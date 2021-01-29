Аргументы Недели → Мнение 13+

29 января 2021, 09:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Новый японский премьер-министр Ёсихидэ Суга уже успел заявить о своем твердом намерении решить проблему северных территорий, трех южных островов Курильской гряды и архипелага Хабомаи. Далее, уже в третьей декаде января нового года стало известно, что Корпус морской пехоты (КМП) США реализует свой план по формированию нового боевого надштатного формирования, предназначенного для захвата островов в Тихоокеанском регионе.

Новая американская мобильная, самодостаточная боевая единица морпехов получила название «Морской береговой полк» (или MLR). Который создается для реализации стратегии американских морских пехотинцев, предусматривающей захват островов, затем переброску сил КМП США с ранее захваченных островов на новые объекты атаки и даже на континентальный берег.

Первоначальные планы предусматривают создание нескольких MLR численностью от 1800 до 2000 военнослужащих ВМС США. Структурно эти сводные полки будут включать береговые боевые группы, противовоздушное и логистическое подразделения. По аналогии с Сухопутными войсками США, создается полковая тактическая группа морского десанта, способная самостоятельно и оперативно выполнять задачи по захвату островов.

За вышеизложенными событиями последовало заявление вновь назначенного министра обороны США Ллойд Остин о готовности предоставить помощь Японии для обороны спорных островов. Речь пока идет не о российских Курилах, а об архипелаге Сенкаку в Восточно-Китайском море — предмете территориальной распри между Японией, Тайванем и Китайской Народной Республикой. Но как говорится: лиха беда – начало. К тому же, стоит учесть, что еще в 2014 году представитель Госдепа США Мари Харф заявила: «Соединенные Штаты признают японский суверенитет над этими островами».

Какие преимущества получает Япония с приобретением южных Курильских островов? Во-первых, открывается свободны доступ в Охотское море. Во-вторых, появляется возможность контролировать два глубоких пролива Курильской гряды. В-третьих, появится возможность разместить на них посты глобальной системы ПРО «Иджис» в сухопутном варианте и пусковые установки для ракет среднего и меньшего радиуса действия. В-четвертых, эти острова станут великолепным плацдармом для захвата Сахалина и продолжения экспансии на север. Этими перспективами однозначно воспользуются американцы. А российским стратегическим подводным ракетоносцам придется выбирать более долгие маршруты для выхода в Тихий океан и возвращения на базы.

Читайте материал полностью: «Что будет, если Япония решится захватить южные Курильские острова силой».

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