Что будет, если Япония решится захватить южные Курильские острова силой

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27 января 2021, 15:33 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Японский премьер-министр Ёсихидэ Суга намерен решить проблему северных территорий. Пока из его слов ясно, что он собирается использовать для этого только дипломатию, но учитывая, риторику японских ястребов нельзя полностью исключать возможность военного захвата четырех южных островов Курильской гряды. Попробуем оценить боевые возможности Вооруженных сил страны восходящего солнца для выполнения этой боевой задачи. Не стоит забывать, что США могут оказать военную помощь Токио в возможной операции по захвату островов.

Сопоставлять цепь событий, проходящих за короткий отрезок времени не так сложно. Прежде всего надо учитывать негативный настрой новой администрации президента США Джо Байдена по отношению к России. Плюс к тому, новый японский премьер-министр Ёсихидэ Суга уже успел заявить о своем твердом намерении решить проблему северных территорий, трех южных островов Курильской гряды и архипелага Хабомаи. Далее, уже в третьей декаде января нового года стало известно, что Корпус морской пехоты (КМП) США реализует свой план по формированию нового боевого надштатного формирования, предназначенного для захвата островов в Тихоокеанском регионе. Эта мобильная, самодостаточная боевая единица получила название «Морской береговой полк» (или MLR). Который создается для реализации стратегии американских морских пехотинцев, предусматривающей захват островов, затем, переброску сил КМП США с ранее захваченных островов на новые объекты атаки и даже на континентальный берег. Первоначальные планы предусматривают создание нескольких MLR численностью от 1800 до 2000 военнослужащих ВМС США. Структурно эти сводные полки будут включать береговые боевые группы, противовоздушное и логистическое подразделения. Эксперименты с MLR начались в 2020 году. На страте, для этих целей задействовали 3-й полк морской пехоты на Гавайях. Вновь создаваемые формирования корреспондируют с концепцией Бригадных тактических групп, которая развивается в Сухопутных войсках США. Гавайский полк КМП входит в состав 3-й дивизии морской пехоты США. А та, в состав 3-их экспедиционных сил морской пехоты (MEF). На базе полка, по сути, создается полковая тактическая группа морского десанта, способная самостоятельно и оперативно выполнять задачи по захвату островов.

ЛЛОЙД ОСТИН СКАЗАЛ

За вышеизложенными событиями последовало заявление вновь назначенного министра обороны США Ллойд Остин о готовности предоставить помощь Японии для обороны спорных островов. Речь пока идет не о российских Курилах, а об архипелаге Сенкаку в Восточно-Китайском море — предмете территориальной распри между Японией, Тайванем и Китайской Народной Республикой. Но как говорится: лиха беда – начало. К тому же, еще в 2014 году представитель Госдепа США Мари Харф заявила: «Соединенные Штаты признают японский суверенитет над этими островами».

А это значит, что американцы грезят Курильскими островами и на их захват науськивают Токио. О чем неоднократно говорил член президиума Академии военных наук профессор, доктор наук Сергей Чварков, получивший информацию при общении с японскими коллегами. Какие преимущества получает Япония с приобретением южных Курильских островов? Во-первых, открывается свободны доступ в Охотское море. Во-вторых, появляется возможность контролировать два глубоких пролива Курильской гряды. В-третьих, появится возможность разместить на них посты глобальной системы ПРО «Иджис» в сухопутном варианте и пусковые установки для ракет среднего и меньшего радиуса действия. В-четвертых, эти острова станут великолепным плацдармом для захвата Сахалина и продолжения экспансии на север. Этими перспективами однозначно воспользуются американцы. А российским стратегическим подводным ракетоносцам придется выбирать более долгие маршруты для выхода в Тихий океан и возвращения на базы.

Даже при беглой оценке Курильского театра военных действий можно увидеть очень четко, что Япония в состоянии захватить южные острова гряды и даже удержать их за собой некоторое время, а может и в течение неопределенно долгого периода. От ближайшего японского порта Шибецу до южного берега острова Кунашир чуть меньше 30 км. То есть, доставка сил и средств десанта возможна и без применения ударных корабельных групп, но они точно будут использоваться в данной ситуации. Более того артиллерия, развернутая на северных пунктах Хоккайдо, будет добивать до середины острова Кунашир, а это значит, что для поддержки японского или американского десанта можно использовать не только авиацию и тактические ракетные комплексы, что значительно облегчает задачу. Между Кунаширом и Итурупом пролив шириной менее 25 км. После высадки десанта на первый остров будет возможет перескок на следующий, конечно же при поддержке японских ВВС, ВМС и 7-го флота США.

