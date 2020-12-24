Камнежог – худшее супероружие во вселенной «Дюны»

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 декабря 2020, 06:18 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Фрэнк Герберт создавал свою прекрасную вселенную в середине ХХ века, и соответственно, многое в его мирах кажется весьма неестественным и каким-то несовременным. Например, самым страшным супероружием в его сеттинге вплоть до 20-го тысячелетия было и оставалось атомное. То есть, ни о каких генераторах чёрных дыр или кварковых аннигиляторах не шло и речи. Ядерное же оружие считалось настолько ужасающим, что его запретили использовать в Империи Миллиона Миров. Вот до чего Фрэнк Герберт боялся ядерных взрывов. И это не удивительно, ведь Герберт жил в ХХ веке, в самую эпоху Карибского кризиса. Все свои страхи он прекрасно отразил во вселенной «Дюны».

Но всё-таки в «Мессии Дюны» уже появилось более масштабное супероружие, которое обладало поистине смертоносными свойствами. Называлось это оружие – Камнежог. По сути, эта вещь могла полностью уничтожить любую планету, буквально расколоть её на куски. Во время взрыва Камнежог выпускал особые J-лучи. Те, кто случайно видели вспышку, в прямом смысле лишались глаз. Их глазные яблоки просто выгорали до тла. В случае серьёзного взрыва, цепная реакция могла дойти прямиком до планетарного ядра. При таком исходе целая планета разлеталась на тысячи кусков вместе со всеми обитателями. Камнежог можно по праву назвать одним из самых разрушительных супероружий в Галактике. Его опасались применять даже в Императорском штабе. Более того, даже Харконнены считали Камнежог чудовищным средством.

В произведении «Мессия Дюны» детально рассказывалось про Джихад, устроенный последователями Пола Муад-Диба, нового императора Галактики. Причём, сам Император был против столь агрессивной кампании. Поход привёл к гибели 60 миллиардов людей. Но сами джихадисты не применяли столь страшное и разрушительное оружие. А вот те, кто не желал видеть у власти Муад-Диба (он был из Дома Атрейдесов) охотно пользовались столь жутким видом вооружения. Во время Нараджской кампании сепаратисты применили Камнежог против легиона генерала Фарука. Его сын, оказавшись недалеко от эпицентра, сразу же ослеп. Потом Камнежог применили уже против Пола Муад-Диба в городе Арракин. Это сделали террористы, задумавшие переворот. Муад-Диб ослеп и до конца жизни был вынужден полагаться лишь на «магическое» зрение.