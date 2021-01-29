Претензии Японии на южные Курильские острова идут вразрез с условиями ее капитуляции во Второй мировой войне

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29 января 2021, 09:35 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Главнокомандующий силами союзных держав генерал Дуглас Макартур 29 января 1946 года в своем меморандуме подтвердил, что в августе 1945 года японское правительство согласилось со всеми условиями Потсдамской декларации о безоговорочной капитуляции Японии, в том числе и с 8-м пунктом, в котором указанно: «… Японский суверенитет ограничен островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и менее крупными островами (в южном направлении), которые мы укажем». США от имени всех стран победителей официально уведомили Токио, что из-под юрисдикции государственной и административной власти Японии исключаются Южная часть Сахалина и все находящиеся к северу от Хоккайдо острова, в том числе «группа островов Хабомаи (Хапомандзё), включая острова Сусио, Юри, Акиюри, Сибоцу и Тараку, а также остров Шикотан». Японское правительство согласилось с этим требованием и приняло его без возражений и оговорок. Кроме того, отказ Японии от южной части Сахалина и Курильских островов зафиксирован в Сан-Францисском мирном договоре 1951 года.

В утвержденном Белым домом и Конгрессом США меморандуме № 677/1 от 29 января 1946 года главнокомандующего оккупационными войсками в Японии генерала Дугласа Макартура японскому императорскому дому и правительству предписывалось «прекратить осуществление или попытки к осуществлению государственной или административной власти в любом районе вне Японии…». Дополнительной директивой японское государство лишалось следующих территорий: «Курильские (Тишима) острова, группы островов Хабомаи (Хабомадзё), включая острова Шушио, Юри, Акиюри, Шибоцу и Тараку, а также остров Шикотан».

В ответ на эти требования японское правительство не выдвинуло никаких возражений и полностью приняло их без оговорок. В 6-ой статье Акта о капитуляции от 2 сентября 1945 года прописано: «Настоящим мы даем обязательство, что японское правительство и его преемники будут честно выполнять условия Потсдамской декларации, отдавать те распоряжения и предпринимать те действия, которых в целях осуществления этой декларации потребует верховный командующий союзных держав или любой другой назначенный союзными державами представитель».

Еще до окончания Второй мировой войны в ходе Ялтинской конференции при согласовании условий участия Советского Союза в военных действиях против Японии главы США, СССР и Великобритании согласились, что Москве будет возвращена южная часть Сахалина и все прилегающие к ней острова, а также передана вся Курильская гряда, без исключения. Как уже было сказано выше, эта договоренность была подтверждена и 8-м пунктом Потсдамской декларации.

При составлении текста Сан-Францисского мирного договора с Японией американцы пытались юлить, но были вынуждены следовать ранее достигнутым в СССР договоренностям. В результате, в 1951 году японское правительство подписало, а затем японский парламент ратифицировал текст мирного договора, в котором черным по белому написано: «Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому Договору от 5 сентября 1905 года».

Более того при вступлении в ООН, не без помощи СССР, Япония приняла Устав этой организации, а в его 107-ой статье указано: «Настоящий Устав ни в коей мере не лишает юридической силы действия, предпринятые или санкционированные в результате Второй мировой войны несущими ответственность за такие действия правительствами, в отношении любого государства, которое в течение Второй мировой войны было врагом любого из государств, подписавших настоящий Устав, а также не препятствует таким действиям». Что же происходит сейчас? Токио, по сути, отказывается от взятых на себя обязательств и становится недоговороспособным. При этом японская сторона указывает на тот факт, что с СССР и его приемником РФ у Страны восходящего солнца нет мирного договора, и что мы формально остаемся в состоянии войны. Так же есть упоминание о намерениях Хрущева - передать южные Курильские острова в обмен на мирный договор, но при этом японские власти как бы забыли, что это пожелание было действительно в давно прошедший короткий по времени исторический период. А все ранее принятые документы имеют полную международную юридическую силу, не смотря на отсутствие мирного договора между Москвой и Токио. В этой игре заметную роль исполняют США, так же пытающиеся придать забвению свои жесткие обязательства. Этим современная Америка выставляет себя в неприглядном свете и очерняет память Франклина Делано Рузвельта, обещавшего СССР выполнить взятые на себя обязательства, Дугласа Макартура и других героев американцев, воевавших с союзе с Москвой против Оси интервентов «Берлин-Токио-Рим».

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