Поскольку вышеупомянутые острова находятся у Японии под боком, ей будет несложно организовать снабжение и пополнение сил вторжения. К тому же остров Хоккайдо имеет неплохую транспортную сеть. Операционная линия войск Страны восходящего солнца будет намного короче и лучше организованна, чем у Вооруженных сил России, точнее - ее Восточного военного округа. Основные базы Тихоокеанского флота расположены от южных островов Курильской гряды на значительном удалении. Около 1200 км от Владивостокского кластера, порядка 750 км от Советской гавани и чуть менее 1300 км от Вилючинска. К тому же, одна Япония может задействовать достаточно большую часть своих сил в этой операции, как в десанте с поддержкой, так и в блокаде оперативного пространства.

ЯПОНСКИЕ МУСКУЛЫ

У страны Восходящего солнца их немало. Общая численность Сил самообороны Японии - 247 154 человека. В составе ВМС: 4 вертолетоносца, на которых кроме геликоптеров могут располагаться американские ударные самолеты пятого поколения F-35В; ракетоносных эсминцев, аж - 41; шесть фрегатов; 22 дизель-электрических подводных лодки; авиация ВМС насчитывает противолодочных (Р-3С; ЕР-3) самолетов - 61; самолетов (P-1;UP-1)ДРЛО – 5 единиц; транспортных самолетов (LC-90) – 5 единиц; вертолетов: многоцелевых – 105, транспортных – 17 машин.

Сухопутные войска насчитывают около 180 тыс. штыков, имеют в своем составе 12 мотопехотных дивизий (Тип «А» -7 и Тип «В» -5) и одна танковая; 5 мотопехотных бригад (две из которых сведены в бригадные тактическое группы); одна парашютно-десантная; бригады артиллерийская, зенитная, инженерная, вертолетная; 1000 танков (Тип 10, Тип74, Тип 90); около 3000 БМП и БТР; около 300 САУ(155-мм и 152-мм), 360 ед. буксируемой ствольной артиллерии; около 100 РСЗО; минометов разного калибра - 1150; ПТРК-640, самоходных ПТРК 30; береговых ракетных комплексов БРК около 100; ЗРК различных типов примерно 410; ПЗРК – как минимум 500; армейская авиация насчитывает авиация – 220 ударных и многоцелевых , 235 транспортных вертолетов. Кстати, самой мощной в ВС Японии является Северная армия, которая расположена как раз на острове Хоккайдо.

ВВС Страны восходящего солнца по оценке США занимают пятое место в мире насчитывают 49 тыс. личного состава и имеют на вооружении 1175 самолетов и вертолетов: истребителей F15j -153, F4 -78; фронтовых бомбардировщиков MitsubishiF2A-51, F35A -11; транспортных самолетов C130H -15, C1/C1A-23, YS11P – 3, ботов ДРДЛО и РЭБ: один YS-11E (РЭБ), E2C -13, E767s -4; транспортных геликоптеров CH47J – 15; другие самолеты и вертолеты различного назначения.

Седьмой флот (зоной ответственности которого является большая часть Тихого океана западнее лини смены дат) может менять свой состав в зависимости от оперативной обстановки. В мирное время его силы, как правило, включают один авианосец; два или три ракетных крейсера; от 7 до 100 эсминцев, вооруженных крылатыми ракетами; корабль управления; до 5 десантных кораблей; до четырех тральщиков, три или четыре атомных подводных лодки: отряд кораблей обеспечения. Это т флот базируется в Йокосуке, Сасебо, на Окинаве (Япония), на острове Гуам. В его составе может быть 50 - 60 кораблей различного типа, 350 самолетов, около 60 тыс. морпехов и моряков.

Совместно военная структура Японии и 7-ой флот ВМС США могут создать мощную группировку сил и средств, достаточную, чтобы представлять реальную угрозу для Восточного военного округа России. В таком же ключе возможна и организация системы ПВО/ПРО японских островов, насколько она будет надежна - судить трудно. Дыры в ней точно найдутся.

СИЛЫ ВВО

Посмотрим, что может противопоставить врагу Восточный военных округ и подчиненный ему Тихоокеанский флот. Если верить открытым источникам, сухопутная составляющая ВВО включает одну полноценную мотострелковую, одну танковую, одну артиллерийскую дивизию. Восемь мотострелковых бригад, одну танковую, две десантно-штурмовых, одну спецназа. Артиллерия округа сведена в пять артиллерийских бригад, включая одну РСЗО. Силы ПВО ВВО насчитывают пять зенитно-ракетных бригад.

