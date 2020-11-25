Останется ли Россия терпилой

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 ноября 2020, 07:06 [ «Аргументы Недели», Август Котляр, Российский и американский журналист. ]

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Сможет ли РФ сформулировать и преследовать свои национальные интересы, соревнуясь с США и КНР, если так и останется исповедовать психологию жертвы?

Терпила - это такой расхожий современный термин, обозначающий человека, ставшего жертвой злонамеренных или ненамеренных действий других людей, а также случайных или неслучайных обстоятельств. Без всякой мистики можно сказать, что страховая статистика, вещь бездушная и беспристрастная, знает, что есть люди, с которыми вечно происходят непредвиденные и несчастные случаи, что они постоянно залипают в неприятности и аварии, про таких говорят, что это ходячие "33 несчастья". Но есть и народы, и страны, о которых можно сказать то же самое - нефартовые, невезучие, буквально притягивающие к себе неприятности и несчастья. У некоторых стран это даже отражается в афоризмах отдельных руководителей, ставших общенациональными мемами: "хотели как лучше, а получилось как всегда", "никогда такого не было, и вот опять" и так далее. Но так ли уж мы обречены ходить по закольцованному кругу невезений и несчастий?

Русская культура как рассадник и питомник терпил

В русской культуре сложился романтический образ несчастного героя, которому фатально не везёт и которого надо жалеть, хотя он жертва собственной глупости. Чацкий, с которого всё началось, по современным понятиям есть напыщенный дурак, балбес-правдолюбец типа нашего современника Навального, только романтически настроенный. Онегин - бесполезное чмо с манерами. Дубровский - жалкий дурачок. Печорин - гнида. Тарас Бульба - пьяница, антисемит и бандит. Чичиков - аферист и проходимец. Базаров - придурок. Рахметов - одержим завиральными идеями. Обломов - никчёмный импотент. Анна Каренина - честная бэ с суицидальными порывами. Катюша Маслова - просто продажная девка. Главные герои "Войны и мира" - мечущиеся в поисках неизвестно чего состоятельные бездельники. Главные герои "Преступления и наказания" - малограмотный студент-душегуб и несчастная проститутка. Герои Горького - сплошь какое-то отребье, бомжи и босяки. Раневская у Чехова - безмозглая кукла с Рублёво-Успенского шоссе. И вся эта орава литературных уродов вбивается в русские головы сызмальства как эталоны величия человеческого духа, ума и благородных чувств.

Вся эта галиматья преподносится на голубом глазу как великая русская литература, которой должен восхищаться и завидовать весь мир. Чему тут завидовать и чем восхищаться? Умением Достоевского копаться в душевных нечистотах психически нездоровых людей и находить там перлы? Если взять примитивную западную литературу того же примерно периода рубежа 19-20 веков, где герои Джека Лондона или Жюля Верна чего-то достигают, борются и побеждают, то русские герои терпят сплошные несчастья и в конце концов плохо заканчивают свои жалкие жизни. Произведения Бальзака, особенно выстроенные в сложносоставную систему "Человеческой комедии", могут до сих пор служить учебниками жизни хоть в России, хоть в Европе, хоть в Америке. А чему могут научить герои "Идиота"?

Та же история с русской живописью. С детства в головы вдалбливается, что Шишкин, Левитан, Айвазовский, Серов, Перов и иже с ними - это наше всё и это великое искусство, которое должно потрясать мир. Но не русские изобрели академическую живопись, и все русские прославленные живописцы вторичны и третичны по отношению к итальянцам и французам. И даже икона не русское изобретение, а сугубо византийское, равно как и само православие.

Благодаря имперской поддержке царской фамилии, а потом товарища Сталина, России удалось уйти вперёд в области музыки и балета. Благодаря Лаврентию Берии удалось выстроить сильные школы математики, физики и химии - на них был обеспечен спрос со стороны военной доктрины СССР. Но теперь, где всё это?

