Россия и Америка: выжить можно только вместе. Часть 1

Аргументы Недели → Мнение 13+

15 декабря 2020, 18:12 [ «Аргументы Недели», Август Котляр, Российский и американский журналист. ]

Фото: соцсети

Две столь похожие и непохожие супердержавы могут сохранить свои позиции в мире лишь внятно сформулировав и соединив свои национальные интересы. В противном случае, они превратятся в придатки Китая - Россия будет сырьевым, а США технологическим аппендиксами. Когда же полуторамиллиардное население наестся и разбогатеет за счёт эксплуатации сельхозугодий Африки и Южной Америки, то Поднебесная превратится в метрополию, а Россия и Америка - в затрапезные и дичающие провинции, потому что всё самое молодое, прогрессивное и способное будет уезжать в Китай, как когда-то ехали за счастьем в Северо-Американские Соединённые Государства.

Некоторая заносчивость России, базирующаяся на предполагаемой мощи российского оружия и трудноизвлекаемых запасах углеводородов, и некоторая заносчивость США, базирующаяся на предполагаемой мощи американского оружия и фантомной экономике услуг, всё более и более веселят и дразнят Китай, население которого по численности втрое превосходит население слабеющих супердержав, а индекс человеческого развития стремительно догоняет и идёт на обгон. О том, что люди, принадлежащие к монгольской расе, в рекордные сроки из ничего могут сделать нечто превосходное, свидетельствует опыт Японии и Южной Кореи, а также Сингапура, Вьетнама, Индонезии и Малайзии. Возможно, у них в силу некоторых особенностей нет такой выдающейся креативности, как у итальянцев или англичан, но они теперь в состоянии покупать креативщиков и оптом, и в розницу. А пока Китай, как их любимый персонаж и ролевая модель, мудрая обезьяна, сидит в сторонке и смотрит, как два льва (или крокодила?) сцепились между собой из-за банановой кожурки, при том что бойцы немолоды и ослаблены внутренними болячками. И дождётся момента, либо когда этих двоих можно будет посадить на поводок и приспособить в своём домашнем хозяйстве, либо их трупы унесёт река.



Чем болеет Россия - давно и всерьёз

У России нет чётко сформулированных и артикулированных тезисов, что является её национальными интересами. Всё какие-то благие и расплывчатые пожелания про национальную безопасность (под это можно скрысить любые деньги) и благополучие населения, и всё это на жирной смазке непонятного устойчивого развития (чего именно? куда именно?), и подобное блеянье типа бла-бла-бла. Ни о чём. Единственное, что чётко сказано - Крым наш, Арктика наша (в пределах разумного). В российских официальных документах, выпускавшихся с 1997 по 2015 год, национальные интересы вторичны по отношению к главному лейтмотиву - национальной безопасности. В США же наоборот - всё подчинено реализации национальных интересов, вооружённые силы и спецслужбы работают на главную цель - наступательное движение Америки по миру. Об этой доктрине "наступательного реализма" мы уже писали здесь. Вот в чём принципиальное доктринальное отличие России от США - российская ментальность фиксируется на состоянии (безопасность), а американская - на действии и движении (наступлении). Отсюда в России постоянный застой, отсюда в России две непреходящие беды (200 лет уже как) - дураки и дороги. С дорогами как-то чуть-чуть улучшается, но это с лихвой компенсируется ухудшением ситуации с дураками.

И при всех замечательных сторонах российского бытия, совокупность направлений векторов образует застой, потом гниение, потом трясину с воронкой, в которую всё начинает проваливаться. Поступательное развитие экономики кончилось в конце 1980-х годов, которое обеспечивалось директивными органами (КПСС), принимавшими программные документы, Госпланом (который планировал, обсчитывал и раздавал задания по отраслям), Советом министров (министерств было гораздо больше, чем сейчас, и они отвечали за конкретные отрасли экономики), и Госбанком, который на всё это развитие выдавал деньги, и которые сам и эмитировал. На советских рублях так и было написано "Государственный казначейский билет" и "Билет Государственного банка СССР", в зависимости от номинала. Госбанк эмитировал национальную валюту в рамках замкнутого контура, независимого от внешней конъюнктуры, что обеспечивало состояние некоторой стабильности, и даже создавало движение - но до поры до времени, до начала 1970-х годов, когда оторванность от остального мира привела к катастрофическому технологическому отставанию.

