ВВМУ, не только много слышал и читал и о создании янтарной комнаты, и об ее непростой многовековой истории, и о таинственном исчезновении в 1945 г., но даже бывший свидетелем и участником многочисленных раскопок на месте Королевского замка, конечно, не мог остаться равнодушным к «загадке века». Поэтому, когда мой однокашник по училищу Алексей Фимин предложил познакомить меня с калининградским историком-краеведом Сергеем Трифоновым, по сей день занимающимся ее разгадкой, я конечно сразу согласился.



- Только приготовься к тому, что все связанное с тайной Янтарной комнаты будет обильно переплетено с самой настоящей чертовщиной – на полном серьезе предупредил меня Трифонов. – Я-то к этому привык, а вот новичков обязан предупредить. Я обреченно и согласно кивал: жгучий интерес активно пересиливал мистику. - Тогда начнем вообще с прусской мистики, - буднично подытожил вступительное слово мой собеседник. – В этом городе тайны не живут отдельно, они все взаимосвязаны. В общем, слушай…



Тень Люцифера



По твердому убеждению историка, число «13» для Восточной Пруссии и особенно ее столицы – Кенигсберга в отличие от расхожего отрицательного мнения как раз считалось особым и магическим. Судите сами.



Именно в XIII веке воинствующие крестоносцы завоевали земли Восточной Пруссии, уничтожив мирных пруссов и по сути став полными хозяевами нового прусского государства – воинственного и милитаристского.



В 1255 г. была основана столица нового государства – г. Кенигсберг (Королевская Гора – прим.авт.) (при сложении цифр даты получается число… «13»).



Главный Кафедральный собор Кенигсберга был освящен 13 сентября 1333 г., а первый камень в его фундамент был заложен в 1330 г. В 1525 г. (опять в сумме – 13!) Королевский замок становится главным административным центром Пруссии.



Восточно-Прусская операция, заставившая Кенигсберг капитулировать, началась тоже… 13 января 1945г. Немцам так и не помогли 13 мощнейших подземных бункеров и фортов, созданных именно для обороны города от любых атак.



Ну разве не мистика, что и приказ о капитуляции Кенигсберга его последний комендант генерал фон Ляш подписал в своем защищенном древними магическими рунами бункере в комнате под номером… 13? Сдавая оружие советским офицерам, фон Ляш произнес лишь одну фразу: «Это сверхъестественно и невероятно!». Ведь сам бункер был освящен на «неприступность» высшим магом Кенигсберга Гансом Шурром! Кстати, самого мага застрелили на платформе Северного вокзала… 13 марта 1945 г.! Поверженный город множил свои тайны.



Мой собеседник насладился произведенным эффектом и продолжил: «А сейчас я повезу тебя еще на одно интересное место, об истории которого сегодня мало кто знает. Тебе, материалисту, это будет весьма познавательно!». Вскоре наш Фольксваген тормознул на тихой, засаженной особо любимыми немцами липами улочке. Табличка на доме гласила, что нынче это улица Гагарина.



- Бывшая Генрих Гимлер-штрассе, - задумчиво глядя на отлично сохранившиеся старинные краснокирпичные дома, произнес Трифанов. – Отсюда как раз и вышел весь цвет прусского военного командования. - Вон там, - он махнул куда-то в сторону, - находится хорошо сохранившийся строевой плац, где будущие генералы и чеканили свой знаменитый парадный шаг. Но мы здесь не для этого…



Собеседник подвел меня к… самой настоящей пирамиде – точной копии египетских, только гораздо меньшего размера: «Эту пирамиду немцы возвели в 1921 г. (снова в сумме – «13»!) в память о солдатах, павших на фронтах Первой мировой войны». И снова мистика: именно в тот год Кенигсбергу исполнилось ровно 666 лет (мистические цифры, которые всегда были связаны с самим Люцифером! – прим. авт.).



- Более того, - беспощадно добивал мой марксистский материализм историк, - пирамида сложена из 666 каменных блоков и имеет ровно… 13 уступов! Непонятное становилось реальностью, от чего история тайн Кенигсберга ощутимо завораживала и затягивала меня, дарвиновского материалиста, все глубже и глубже.



- Ты сейчас стоишь как раз на том месте, где обычно, судя по фотографиям, останавливались руководители Третьего рейха, часто приезжавшие в Кенигсберг, - буднично заметил Трифонов. Я приложил руку к пирамиде. Серый гранит, плотно укутанный густой прохладной тенью старых лип, был… ощутимо теплым! Желание шутить на темы всей этой готической мистики тут же улетучилось. Сказка становилась реальностью.



- Ну а как же Янтарная комната? – я попытался осторожно свернуть собеседника на тему №1 нашей встречи.



- Не торопись, - с истомой утомленного гида протянул тот. – О ней вскоре будет особый разговор, но пока, как говорится, терпи «погружение в тему», ведь на пути к ее тайне нам придется прикоснуться еще и ко многим другим.