Где великое русское кино? Его нет, разве только хрестоматийный "Броненосец Потёмкин" почти столетней давности. На волне "новых волн" проявлялся некоторый интерес к зауми Тарковского, но даже два самых способных человека - Кончаловский и Бекмамбетов - не смогли оседлать Голливуд, один ещё в советское время, а другой спустя сорок лет. Три "Оскара" за полвека - это совсем немного для державы, клепавшей в лучшие времена по полтыщи кинокартин в год.

Фильм

Русские переоценивают свою культурную значимость. На текущий момент они никому не интересны. И не надо обманываться, преувеличивать свою значимость для судеб мира. Если не ядерная триада, западные острые и злые языки уже б открыто называли бы Россию "незамерзающей блевотиной на вечной мерзлоте". А так пока всё же не рискуют заходить дальше "Нигерии в снегах" и "Верхней Вольты с ядерными ракетами".

И какие тут могут быть национальные интересы?

Запад никогда не скажет в глаза, что считает россиян полудикими образинами из сибирской тайги. Наоборот, они будут стебаться, восхищаясь московским Кремлём, построенным итальянцами, русским балетом, созданным французом, и мощью российского ядерного оружия, в основе которого лежат секреты, украденные в своё время у американцев. На Западе предпочитают не знать, что вертолёты, телевидение, сотовая связь, основы кибернетики и ещё много чего были задуманы в России. Ну и что? Идеи, в их глазах, недорого стоят. Ценно умение доводить их до коммерческого продукта и реализации. Да, скажут они, ваша земля продолжает рожать таких людей, как Сергей Брин, Максим Левчин и Ян Кум. Но ведь их таланты смогли реализоваться только на американской земле - в виде Google, PayPal и WhatsApp. И ещё будут тыкать в глаза Илоном Маском, дескать, приехал чувак из расистской Южной Африки, а теперь его состояние, по оценке агентства Bloomberg, перевалило за 120 миллиардов долларов, то есть он один стоит дороже первой двадцатки российских форбсов.

Соответственно, такая хорошо воспитанная дама как Кондолиза Райс, говорящая на пяти языках и музицирующая на рояле, не могла преодолеть когнитивный диссонанс, когда ей, замещавшей должность Госсекретаря США, пояснили, что у России есть национальные интересы. Она считала Россию побеждённой в Холодной войне страной, которая должна сидеть тихо и дышать ровно. И это обыденный взгляд на Россию в американском истеблишменте, поменять который без регулярного капания на эти мощные мозги будет невозможно.

Кондолиза Райс

Почему пришлось в начале этой статьи говорить о русской культуре? Потому что российский истеблишмент, страдающий от недружелюбных действий истеблишмента американского (как бы не гнули россияне пальцы и не раздували свои радужные шапкозакидательские сопли), сам виноват, что об него вытирают ноги не только звёздно-полосатый Мышиный король, но и даже маленькие лысенькие мышата в виде восточноевропейских члеников Евросоюза. А вина в том, что российские люди во власти и при власти, а также те, кто при делах, не могут критически пересмотреть содержимое своих голов, отравленных советским образованием с его нравственным культом моральных уродов, всех тех "маленьких людей", матрицы и модели поведения которых вбивались недолюбленными дурами-училками в авитаминозные мозги советских детей и подростков. Большинству и в голову не приходит задуматься, почему у него такая или иная реакция на такие-то жизненные обстоятельства. А это всё оттуда, из счастливого советского детства - все люди хорошие, надо любить других людей, потому что они хорошие, и вообще все люди братья, и правильно, когда решение принимается большинством голосов, и общественное благо всегда выше блага личного, и прочая едкая и липучая умственная отрава, чуть не погубившая Россию как государство и как автохтонию. И дети русские воспитывались на примерах таких психов как Павка Корчагин и Павлик Морозов, Зоя Космодемианская и Александр Матросов.

