Шаманы против Путина, а Кремль против Бога. Часть 3

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 мая 2020, 14:07 [ «Аргументы Недели», Август Котляр, Российский и американский журналист. ]

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По сведениям некоторых источников, в Кремле серьёзно озабочены возможностью оккультной атаки на Президента Путина и конституционный строй России. Что спровоцировало лавину невезучести в российских делах?

Очевидно, все ветви власти доигрались в государственное строительство, в законотворчество и в правоприменительную практику. Так дооптимизировали и досовершенствовали законодательство, равно как и государственное устройство, что увидел Господь страдание народа и услышал вопль его (Исх. 3:7). Тригерром последним было упоминание имени Господа всуе, в проекте рихтования шахраевской российской Конституции. Мы немедленно предупредили об опасности такой постановки вопроса, это было 11 марта 2020 года, но не были услышаны, ибо нет пророков в своем отечестве. После чего всё в России посыпалось: пришла коронавирусная эпидемия, упали цены на нефть, правительство стало делать одну глупость за другой, словно мозги вышибло напрочь, а ещё предстоит аномальная жара, засуха и неурожай, то есть вот они, казни египетские. Страдать будет народ, а отдуваться за всё будет фараон, как это было в Египте во времена Моисея. Потому что он гарант Конституции и отец народу. Отец - это кто несёт ответственность за семью.

Если всё доверить колдунам и шаманам, то они начнут вводить доверившихся им кремлевских в ритуалы перехода. Это путешествие через долину смертной тени, и если шаманы захотят, они могут там бросить души доверившихся им. Это проявится в нашем, профанном мире - у чиновников появятся отсутствующие выражения на лицах, как будто они психически заболели, и они физически начнут болеть, и потихоньку угасать, как будто их отключат от источников питания. А если шаманы выведут эти души обратно, то они выйдут не одни, а целой оравой духовных паразитов, которые называются лярвы - это как пройти через вонючие и грязные топи и вылезти оттуда с пиявками, клещами, вшами и глистами. А на что вы рассчитывали, уважаемые коллеги? Дьявол есть лжец и отец лжи (Ин. 8:44), и приходит только для того, чтоб украсть, убить и погубить (Ин. 10:10)

Возможно, во всём виновата гелиоактивность, если смотреть на происходящее глазами Александра Чижевского, непонятого русского гения, который вывел зависимость земных событий от активности Солнца. Но два других гения, один тоже российский, Виктор Чернуха, другой американский, Кристофер Ланган, придерживаются точки зрения, что Вселенная устроена не совсем так, как общепринято: огромное расширяющееся пространство-время, возникшее в результате внезапного взрыва некой субстанции, где все имеющиеся в мире элементарные частницы были сжаты в шар размером с теннисный мяч, что вполне может быть, если в веществе убрать межатомные пространства, и все 10 в 83-й степени частиц, имеющихся во Всселенной, тогда поместятся в таком объёме). Виктор Чернуха создал поляризационную теорию мироздания, в которой наша Вселенная состоит из трёх суб-Вселенных с разными свойствами, просто в некоторых есть однонаправленное время и есть гравитация, а в других нет, и все они обитаемы разумными существами. А все возникло благодаря разделению - поляризации - физического вакуума на положительно и отрицательно заряженные частицы. В теории Чернухи становятся объясненными все паранормальные явления, вплоть до внетелесных путешествий по этим трём суб-Вселенным Роберта Монро, американского радиофизика, у которого сознание стало внезапно выпадать из тела под влиянием сильного электромагнитного излучения у мощного передатчика радиостанции. Кристофер Ланган создал когнитивно-теоретическую модель мира, составной частью которой является разумность всех уровней развития материи. Про эту же разумность писал и упомянутый нами ранее Станислав Гроф, чьи пациенты после своих видений свидетельствовали, что вся Вселенная разумна, просто в человеческом языке нет таких понятий, чтоб описать разум элементарных частиц, камней, бактерий или звёзд.

Возвращаясь к бытовому языку, мир, возможно, гораздо сложнее, чем он представляется свирепым и несгибаемым материалистам. Очень много фактов не вписывается в твёрдую марксистско-ленинскую парадигму, которая является доминантой в научном мышлении всего учёного сообщества. То, что не вписывается в эту парадигму, объявляется в лучшем случае паранаукой, но обычно клеймится как лженаука. В таком случае, бояться Саши-Шамана не следует, потому что все шаманы, священники, люди с необычными способностями - шарлатаны и мошенники, в лучшем случае глупые необразованные дурилки в паутине самозаблуждений.

