Россия и Америка: выжить можно только вместе. Часть 2

Аргументы Недели → Мнение 13+

15 декабря 2020, 18:12 [ «Аргументы Недели», Август Котляр, Российский и американский журналист. ]

Фото: соцсети

У России и Америки сложная история взаимоотношений, обусловленная спецификой прежде всего советского строя, когда две системы долго не могли прийти к консенсусу мирного существования; попробуем ретроспективно посмотреть на полвека назад, чтоб понять, где истоки антироссийских санкций и предрассудков.

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Не надо было душить котиков

Не было бы душения евреев - не было бы такого желания свалить из страны самого счастливого детства. Не было бы такого количества несогласных и инакомыслящих.

"Ни жить не дают, ни уехать спокойно - зачем нас держать, если мы тут нежелательные элементы и безродные космополиты, не лучше ли нас отпустить на все четыре стороны?" - резонно вопрошали евреи у совестливых русских интеллигентов и находили слёзы сочувствия, слова поддержки и действия солидарности. Без стоеросовой тупости власти не было бы такой жажды по голосу из-за бугра - по правде от радио "Свобода" или "Голос Америки", от "Би-Би-Си" и "Немецкой волны". Чем сильнее их глушили, тем больше было желания послушать.

Сейчас будет то же самое - если иноагент, то надо его непременно услышать, потому что он несёт голос запрещённой правды. Ещё начать травить граждан с двойным гражданством - и самые энергичные, которые не сопли жевать умеют, а пролазить в дырки без мыла и дело делать, взвоют и начнут свою разрушительную работу по сносу режима - потому что они считают Россию своим домом и своей родиной, которая опять досталась каким-то мутным упырям в погонах, от которых толку чуть, а неприятностей - вагон и ещё огромная телега для заноса туда денег. Граждане России всё прекрасно понимают и про качество человеческого материала в Госдуме - все знают, что этих людей они не выбирали, что это кем-то назначенные и введённые люди, всё понятно про Совет Федерации, что тоже непонятно, а что это там за люди. А про исполнительную и судебную ветви и говорить нечего - это какие-то анонимы, кроме нескольких ответственных товарищей на сайте Кремля.

И состояние умов у населения такое: пенсий у нас не будет, медицина плохая, лекарства дорогие, жратва плохая и даже на неё не хватает, потому что денег нет и взять негде, да ещё в долгах как в шелках - а не специально ли это нас истребляют?! А может, царь-то наш не настоящий?! И не царь он вовсе... Теперь ситуция снаружи страны - Ходорковский при деньгах, Навальный в авторитете у офисного планктона и сетевых хомячков, куча беглых банкиров с серьёзными деньгами - не хватает только организаторов всяких "ивентов" (мероприятий - от англ. еvent); стоит только нанять расторопных англичан из конторы C5 (по-русски звучит как Си-5), как они из сравнительно безопасных по отдельности элементов смогут собрать взрывоопасную социальную смесь - и понеслось. А понесётся от души - толпы пьяных и укуренных молодчиков, каждый по отдельности дрыщ и доходяга, начнут бросаться в Росгвардию и милицию всякими всячинами, их начнут вязать, поднимется хай "онижедети", выйдут разгневанные папаши лет по сорок-пятьдесят, которые служили в советской армии, которые озверели от плохого пива, плохого футбола и низких доходов, и вот тогда уже мало не покажутся, потому что эти ребята уже будут вытаскивать пассажиров из авто с мигалками и украшать ими фонари - такое уже неоднократно случалось в российской истории, когда вешали городовых в революции 1905 и 1917 года на Пресне, или гоняли чекистов в 1991 году по Лубянке, или когда шмаляли из танков и крупнокалиберных пулемётов по парламенту на Красной Пресне в 1993 году. А поскольку всем госслужащим от второго гражданства или видов на жительство было велено отказаться, то свалить самым доверчивым будет некуда - придётся хлебать баланду на родине.



Чем Америка может быть полезна

15 декабря 2020 года Путин поздравил Джо Байдена с победой; политически правильно было бы поздравить с победой Камалу Харрис, ибо дело придётся России иметь с этой прелестной и очаровательной прокуроршей. Трамп ещё не стал отыгранной картой, у него ещё есть время, воля и фантазия, и ситуация им не рассматривается как безнадёжная. В бизнесе Трамп выкручивался и побеждал в куда более сложных случаях. А если он даже и решит не продолжать борьбу сейчас, то за четыре года американские левые мыслители и деятели могут так отрихтовать страну, что на выборах 2024 года вполне могут проголосовать за Дональда Трампа младшего или кого-то ещё из клана Трампов, хотя бы за Иванку, которая сама по себе большая умница, красавица и женщина высоких моральных стандартов, прекрасная жена и мать. Ей будет 43 года, она будет на пике политической формы, и у неё есть огромный административный, организационный и деловой опыт. Она такой же отменный боец, как и её родители.