«Кенигсберг – 13»



В советское время Сергей Трифонов, работавший инструктором в обкоме партии и имевший свободный доступ ко многим закрытым архивам, создал и долгое время вел на местном TV одноименную мистическую передачу «Кенигсберг – 13», которая пользовалась у калининградцев огромным интересом. Нынешние ток-шоу, говорят старожилы, ей не годятся и в подобие клонов.



Столица Восточной Пруссии всегда влекла к себе людей, занимавшихся различными оккультными изысканиями и средневековыми ритуалами. Сам Кенигсберг имел мощные энергетические центры с особыми защитными функциями, о чем хорошо знали различные маги и колдуны всей Европы.



В старом городе на острове Кнайпхоф (кстати, старинный мост, ведущий на остров, тоже имеет… 13 опор!) со времен Средневековья активно действовали школы и учебные центры по изучению влияния на людей т.н. «черной магии». Все эти устремления особо активно поддерживались нацистами: Гитлер, сам будучи маниакальным мистификатором, лично следил за всеми колдовскими успехами и в любой поддержке никогда не отказывал.



В частности, по словам Трифонова, в школе «Куклы старой Магды» магами-специалистами изготавливались кожаные куклы-макеты всех политических лидеров стран, находившихся с Германией в состоянии войны, в которые в определенное время суток люди, обладавшие особой энергетикой, втыкали серебряные иглы с янтарными наконечниками. Именно в это время «оригинал» испытуемого должен был чувствовать необъяснимые страдания. По свидетельству очевидцев Уинстон Черчилль, например, испытывал внезапные сильнейшие приступы мигрени, которые не могли снять никакими лекарствами.



Когда английские спецслужбы доложили премьеру об опытах на острове, закоренелый материалист Черчилль отнесся к информации со всей серьезностью. Возможно, именно в этом и кроется странное рвение английской авиации, с которым она в августе 1944 г. эшелонированными налетами (до трехсот (!) самолетов единовременно) буквально стерла с лица земли исторический центр Кенигсберга, включая и сам остров Кнайпхоф, но не тронув почему-то важнейшие оборонительные объекты города.



- Кенигсберг, ты подохнешь! – такую фразу английского пилота в открытом эфире засекли во время тех атак немецкие «пвошники». Надо признать, что англичане во многом свое слово сдержали. Кстати, именно подле сильно разбитого Кафедрального собора на острове Кнайпхоф (ныне отреставрированного – прим. авт.) Трифонов и его помощники во время своих раскопок нашли старинную печать с клеймом и изображением… самого Люцифера. Я ее видел. Ну как тут не поверить в древние мистические легенды?



Когда я спросил историка, как и почему та его успешная телепередача была вдруг закрыта властями, собеседник нехотя поделился со мной сокровенным: «Мне дали понять, что все это очень интересно, но пора бы уже от легенд и воспоминаний «для всех» перейти к конкретным расположениям тайных захоронений нацистских кладов «для избранных». На эту идею я работать отказался…».



- А этих кладов действительно много? – неумело сыграв в наив, спросил я. Трифонов помолчал и добавил: «Еще достаточно. Я же говорил тебе, что все, связанное с Янтарной комнатой, густо переплетено с самой настоящей чертовщиной.» Например, до сих пор не разгадана не менее эпохальная тайна пропажи уникального ритуального меча Альбрехта работы золотых дел мастера Джобса Фройденера, на котором клялись все прусские короли во время своих коронаций.



Или неизвестная по сей день участь знаменитой «Серебряной библиотеки» принца Альбрехта, состоявшей из 650 уникальных рукописных томов с неповторимыми серебряными оправами работы норвежского ювелира Корнелиуса Форвенда. А уникальная, тоже исчезнувшая во время войны ювелирная коллекция Ордена тевтонов «Серебро Балтии»? Много, много тайн хранит еще земля Кенигсберга. Почувствовав, что тема сторонних жгучих прусских тайн не очень комфортна моему собеседнику, я снова переключился на Янтарную комнату.



Кто вы, доктор Роде?



Личность главного нацистского хранителя янтарной комнаты, родившегося в Гамбурге, но душой оставшегося в Кенигсберге, хоть вроде бы и изучена историками, но все же до сих пор загадочна не менее, чем тайна самой комнаты.



Альфред Франц Фердинанд Роде, директор немецкого королевского музея янтаря, был человеком образованным и энциклопедически эрудированным. Буквально влюбленный в янтарь и искренне считавший его «живым» (когда англичане и американцы в 1944 г. бомбили Кенигсберг, Роде лично расстилал под размещенными на стенах Королевского замка янтарными панно одеяла и маты, чтобы падавшим от взрывов их деталям «не было больно»).



Лишь благодаря усилиям Роде Янтарная комната , в которую он был влюблен и которую величал не иначе как «моя комната», открывала немецкий довоенный список ценностей «всегерманского значения», как попавшая в Россию из-за «сомнительных политических сделок». Если учесть, что в свое время директором музея янтаря был великий философ Иммануил Кант, то Альфред Роде был не только его коллегой по должности, но и прямым духовным наследником, каковым он себя и считал. При этом Роде, будучи членом нацистской партии, тем не менее никогда не был ее фанатом и тем более – фашистом по мировоззрению. Партбилет (как и некогда многие советские аппаратчики) он использовал лишь для решения узких специфических вопросов. И в первую очередь, связанных с янтарной комнатой, которую ученый не доверял никому, называл ее «мое сокровище» и ревностно оберегал от случайных зевак, включая даже и высших чинов рейха.