Если же пытаться объяснить происходящее в России с позиций многовекового опыта наблюдательных людей без материалистических или суеверных предрассудков, а пользующихся опытом и обобщениями на основании опыта поколений, то можно сказать, что у Путина и его окружения началась чёрная полоса, ибо по каким-то причниам они могли впасть в немилость у высших сил. Скорее всего, этих причин три, и они наложились друг на друга, как коронавирус, падение цен на нефть и вероятный неурожай. А именно это попрание справедливости, немилосердие и гордыня. Про то, насколько важна справедливость в Божьих глазах, мы уже писали выше. Милость Господь ставит даже выше суда и справедливости: милость превозносится над судом (Иак. 2:13). Как известно, к Путину многократно обращались за милостью, чтоб хоть по милости выпустили из тюрем десятки тысяч предпринимателей, осуждённых неправедно и несправедливо, вернули сыновей матерям и отцов детям. Но у аппарата оказалось каменное сердце. Ничего, Божьи суды вырвут эти каменные сердца с мясом и вставят сердца плотяными (Иез. 11:19), такое уже случалось неоднократно в истории: где все нечестивцы, гонявшие и обижавшие верующих при советской власти? Ни от них, ни от их потомков не осталось и следа, роды прекратились, оборвались, многие гонители умерли страшными смертями, врагу не пожелать таких мучений, они стали как прах, возметаемый ветром (Пс. 1:4). Никому не удастся зашифроваться на Марбелье или на Бали, и пересидеть божьи суды. Это как спрятаться от Бога под стол. Что стало с потомками Сталина? Его внучка - татуированная странная сорокалетняя американка, перенесшая рак груди, вот бы дедушка порадовался, увидев её. Потомки Никиты Хрущёва - где они? В Америке? Кто они по жизни? Незаметные ординарные люди, как сказали бы карьеристы - никто и звать никак. Ни денег, ни статуса, ни родовитости и уважения.

Что же касается гордыни, то это один из самых порицаемых Богом грехов и пороков. Гордыня заключается в том, что берутся самонадеянно делать дела, в которых ничего не смыслят, но при этом сразу делается всё наживую, на чувствительных и страдающих людях. Из-за общей доброжелательности и почтительности не хочется лишний раз тыкать уважаемых людей носом в их собственные экскременты, которых за последние четверть века накопилось по всем углам немало. Надо бы подтереть за собой. Если воспитанные люди не кричат об этом громко, то не надо это воспринимать как слабость. Все всё понимают. И Библия про это говорит: Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать (Иак. 4:6). Это означает, что затеи гордецов и надменных сердцем провалятся по самым неожиданным причинам, а затеи людей смирных, кротких и богобоязненных получат неожиданную поддержку.

Всё ещё не так плохо и может быть восстановлено. Бог может передумать, Его можно упросить. Уже упомянутый нами старец Афиноген (Агапов) выпросил у Бога жизнь своей келейницы матушки Надежды (Бакшаевой), которой было назначено умереть. Если в Кремле не хулили Духа Святого, не занимались всякими мерзкими ритуалами по глупости своей, то всё можно отыграть назад. Помочь может только Господь Бог, больше никто, ни один маг и колдун не в состоянии противиться божьей воле, если назначены суды и смерти. Только Господь может пожалеть сокрушённых сердцем по их собственным молитвам и ходатайствам святых, таких, как Илий (Ноздрёв) и подобных ему старцев. И скорее исправить упоротые косяки, продемонстрировать деятельное раскаяние.

В итоге напомним еврейский анекдот советских времён. В школе идёт урок атеизма. Учительница говорит, что никакого Бога нет и чтобы подтвердить, что все дети - образцовые пионеры-атеисты, призывает их поплевать в небо. Только маленький Изя сидит тихо и не плюёт. Учительница спрашивает: "Изя, ты что не плюёшь?" Изя отвечает: "Если Бога нет, то плевать в небо таки глупо. А если Он есть, то на кой мне с ним из-за вас ссориться?"

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