Шаманы против Путина, а Кремль против Бога. Часть 2

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 мая 2020, 13:49 [ «Аргументы Недели», Август Котляр, Российский и американский журналист. ]

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По сведениям некоторых источников, в Кремле серьёзно озабочены возможностью оккультной атаки на Президента Путина и конституционный строй России. Что спровоцировало лавину невезучести в российских делах?

Библия не поощряет колдовство и своевольно-произвольное вмешательство в божественный ход вещей. Господь Бог прямо говорит, что колдуны, звездочеты, ворожеи и вызыватели мертвых - это мерзость в Его глазах и что их надо сразу и немедленно убивать. Библия признает существование нечистых и злых духов. Иисус Христос в основном тем и занимался, что гонял чертей туда-сюда, освобождая людей, порабощенных и одержимых. Все религии мира признают наличие злых, враждебных человеку духов. Некоторые самонадеянные маги считают, что некоторыми сочетаниями слов, именуемыми заклинаниями, и некоторыми ритуальными действиями, они могут подчинить своей воле этих злых духов и заставить таскать для себя всякие ништяки.

Поскольку высокий социальный статус у человека никак не связан с наличием у него мозгов, то многие правители охотно пользуются услугами граждан, якобы якшающимися с потусторонними силами. У многих были свои личные гадалки и астрологи, и жизненно важные решения без этих государственно мыслящих ведунов не принимались. У Николая Второго был Распутин, у Гитлера был астролог Вронский, а также оккультные общества "Туле" и "Аненербе", Сталин привечал Вольфа Мессинга, Брежнева пользовала Джуна Давиташвили, у Рейгана была астрологиня Джоан Квигли, к Ельцину подбирались ученики Вронского и Августины Семенко, и так далее. Нынешнее российское руководство окормляется на Афоне и в Оптиной пустыне. Что, с библейской точки зрения, единственно верное решение - изгонять чертей именем Христовым.

Проблема в том, что традиции экзорцизма в России практически утрачены. В Средние века к вопросу подходили по-научному, издавались целые учебники для Священной Инквизиции, например, "Молот ведьм". Инквизиторы изымали у чернокнижников гримуары и занимались самообразованием. Католическая церковь получала доступ к Каббале как через обратившихся в христианство евреев, так и через принудительное изъятие каббалистических трудов. Суть Каббалы - обретение истинного звучания Тетраграмматона, то есть основного имени Бога Авраама, Исаака и Иакова, которое обычно обозначается латинскими буквами YHWH и по-русски читается как ЯХВЕ. У каббалистов есть базовая книжка "Сефер Йецира", где прозрачно намекается, какими инструментами Бог творил это мир. Из этого текста вытекают все другие, которые дают каббалистам непротиворечивую, как им кажется, картину мира, где всё творение купается в лучах исходящего от Бога света, и главное - это путем постижения мистических тайн - войти в Божье присутствие и слиться с этим светом. В основе всей европейской магии (а там много направлений, как в карате или йоге) лежит Каббала, которой по-настоящему никто и не знает, включая самого самораспиаренного каббалиста, кандидата химический наук Михаэля Лайтмана.

Цель же всех религий - обретение вечного блаженства и слияние с Богом, что не очень-то понятно, как с Ним можно слиться. Что такое блаженство, тоже никто толком не знает, но по умолчанию считается неким подобием духовного и физического оргазма без конца. Соответственно, темные силы, которые вредят обретению блаженства, должны быть поставлены на место. В России главным докой по изгнанию чертей считается архимандрит Герман (Чесноков), который служит в Троице-Сергиевой Лавре. Он гоняет чертей более трети века и набил руку как следует. С непривычки зрелище может оказаться тяжёлым для неподготовленного человека. Основной контингент одержимых - это тётки-кликуши с нерегулярной половой жизнью. Нерегулярность этого занятия и подавленное либидо иногда приводит женщин к тяжким стерическим психозам, что замечено было и описано и Зигмундом Фрейдом, и Антоном Павловичем Чеховым. Отец Герман усматривает прямую связь между неблагословлёнными церковью половыми сношениями и вхождением нечистого духа в человека. Многие богословы считают, что при сношениях, согласно Библии, двое становятся одним, единым целым, и тогда бесы могут перескакивать на половых партнёров. То есть при беспорядочных связях можно не только получить букет венерических заболеваний, но и букет нечистых духов. Это касается любых половых сношений, и особенно гомосексуальных, которые являются абсолютным грехом. Библия вообще требует гомосексуалистов выводить за стан и там побивать камнями до смерти.

