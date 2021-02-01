О культурно-историческом противостоянии Азербайджана и Армении

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 февраля 2021, 12:10 [ «Аргументы Недели», Ваагн Карапетян, главный редактор альманаха​ "Всеамериканский​ литературный​ форум" ]

фото: соцсети

Историческую науку, видимо, не зря не относят к точным наукам, есть на то основания. Нам известны десятки примеров изложений одних и тех же исторических событий, противоречащих друг другу.

Наряду с попытками добросовестных историков докопаться, в прямом смысле этого слова, до истины, существует фальсификация исторических событий, произвольная трактовка истории. Авторы подобных фальсификаций, как правило, не указывают источники, или, что ещё хуже, ссылаются на несуществующие документы.

Не всегда помогают в определении реальных событий и древние рукописи, летописи.

Представим себе такую картину. К примеру V-VI век. Соседствуют два княжества и между ними конфликт по поводу спорных угодий. Когда накалившиеся страсти достигают точки кипения, оба князя выводят свои войска в чисто поле. Бьются день, второй. Затем остынув, подбирают трупы и раненых и возвращаются в свои княжества. Вот тут-то и начинается самое интересное.

У каждого для этих случаев припасён грамотный монах-бездельник. Вот первый князь и диктует своему:

- Пиши, побил я князя Даниила, сто лет помнить будет, бежал он от меня как кошка от собаки.

И второй князь тоже сажает за стол своего монаха-бездельника и диктует:

- Пиши, побил я князя Гавриила, сто лет помнить будет, как подлый шакал бежал от меня.

И вот перед нами два подлинника, не придерёшься. Которому из них верить?

В этих документах достоверно лишь одно: жили в V веке князья Гавриил и Даниил, а все остальное вилами по воде писано. И теперь одни историки ссылаются на князя Даниила, а другие на князя Гавриила. Кому как выгодно.

К чему я все это?

К сожалению, уже которое десятилетие не утихают споры между армянскими и азербайджанскими историками и прочими, любознательными, кто выше, кто толще, кто умнее или красивее, одним словом, кто самый, самый.

В закавказском регионе настолько переплелись быт, кухня, культура, что подчас сложно дать однозначное объяснение, вывести историческую оценку; сказалось совместное тысячелетнее проживание. Доходит до смешного: спорят, чей шашлык. Да ничей он, Господи, ещё в каменном веке мясо на костре жарили!

В истории армянского народа были взлёты и падения. О том, что Армения имеет древнюю историю написано и переписано множество раз. И документов на эту тему тьма, собрать да взвесить все древние манускрипты – не на одну тонну потянет.

Но в XV веке Армения потеряла свою государственность и до XVII века армяне в поисках лучшей доли покидали свой край. Происходила естественная миграция и, как следствие, ассимиляция. Армению ожидала жалкая участь других, канувших в неизвестность, народов.

Пока в XVII веке усилиями армянских активистов Армения не оказалась в обойме интересов Российского государства. Тогда и началось возрождение армянского народа. Армяне стали возвращаться в некогда покинутый их предками родной край.

Вот по этой причине оппоненты, игнорируя факт существования Армении с незапамятных времён, и называют армян пришлыми. Да не пришли они на территорию современной Армении, а вернулись в свой край, на свою историческую Родину, что не одно и то же.

Дошло до того, что жители армянского села Марага разобрали памятник, поставленный ими же в 1978 году в память о 150-летии со дня переселения их предков в Карабах. Потому что жителей «заклевали» собратья из соседних деревень, мол, пришлые вы. И остался памятник лишь в воспоминаниях и на фотографии, желающей лучшего качества.

По этой же причине в Армении замалчивают имя армянского патриота, посвятившего свою жизнь возрождению Армении - Исраэла Ори. Сегодня в столице Армении нет даже памятника ему, я уже не говорю об ордене или медали, носящих его имя. А ведь именно он, после двадцатилетних скитаний по европейским странам, добрался до Санкт-Петербурга, добился встречи с государем российским Петром Первым и заинтересовал его возможностью расширить юг России. Впоследствии большую активность Россия стала проявлять на южном направлении при Екатерине Второй, которая изначально планировала для укрепления южных границ переселить в эти места казаков, но затем решила, что целесообразнее сделать ставку на армянское население, и не ошиблась. И началось более интенсивное возвращение армян на свою Родину.

Опять повторяю для особо одарённых, речь идёт о возвращении армян в Армению, и клеймо "пришлые" никак не вяжется с реальной картиной.