Почему к России сформировалось такое негативное отношение? Это только потому, почему люди любят хомячков и не любят крыс - у хомяков пиар лучше. Надо пожить в США, чтоб понять насколько малое и далёкое место занимает Россия в умах не только простых американцев, но и правящего слоя. Россияне считают, что весь мир вертится вокруг России, но американцы твёрдо знают, что именно США пуп земли. Поэтому говорить о кознях самих американцев против России - это абсолютная чушь. Чтоб озабоченный своими делами сенатор или конгрессмен всерьёз занялся какими-то русскими политиками или олигархами - кто-то должен сильно вдуть ему в уши и позолотить его благотворительный фонд.

Когда принимали в 1974 году поправку Джексона-Вэника, за этим стояло еврейское лобби. Когда принимали Закон Магницкого, за этим стоял Уильям Браудер, потомок пламенных американских коммунистов, заработавший миллиарды в России. Когда российское государство разъясняло ЮКОС, то симпатизанты Ходорковского заносили американскому законодателю в благотворительные фонды, и тогда это сильно попортило кровь российским властям. Противодействуют российским газовым проектам тоже небесплатно - производители сжиженного газа регулярно заносят на помощь голодным американским сироткам свою трудовую копеечку, только одной Хиллари выплатили 100 миллионов долларов. Как в России могут соблюдаться права человека, если почтенные и платёжеспособные арабские джентльмены, расчленяющие журналистов в посольских сортирах, считают иначе?

Но российского лобби в США как не было 20 лет назад, так и нет до сих пор. Почему? Потому что жлобство в совокупности с деменцией дают тот результат, который имеется на текущий момент. На яхту 250 миллионов долларов не жалко, а три миллиона найти на лоббирование вычёркивание нескольких имён из проскрипционных списков - извиняйте, денег нема. У Виктора Вексельберга, нажившего состояние практически честным путём, по слухам, в Швейцарии под санкции арестовали около миллиарда долларов на счетах. Вопрос решается за три месяца и буквально пару копеек. Сколько ещё таких горемык, непосильными трудами собравшими миллиард-другой долларов, теперь мучаются и не спят ночами? Десятки и сотни. А вопрос решается по цене среднего особняка на Рублёвке, потому что любой оправдательный документ, подкреплённый казначейскими билетами, умеет большую убедительную силу, чем просто оправдательный документ. Потому что на деньги можно грамотно составить ходатайство, нанять юристов, передать дело в суд, который может принять любое дело к рассмотрению, если нарушаются базовые права человека. В конституциях отдельных штатов есть положения, защищающие репутацию и доброе имя; такого права как бы нет в Конституции США, но при умном специалисте по Конституционному праву США открываются колоссальные возможности для восстановления доброго имени и деловой репутации, отмены санкций и разморозке активов.

Что это даст? Свободу заниматься бизнесом по всему миру, свободный доступ к рынкам капиталов, свободу приобретать самые передовые технологии из первых рук. Почему в Америке есть такое количество успешных стартапов, а в России нет? Потому что в Америке есть рынок свободных капиталов, а в России его нет. Тут даже кредит не возьмёшь под закупку автомобилей для таксопарка, чтоб все кишки не вымотали и не заставили заложить единственное жильё. Российско-американские отношения абсолютно нездоровые, и всё это из-за взаимного непонимания и нежелания понимать. Какое издательство в Америке захочет издать книгу России как она есть, без идеологических клише, без обличения кровавого путинского режима и планов Кремля свергнуть демократию в США? Правильный ответ - никакое. Там не нужна правда об России, как в России сейчас не нужна правда о США, тем более такая правда, что это замечательная страна с замечательными людьми, живущими такими же заботами, что и русские. Что в США много и тяжко работают, тоже любят своих детей, считают каждую копейка и тоже не ищут приключений и не имеют никаких предрассудков против русских, несмотря на многие годы беспардонной пропаганды.

От сотрудничества с США гораздо больше плюсов, чем минусов. От вражды гораздо больше минусов, чем плюсов. Путин сказал разумную вещь, что Россия будет сотрудничать с любой законно избранной администрацией США. Пора наконец-то приступать к сотрудничеству. А то хуже будет - недруги России вполне резонно считают, что новая метла будет чище мести, и что самое время натравить новую администрацию на Россию, чтоб добить её политиков и олигархов окончательно. Если же этого не сделать, Россию и Америку поодиночке сожрёт китайский дракон. И даже не подавится.