Известен факт, что когда в 1942 г. Гитлер вознамерился было перевезти Янтарную комнату в Берлин, именно Роде организовал сложную многоходовую интригу, втянув в нее и гауляйтера Восточной Пруссии Эриха Коха, помешавшую фюреру выполнить свою задумку. Удивительно, но Роде смог обосновать, что любая перевозка окажется для шедевра «губительной». По тем же причинам он впоследствии не допустил и ее перевозки на родину Гитлера в Австрию, где в городе Линце свита фюрера хотела организовать его личный музей. Странное дело: то, что другому ученому сразу же стоило бы жизни, именно Роде… сошло с рук. И это при том, что нацистских бонз он не любил и даже открыто называл «кобелеобразными мужланами, способными лишь размножаться». Мистика? Или все же Янтарная комната непонятным до сих пор образом защищала своего искреннего почитателя?



Надо сказать, что в той сложной аппаратной игре участвовал и главный «смотрящий» рейха по делам охраны произведений культуры и искусства рейхсляйтер Альфред Розенберг, который сразу положил глаз на Янтарную комнату, когда она в 1941 г. только прибыла в Фатерланд из Екатерининского дворца.



Роде, прекрасно знавший о судьбе национальных сокровищ, на которые обращал внимание Розенберг (тот просто присваивал – авт.), организовал массовую пиар-акцию в немецких газетах с просьбами взволнованных читателей сохранить для нации памятник мировой культуры. Так на Янтарной комнате обломился и Розенберг. Роде торжествовал: ведь теперь он был единственным человеком в рейхе, который мог единолично распоряжаться шедевром!



Ваш пропуск, пожалуйста!



Комната была размещена в одном из залов Королевского дворца. Чтобы ее увидеть, желающие должны были предъявить особые пропуска. Но и число тех, кому удавалось их получить, было ограничено: веривший в мистику Роде очень ревностно относился к экспонату и лично контролировал выдачу таких пропусков, т.к. боялся, чтобы кто-то из посетителей ненароком… не сглазил его янтарное чудо.



Впрочем, Янтарной комнате грозил скорее не чей-то дурной глаз, а беда более масштабная: советские войска по сути блокировали агонизирующий Кенигсберг, город постоянно обстреливали и бомбили, горел и Королевский замок, в подвалах которого доктор Роде в пропарафиненных ящиках и укрыл свой фетиш – Янтарную комнату.



Об этом впоследствии на допросах у советских контрразведчиков свидетельствовал и директор-распорядитель замкового ресторана «Блютгерихт» Пауль Файерабенд.



Кстати, сама Янтарная комната была подарена Петру I скорее не от щедрот Фридриха, или его эйфории по поводу подписания российско-прусского союза. Король, будучи патологически жадным человеком, буквально трясся над каждым потраченным в его империи талером и необходимость регулярных выплат на содержание и ремонт хрупкого янтарного шедевра, его доводила до истерик.



Очевидно, скупость Фридриха и довела Янтарную комнату уже в те времена почти до критического состояния и, не желая больше тратить на нее бюджетные деньги, король воспользовался случаем и всучил ее коллеге – российскому императору.



Впоследствии Петр I сам, будучи весьма рукодельным и мастеровитым управленцем, обнаружил в панно нового подарка много повреждений и интерес к комнате потерял.



Наша справка



Янтарная комната, созданная в 1701 г. в честь победы Пруссии над войсками короля Людовика, в 1716 г. по указу прусского короля Фридриха I была подарена Петру I в знак уважения после подписания ими союза между Россией и Пруссией (взамен, по просьбе Фридриха, Петр I отправил на бессрочную службу в Пруссию 55 рослых российских гренадеров).



По велению Петра Янтарную комнату разместили сначала в Зимнем дворце, но затем, после его смерти императрица Елизавета распорядилась перевезти ее в Екатерининский дворец Царского Села под Петербургом.



Во время Великой Отечественной войны в 1941 г. по приказу из Берлина спецподразделения войск ленинградского направления, которыми командовал генерал Кюхлер, демонтировали ценные панно и отправили их в Кенигсберг, где Янтарная комната была вновь собрана и размещена в залах Королевского замка. Перед отправкой все панно были тщательно сфотографированы, и затем эти фото были опубликованы в журнале… «Пантеон». К изумлению читателей, Янтарная комната была сделана не из ярко-желтого камня, но их янтаря темных оттенков.



3 апреля 1945 г. Янтарная комната, уже упакованная в специальные ящики, еще находилась в Королевском замке в ожидании дальнейшей эвакуации, но…



Именно с того самого дня следы этого мирового шедевра теряются в закоулках истории и их, пока, увы, безрезультатно ищут по сей день.

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