В свою очередь, и в Азербайджане тщательно замалчивается историческое событие, к которому приложили руку большевики. Закавказские племена и народы, исповедующие ислам шиитского толка, по решению советского правительства были объединены под одной шапкой, имя которой дали - Азербайджан.

Азербайджаном называется местность в Иране, наподобие Куликовского поля. Имя прижилось, племена и народности объединились.

В 2020 году стоило бы отметить столетие этого знаменательного события. Но в столице Азербайджана эту дату не заметили, то ли коронавирус виноват, то ли плохая память, непонятно.

А ведь замалчивание - это такое же искажение истории. То есть факт о появлении национальности и государства с новым именем азербайджанские власти решили проигнорировать, представив свою страну, как нечто постоянно существующее.

Но на этом любители вольно трактовать страницы истории не останавливаются. Сплошь да рядом в прессе появляются размышления и рассуждения о событиях 100-200-летней давности, в которых Азербайджан принимал активное участие. Азербайджан, которого в те времена не было на политической карте мира. Подобная фальсификация вызывает только недоумение. Или рассказы о том, как бакинская власть подарила армянам город Ереван.

Для справки. Город Ереван (Эривань) являлся центром Эриванской губернии, то есть находился в подчинении царской России. На момент так называемого оформления «подарка» Армения являлась самостоятельным государством и не только успешно боролась с Турцией, но и вынудила последнюю подписать невыгодный для нее Севрский мирный договор. Затем пришли большевики и вопрос, какой город должен стать столицей армянской республики, теперь решался не в Баку, а в Москве.

Желая стать вровень по возрасту с Арменией, в печати постоянно протаскивается мысль о древности Азербайджана как государства. Зачем? Чтобы армянам нос утереть? Ведь даже в Советском Союзе, по старой памяти, мусульман Закавказья ещё долгие годы называли тюрками. Так же, как мы сегодня величаем Санкт-Петербург Ленинградом. Но это мы за чашкой кофе, да на кухне, а в те времена это происходило даже на официальном уровне.

В 1933 году в Советском Союзе был выпущен блок из 21-й марки под названием "Народы СССР". Так вот, на одной из них изображены представители народов Закавказья и под каждым изображением подпись, цитирую без редакции: "Грузин, Армяне, Тюрки". Повторюсь, марка выпущена в 1933 году. Она есть в моей коллекции, которая сохранилась благодаря моему украинскому другу Миколе Котузо, за что ему огромная благодарность.

То есть, даже спустя 13 лет в сознании советской власти закавказские мусульмане оставались тюрками.

А теперь вопрос. Могу ли я кичиться перед юношей тем, что я намного старше его? Нет, однозначно. Он не поймёт меня. Да и не стану я этого делать.

В 2017 году канадцы отметили своё 150-летие, а ведь могли бы удлинить историю Канады на 2-3 тысячи лет, вспомнить коренных жителей, гуронов или инну или, как европейцы их окрестили, индейцев. Могли бы, но не стали.

И если вы решите, показывая пальцем на канадца, иронизировать, мол, вам всего 150 лет, мой дедушка больше прожил, ха-ха! Канадец вас не поймет, подумает, что у вас не все дома.

Станет ли кичиться Греция перед США своим возрастом, и приведёт ли такое заявление в замешательство хотя бы одного американца? Нет, конечно.

К чему это соперничество? У Азербайджана и азербайджанцев есть много достоинств, которым нам, армянам, и поучиться не вредно.

Мало кто в Армении знает, что хорошо известный в Закавказье армянский ашуг (народный исполнитель) Саят Нова написал вдвое больше песен на турецком диалекте, который впоследствии стал именоваться азербайджанским, чем на армянском. На первый взгляд странно, ведь он прекрасно владел армянским.

Я рискую ошибиться, но изложу свою версию. Ашуги, народные исполнители в те времена бродили по сёлам, давали импровизированные концерты. Народ собирался, наслаждался музыкой и одаривал исполнителей, кто продуктами, кто деньгами.

И Саят Нова не исключение, много колесил по сёлам и городам, а большинство сёл в Закавказье на начало XVII века являлись мусульманскими. То есть, только бизнес, и никакой политики.

Сегодня я и в кошмарном сне не могу представить себе, чтобы на каком-то сводном правительственном концерте в Ереване прозвучала песня Саят Новы на азербайджанском языке.

А вот именно с этого и надо бы начать восстанавливать отношения с некогда братским народом...