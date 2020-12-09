Суточные показатели всё ещё очень страшны. В США коронавирусная ситуация пока что не улучшается

Аргументы Недели → Мнение 13+

9 декабря 2020, 22:26 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Более 215 000 заражённых в сутки выявили буквально сегодня, и это только по официальным данным. Точная цифра – 215 586. Суточный прирост до сих пор не сбавляет темпы. Общее количество инфицированных давно превысило 15 миллионов человек (сейчас их во всей стране – 15 214 467). От осложнений умерло 287 000 человек. В основном, это очень пожилые люди, инвалиды и те, у кого слабый иммунитет.

Также страдают обладатели сердечно-сосудистых заболеваний и астматики. Но между тем, растёт и число выздоровевших. Сейчас количество тех, кому удалось побороть инфекцию, уже зашкаливает за 5 миллионов (5 786 915).

США до сих пор занимают первое место по количеству заражённых. Прошедшие месяцы отчётливо показали, что к пандемии там относятся многие весьма несерьёзно. Почти никто не соблюдает строгие карантины и не сидит дома, хотя при возникшем положении дел это бы следовало сделать хотя бы на несколько месяцев. К тому же за неделю смертность в стране достигла самых высоких показателей с апреля. В Штатах уже проходит вакцинация населения. Правительство поставило задачу – до 20 января (инаугурация Байдена) вакцинировать сразу несколько миллионов человек и добиться прорыва в коронавирусной борьбе.