Что имеет Россия на конец 2020-года? Технологическую зависимость от американских технологий в азиатском исполнении; нищающее, авитаминозное больное население, которое вымирает стремительно и ещё более стремительно замещается людьми других этничностей и другой расы, другого ментального склада и другой конфессиональной принадлежности со своими представлениями о прекрасном. В Администрации президента, которая сама себя считает преемницей директивных органов, Экономическое управление разогнали ещё в конце первого срока Путина, видно, за ненадобностью. Минэкомразвития не является Госпланом, потому что там нет специалистов, разбирающихся в отраслях по отдельности и в экономическом биоценозе в целом. И даже их жалкие потуги что-то там спрогнозировать и спланировать не являются директивой и приказами, принимаемыми к исполнению. Центробанк де-факто не является национальным эмиссионным центром, он выпускает национальную валюту только в количестве, обеспеченном долларами, хранящимися в Минфине США (Казначействе). Ну и нельзя не принять во внимание, что некогда кристально честные и чистые чекисты (не все, конечно, но отдельные перерожденцы) превратились в самых жадных мародёров и вурдалаков, высасывающих кровь из банковской системы - имеется в виду Черкалин и все его подельники.

В России, где ещё два года назад надувались воинственные радужные сопли, президент Путин, которого ещё недавно считали самым могущественным человеком на планете, вынужден опускаться до распекания Минсельхоза за высокие цены на продукты, хотя при чём тут Минсельхоз? (В СССР и РСФСР это всегда было самое провальное направление, потому что там, где живут русские, никто в мире больше не живёт, потому что это земли, непригодные для сельского хозяйства.) Для полноты картины надо ещё ввести талоны на масло, сахар и гречку, а потом ввести сухой закон - и прощай, путинская вертикаль! Озверелый народ снесёт столь долго и кропотливо собираемую из палочек и картонных дурилок конструкцию; у нынешнего политического механизма нет глубоко эшелонированной социальной защиты от потрясений, поэтому даже такие разномастные и разнополюсные фигляры как Навальный, Ходорковский, Соловей и Платошкин представляют собой угрозу. Это при советской власти они могли бы пищать по углам сколь угодно и заодно писать друг на друга доносы, никакой угрозы советскому режиму эти политические крендельки не представляли бы.



Что угрожает режиму?

Леонид Ильич Брежнев, когда его спросили, зачем диссидентов распихивают по психушкам, ответил: "Нашим строем может быть недоволен только сумасшедший". Так гласит легенда. Он был умным и добрым человеком, при восшествии на престол он не стал реабилитировать сталинизм, сказав: "Я не буду палачом собственного народа". И в Пятом управлении КГБ сидели зачастую умнейшие и милейшие люди, всё прекрасно понимавшие - и про дуболомство Михаила Андреевича Суслова, и про моральную незрелость и ущербность советской интеллигенции, списывавшей собственную бездарность и никчёмность на происки всевидящего ока ЧК. Люди вменяемые и неконфликтные жили при советской власти в полном шоколаде, особенно творческая и научно-техническая интеллигенция, а также высококвалифицированный и непьющий пролетариат в городе и деревне.

Что больше всего раздражало людей? Отсутствие обратной связи с властью и засилье всем надоевшей брехни. Уже тошнило от кондовой советской пропаганды, от "Слава КПСС" и "Наша цель - коммунизм". Мало-мальски мыслящие люди не могли воспринимать всерьёз ленинские цитаты типа "Учение Маркса всесильно потому что оно верно". Этот логический оксюморон и софизм невозможно было понять, оставалось только воспринимать это как дзен-буддистский коан, загадку, ответом на которую может быть только внезапное озарение, как на такое "Яблоко круглое потому что оно красное".