А на чём воспитывается западный человек? На «homo homini lupus est», что означает "человек человеку - волк". В русской школе дети дают списывать, а в американской - нет. И ещё доложат, что другой списывает, потому что это нечестно и нарушает правила добросовестной конкуренции. В русской школе детей учат не высовываться, а в американской - доказать всем, что ты лучший во что бы то ни стало.

О чём были советские мультики? О доброте, о милости, о снисхождении к таким павшим тёткам, как старуха Шапокляк, и вообще, "Ребята! Давайте жить дружно!" О чём были американские мультики того же периода? О насилии - как изобретательно и жестоко убивают друг друга мышонок Джерри и котик Том. И самое популярное американское кино у формирующихся подростков - как хороший парнишка убивает руками, ногами, ножиками и пистолетиками множество плохих.

Мультфильм

А теперь открываем доктрины национальной безопасности России и США и смотрим, что там про национальные интересы. В чем главный национальный интерес США, прописанный во множестве документов, но придуманный двумя интеллектуалами, Джоном Миршаймером и Джеком Снайдером, авторами и разработчиками концепции "наступательного реализма"? В достижении приоритета США над всеми другими странами, прежде всего военного превосходства. В американских доктринах о национальных интересах много красивых и высоких слов, но Россия там - враг, которого нужно не только сдерживать, но и, по возможности, трансформировать в более дружественную США державу. А то она что-то разгулялась по буфету в последнее время. И если Россия призывает к миру через апеллирование к разуму и добрым чувствам, то американская концепция нахлобучивает миру мир через укрепление собственной силы. В общем, кто против мира и добра, тех будем бомбить и расстреливать. Для сомневающихся в искренних намерениях американского истеблишмента по отношению к истеблишменту российскому: в госсекретари байденовские пророчат Тони Блинкена, а в советники по нацбезопасности Джейка Салливана; оба считают российский истеблишмент жульём и ворьём, а Расею-матушку - агрессором, нуждающемся во всемерном сдерживании, то есть в стреноживании. К чести обоих, они своих взглядов не скрывают и будут поступать с Россией как Шариков с котами: душить, душить и душить.

Где выход? Там же, где вход!

Кто формирует американские доктрины? Минобороны? ЦРУ? Госдеп? Совет по международным отношениям? Жидо-масонская закулиса? А вот и нет. Остроумные младшие научные работники съязвили бы, что национальные стратегии США пишут умники, которых там называют яйцеголовыми, а здесь доцентами-вонючками. В США есть Комиссия по национальным интересам, которая как бы общественная вроде организация, но там много товарищей из бывших и будущих госслужащих, временно занимающихся не административной, а умственной работой. Эта Комиссия в 2000 году, соединив усилия двух фабрик опытной американской мысли - РЭНД и Центра Бельфера - выдала 62-х страничный документ, где растеклась мыслью по некоему интеллектуальному конструкту, названному американскими национальными интересами. В среде университетской и научной общественности двоемыслие развито не хуже, чем было у их коллег из СССР. За прекраснодушными формулировками о глобальной ответственности США за судьбы мира, проистекающей из военной, экономической и политической сверхмощи Америки, следует, что есть шесть уровней угроз, они же вызовы, они же возможности играть судьбами мира, стран и народов. Помимо прочего, несущественного, главное там - не дать России снова скатиться к авторитаризму или хаосу. Для этого, разумеется, надо всячески укреплять мощь Соединённых Штатов (для приличия там же провозглашено, что тихий Китай должен выйти беспрепятственно на мировую арену, а также надо помогать Западной Европе и Японии, несмотря на некоторое расхождение во взглядах). Ну и провозглашается пять уровней опасности - от непосредственной угрозы прямо здесь и сейчас до когда-нибудь и где-нибудь.

В чём смысл противостояния с Россией? В том, чтобы Путин позволил педикам шляться по школам и проповедовать анальный секс несовершеннолетним? Вряд ли, хотя американским больным на всю голову дядям и тётям из ЛГБТ этого очень хочется, а это влиятельное лобби в американских коридорах и особенно сортирах власти. Но вот саудиты стращают доморощенных педерастов - молчит демократическая общественность, никто Эр-Рияд бомбить за это не собирается. Сербы пидоров не обижали - но всё равно Белград разнесли по кочкам.