Кроме имеются: одна связи, две радиотехнические ОСНАЗ, одна РЭБ, пять управления, одна инженерная, одна РХБЗ, четыре МТО бригады. Четыре РХБЗ, два инженерно-саперных, один радиотехнический полк. Парк боевых машин ВВО включает около 600 танков (Т-72 и Т-80БВМ), примерно 1100 БМП-1/2, 500 БТР-80/82А. Парк артиллерии и ракетных формирований ВВО включает около 50 ПУ ОТРК «Искандер», порядка 500 САУ, до 250 буксируемых гаубиц-пушек и 120-мм минометов, около 300 РСЗО. Противотанковые формирования имеют на вооружении до 200 самоходных ПТРК.

В четырех дивизиях ПВО 11-я армии ВКС имеется семь зенитно-ракетных полков и три радиотехнических полка. На вооружении ЗРК С-300ПС и С-400, ЗРК «Бук-М2» и «Бук-М3.

Парк военной авиации ВВО (включая ТОФ) включает 80 бомбардировщиков и штурмовиков, около 120 перехватчиков, истребителей и истребителей-бомбардировщиков, 20 противолодочных самолетов, 30 транспортных самолетов, около 120 ударных и противолодочных вертолетов, около 70 многоцелевых вертолетов Ми-8, семь транспортных вертолетов Ми-26.

В случае войны с Японией за острова наибольшее значение приобретут около 30 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС/ Ту-95МСМ (база «Украинка») и порядка 10 противолодочных самолетов Ту-142 (база «Монготхо»). Именно они понадобятся для нанесения ударов по территории Японии по кораблям ее ВМС. Экипажам придется проявить отменное мастерство, чтобы обнаружить дыры в ПВО противника. Кроме того, соседний округ может поделиться дальними бомбардировщиками Ту-22М3 (на базе «Белая» находится 24 таких машины). Генштабу ВС РФ, для переброски войск придется задействовать всю военно-транспортную авиацию, поскольку в Дальневосточный регион соединен с основной частью страны всего двумя ветками дорог, одна - железная, другая -автомобильная (ее качество оставляет желать лучшего).

Силы Тихоокеанского флота значительно уступают ВМС Японии, особенно если ее поддержит 7-ой флот ВМС США (а он - поддержит). Парк подводных лодок ТОФ включает:

четыре ракетных подводных крейсера стратегического назначения (два проекта 667БДР, два проекта 955), пять АПЛ с КР проекта 949А, четыре многоцелевых АПЛ проекта 971, семь ДЭПЛ проекта 877. Часть из этих субмарин находится на ремонте.

Надводный флот включает: один ракетный крейсер проекта 1164, три эсминца проекта 956, четыре БПК проекта 1155, три корвета проекта 20380 и еще 23 боевых корабля и катера различных типов. Кроме того, девять тральщиков, четыре БДК и пять десантных катеров. Береговая оборона представлена двумя ракетными бригадами, в составе которых имеется два дивизиона ПКРК «Бал» и три дивизиона ПКРК «Бастион». Помимо этого, в состав ТОФ входят две бригады морской пехоты.

ОБОРОНА ЮЖНЫХ КУРИЛ

На Итурупе на аэродроме «Явный» базируется авиагруппа ВКС РФ (Су-35), развернута 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия, на Кунашире – 46-ой пулеметно-артиллерийский полк. Ее поддерживают два дивизиона береговых ракетных противокорабельных комплексов «Бал» и «Бастион», дивизион ЗРК С-300В4. Из открытых источников следует, что всего на островах размещено около 3500 военнослужащих, 41 танк, 120 БТР, 130 артиллерийских установок, 20 береговых ракетных комплексов, 60 различных зенитных комплексов, 6 ударно-транспортных вертолетов.

Эксперты отмечают, что этих сил, с учетом их удаления от основных баз ВВО явно недостаточно, для надежной обороны южно-курильских островов. Быстрая переброска сил и средств из западных регионов страны так же затруднительна. Высадка японского (или совместно японо-американского) десанта поставит Москву перед дилеммой – применять или не применять ядерное оружие (ЯО) против Японии (и против 7-го флота США, если он примет участие в экспансии), поскольку только так возможно будет остановить вторжение. По сути, при попытке Японии захватить южные Курильские острова - мир будет поставлен на грань начала большой ядерной войны.