Но вот, путинские соколики опять норовят наступить на те же старые советские грабли, которыми вышибло мозги отчалившему на небеса поколению кремлёвских старцев. Вместо пустяковых экономических телодвижений и пары человеческих слов, сказанных народу, они начинают запихивать людям в рот вонючий советский кляп - опять пошла волна борьбы с инакомыслием. Даже не с инакомыслием, а просто с мыслием. Вместо улучшения контента по зомби-ящику и Ютьюбу, вместо объяснения простыми и хорошими словами, что трудно сейчас, что восстановление Чечни и обустройство Крыма съедает кучу денег, поэтому нет ни скорой помощи во многих малых городах, ни денег на поддержание тех, кто не может сам себя содержать, отдельные члены фракции "Единой России" стали сервильно активничать и вносить законопроекты, предусматривающие уголовную ответственность за распространение правдивой информации, если распространитель получил пару копеек из-за рубежа, например, от мамы из Днепропетровска или Бишкека, и при этом не нашил на себя жёлтую шестиконечную звезду "Иноагент" и не зарегистрировался в соответствующем аналоге Юденрата.

Нет пределов прогрессирующей деменции. Самое нежелаемое последствие - это народные волнения. Многие юноши, замещающие ныне высшие государственные посты в России, уже не помнят, как всё начиналось в СССР - процесс распада строя и державы. И об этом никто до сих пор внятно ничего не написал. А началось всё с дискриминации евреев - самым способным и энергичным перекрыли кислород, стали отсекать доступ к образованию, к занятию должностей. От них подчистили и директивные органы, и госбезопасность - хотя именно евреи создали столь эффективные машины. Их и гонобили, и не давали расти. Если еврей занимал какую-то должность, то вопреки воле руководящих органов - просто среди титульных народов, русского и украинского, не нашлось столь способного человека. Потому что работать же кто-то должен, система всё-таки должна функционировать. Многие евреи тогда решили отчалить в Израиль, потому что Холокост-лайт - это тоже апартеид и дискриминация, причём исключительно по записи в пятой графе; ни видом, ни статью, ни ментальностью евреи ничем не отличались от других граждан СССР. Но им не давали выехать, но само стремление выгоняли из партии, выгоняли с работы, а потом ещё придумали заставлять выплачивать советской власти астрономические компенсации за бесплатно полученное в СССР образование. Когда евреи взвыли, то Бог Авраама, Исаака и Иакова услышал их так же, как в своё время в Египте. И услышали советских евреев за океаном. И тамошнее еврейское лобби инициировало поправку Джексона-Вэника, и отсекло СССР от множества благ западной цивилизации. А дальше на СССР свалилась облегчённая версия десяти казней египетских - падение цен на нефть, неурожаи, и, конечно же, лишение советского руководства ума, потому что самое эффективное наказание - это лишить человека или народ разума. И понеслось. Леонида Ильича хватила кондрашка, он утратил связь с реальностью. Политбюро никак не могло меж собой поладить - а люди-то уже были старые, больные, Джо Байден по сравнению с ними - просто огурчик. На интриги ушли последние жизненные соки. И пришёл ко власти новый молодой фараон, который за шесть лет ухитрился довести свой богатейший и самодостаточный Египет до ручки без всякой посторонней помощи, просто подбадриваемый аплодисментами из партера и воплями "Браво" с галёрки и с западного амфитеатра. Сцена рухнула, актёров выкинули, театр закрыли на полную реновацию. Теперь тут варьете, где, по метафоре писателя Пелевина, кто-то у кого-то на побегушках - то ли клоуны у педерастов, то ли наоборот.

Продолжение следует...