Открываем на сайте Совета безопасности России документ, озаглавленный Стратегией национальной безопасности РФ и утверждённый Указом Президента в последний день декабря 2015 года. Читаем там, что национальные интересы России - это потребности (большие и малые) человека, общества и государства для устойчивого развития. Сразу сквозит школярская глупость недоучившихся студентов, которые писали этот документ на коленке за три копейки. Во-первых, никто не знает, что такое развитие. И тем более устойчивое. Развитие не бывает никогда устойчивым, оно движется неравномерными, логарифмическими скачками - когда количественные изменения, накопившись, переходят в качественные, и система обретает новые, доселе неизвестные свойства, несводимые к свойствам составляющих её элементов. То есть философская и методологическая безграмотность заложена уже в саму концепцию российских национальных интересов. Во-вторых, из первой глупости вытекают все остальные - как защищать то, непонятно что?

Вот где собака порылась, как говорил известный грамотей, последний советский генсек. У Америки концепция носит наступательный характер, у России - оборонительный, и при том невнятный. То есть как бы не стать жертвой, терпилой. Американская концепция - мы будем наступать (пускай даже на грабли, как обычно, нам не привыкать); а российская - мы, если что, свалим, как фельдмаршал Кутузов, - и идите, ловите нас по бескрайним морозным просторам, и оттуда будем швыряться гиперзвуковыми ракетами прямо по штабам. Где эти штабы, вроде бы авторам этой Стратегии известно, в параграфе 12 в парламентских выражениях признаётся, что Америка Россию пытается придушить. А основной угрозой национальной безопасности России в параграфе 43 называется деятельность иностранных шпиёнов, этих фигляров в дешёвых плащах с бутафорскими кинжалами. Если кто-то думает, что шпион - это образ Джеймса Бонда, состоятельного бабника, игрока и пьяницы, то он глубоко заблуждается. Нынешний иностранный шпион - это продавший душу за три копейки свой доморощенный, несчастный и нищий мышонок, предающий доверившихся ему людей, родных и коллег, и свою страну. Считать, что какие-то завербованные обалдуи могут подорвать мощь России - это ли не верх слабоумия?

Ничто так не подрывает мощь России, как Центральный банк Российской Федерации, а также Минфин и Минэкономразвития, плюс сборище мыслителей, рассевшихся на законодательной ветви власти по-нашенски, по-бандерложьи, пытающихся научиться у Маугли, как правильно плести гамаки из лиан и ошкуривать бананы. И всё для того, чтобы ими восхищались и завидовали все джунгли.

Вот она, суть проблемы, вот они, плоды просвещения, о которых мы говорили в самом начале: подход к жизни а-ля Джек Лондон против а-ля Толстоевский-Рюс. Америка - здоровый и сильный хищник, рыкающий лев, ищущий, кого бы поглотить. И Россия - дойная корова, хоть и с рогами в виде Тополей-М. Выход из ситуации только там, где в неё вошли – через собственную голову. Для этого требуется выкинуть из голов этот литературный хлам в виде вечной жертвенности, вечной обороны, вечного упоения собственным страданием по-свидригайловски – «оттого и страдаю, что сугубо страдать хочу». Выкинуть идеи о какой-то там особой духовности, особом пути, особой русской душе – пока от этого одни расстройства и убытки. К слову, у поляков, у финнов, у японцев – тоже особый путь и особая душа, и ничего, живут неплохо, хотя и без размаха.

Мир был, есть и будет джунглями, и если ты не охотишься, значит, кто-то охотится на тебя. Это придумано не нами, это, можно сказать, Господь Бог так установил: "Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем" (Екклезиаст 1:9). Разве только человеку Бог дал свободу воли, и что он пожелает, то он сделает – с собой и своей страной.