В реальности же сильных и грамотных экзорцистов в России нет. Даже такие почтенные оптинские старцы, как схимник батюшка Илий (Ноздрёв) или игумен Тихон (Борисов), не имеет ни сил, ни квалификации, ни помазания для этого дела. Это передаётся особым благословением, как, скажем, при советской власти в самые безбожные хрущёвские годы передалось в Псковско-Печёрском монастыре от иеросхимонаха Симеона к отцу Афиногену (Агапову), в будущем схимнику Агапию. В России сейчас около полутора десятков мест, где отчитывают одержимых бесами людей, но что-то не слышно о реально сильных экзорцистах, каковым был отец Афиноген. И потом, у православной церкви нет монополии на изгнании бесов именем Христа. В пятидесятнических конфессиях старые и опытные пасторы, такие же молитвенники и праведники, как и православные старцы, гоняют чертей с тем же успехом. Об этом мало кто знает, пятидесятнические общины закрытые, их считают сектантами, но это есть. Иисус обещал своим ученикам, что именем Его будут изгонять бесов - вот и изгоняют. А больше в России и обратиться некуда, только в Грецию на Афон, то тамошние схимники могут и не захотеть помогать в земных делах - попрячутся в своих пещерках над морским обрывом, типа мы живём в отдельных однокомнатных квартирах и вас мы не знаем, дорогие товарищи. И знать не хотим. Никто их не в состоянии упросить или заставить, если на то не будет им водительство Духа Святаго. А водительства может и не быть. Ведь Его, нежнейшего и трепетнейшего Святого Духа, могли обидеть, сознательно или несознательно, роли не играет. А хула на Духа - единственный грех ко смерти, то есть такой, который не прощается никогда, никому и ни при каких обстоятельствах. Лучше отрезать себе язык, чем сказать что-то на Святого Духа.

Так вот тогда снова возвращаемся к вопросу, касающейся гипотетической возможности черного африканского колдуна победить якутского шамана. Христос недвусмысленно сказал, что царство, разделившееся в себе, не устоит, и что если сатана сатану изгоняет, то он разделяется сам с собой и как устоит тогда царство его? (Матф. 12:26) Согласно Христу, который в Троице отвечает за тварный мир, ибо он есть то самое Слово-Логос, которым Его Отец творил этот мир, у сатаны нет шансов победить самого себя. Значит, африканский колдун бесполезен. Либо он сделает только хуже. Согласно науке демонологии, среди бесов есть твёрдая иерархия, и если один из духов злобы будет вытеснен, то на смену ему придут семь злейших. Об этом же говорит и Христос в Евангелии от Матфея 12:45.

По сведениям тех же источников, в Кремле озабочены такой эфемерной вещью, как предположительной утратой благосклонности фортуны. Якобы раньше всё само собой складывалось, ладилось и клеилось, а теперь всё идёт наперекосяк. Сложно понять, что именно раньше ладилось, кроме приемлемых цен на углеводороды, но властям виднее. Видно, у них пирог был тогда толще и слаще. Но вот теперь тесто как бы опало и прогоркло, а сам пирог стал скукоживаться, как шагреневая кожа в одноименном рассказе Бальзака. Там юноша сменял жизнь на фарт, где индикатором была кусок шагреневой кожи. Желания исполнялись, но кусок ссыхался; когда же бы он исчез, с ним ушла бы и жизнь от молодого человека.

В чём причина, что у кремлёвских нарастает ощущение утраты Божьей благосклонности? Скорее всего, если продолжать нить размышлений, кто-то где-то оскорбил Духа Святого гордыней или иным тяжким грехом, типа обращения к волхвам, чревовещателям и прочим чародеям. По идее, в Кремле исповедовали Троицу своим Богом, что включает Бога-Отца, Бога-Сына и Святого Духа, который есть неслитная и нераздельная часть Троицы. Обращение у чужим богам есть тяжкое оскорбление Духа, чистое предательство. Библия приводит несколько примеров, когда цари предают Бога и плохо кончают. Там так и говорится царю: царство твоё отошло от тебя. Обычно какой-нибудь пророк выступает глашатаем Божьим. Например, пророк Самуил говорил царю Саулу, что Бог раскаивается, что поставил того царём (1 Цар. 5:10). Царю Соломону было сказано: Я исторгаю царство из руки Соломоновой (3 Цар. 11:31).

Так в чём причина? Кто и почему прогневал Бога? Скорее всего, это какое-нибудь беззаконие, которому явно или неявно было попустительство. Очевидно, чаша Божьего терпения была переполнена и вот началось. Бог говорит: оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного - оба мерзость перед Господом (Притч. 17:15). Ещё говорит: вы между тем суд превращаете в яд и плод правды в горечь (Ам. 6:12). И ещё говорит Господь: Я не оправдаю беззаконника (Исх. 23:7). Поскольку вся власть от Бога, Он за этой публикой присматривает очень тщательно и внимательно. Долго терпит. Но как терпение лопнуло, только держись. Как написано там же: страшно попасть в руки Бога живого! (Евр. 10:31).

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