Шаманы против Путина, а Кремль против Бога

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27 мая 2020, 11:08 [ «Аргументы Недели», Август Котляр, Российский и американский журналист. ]

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По сведениям некоторых источников, в Кремле серьёзно озабочены возможностью оккультной атаки на Президента Путина и конституционный строй России. Что спровоцировало лавину невезучести в российских делах?

Некоторое время назад появилась информация, что настырный якутский Саша-Шаман, в миру Александр Габышев, задержан правоохранительными органами в преддверии второй попытки рейда на Москву с целью изгнания Путина из Кремля, а заодно и из российской политической жизни. В любительских видеоинтервью Габышев пояснял, что Путин одержим демоном, что после проведения обряда у костра на Красной площади этот демон выйдет из Президента РФ и после чего обновленный и очищенный от власти злых сил Владимир Владимирович в трезвом уме и прояснившейся памяти сложит с себя полномочия и уйдёт на покой. При этом Габышев лично гарантировал, но Путин не прольёт ни слезинки, ни капли кровушки, просто будет тихо отдыхать на покое. Адвокатесса Габышева пояснила, что её подопечного увезли в психиатрическую клинику.

Правозащитники и либералы, которым каждое антипутинское лыко в строку, сообщили, ссылаясь на неизвестные источники, что Путин якобы страшно испугался колдовства якутского шамана. И что Кремль, под которым мы понимаем ближайшее окружение Президента в лице высших должностных лиц Администрации и Совета Безопасности, тоже перепуганный до родимчика, срочно нашёл антитезу якутскому шаману - некоего черного колдуна в Экваториальной Африке - и за гонорар в 30 миллионов долларов привез его в Москву для принятия контрмер. Чтобы ослабить силу Саши-Шамана, Президент России якобы лично распорядился заколоть престарелого якутского беспризорника сильнодействующими психотропными препаратами и транквилизаторами. Некое общественное объединение шаманов Якутии тут же открестилось от Саши-Шамана, дескать, никакой он не шаман, а самозванец, силы у него никакой нет и знать они его не знают и не хотят. Правда, 23 мая 2020 года поступила информация, что в дурдоме к Саше-Шаману отнеслись ласково - аминазин лошадиными дозами в тощую мосластую попку не колют, транквилизаторами ум мощного мыслителя не глушат, разве что дают успокоительное и разрешают звонить по мобильнику. Кровожадность и коварность Путина не подтвердилась. Хотя помещение такого гражданина в дурдом, с точки зрения властей, вполне оправданно - ведь сложившимися в России режимом и строем, по их мнению, может быть недоволен только сумасшедший.

Что интересно. Вполне здравомыслящие люди, попавшие в некую карьерную турбулентность, вроде бывшего преподавателя МГИМО Валерия Соловья, утверждают, что в Кремле якобы имеют случаи проведения оккультных обрядов в силу повального увлечения эзотерикой высшими должностными лицами страны. Разумеется, официально проверить такую информацию невозможно. Или как себе это можно представить? Позвонить пресс-секретарю Президента, который по статусу заместитель Главы Администрации Президента РФ, и спросить: "А правда ли, что вы там вызываете злых и добрых духов, гадаете на кофейной гуще, общаетесь с душами умерших вождей, приносите жертвы - всё ради принятия точных политических решений и сохранения стабильности в стране, обеспечения устойчивого развития?" Скорее всего, Дмитрий Песков бросит трубку и попросит больше с городскими сумасшедшими не соединять.

Но ведь это ничего не значит для семидесяти процентов населения. Кто ж поверит пресс-секретарю президента, что они там втроём, Путин, Громов и Песков, а также примкнувший к ним Кириенко, не воют по ночам на Луну и не оборачиваются волками и не бегают по Кремлевской стене, метя все башни по периметру? У нас верят в полтергейст, у нас заряжают святую воду, у нас верят во влияние знаков зодиака, у нас верят в сглаз и порчу, в чудотворные иконы и счастливые амулеты. Когда наши люди называют себя христианами, они брешут - никакие они не христиане, ибо не знают основ веры, а они все суеверные мистики. И если народу на голубом глазу сообщить, что сами Шойгу и Лавров на секретном военном самолёте доставили в Россию самого мощного колдуна из Бенина (именно в этих местах родился культ вуду, расцветший потом на Ямайке), черного как солдатский сапог и глазами жёлто-красными, как янтарь, с 44 зубами и хвостом (атавизм, но этот жрец - мутант), с шестью пальцами на руках и ногах, и что это этот жрец реально как умерщвляет людей на расстоянии, так и оживляет покойников, делая из них зомби, то наш народ поверит. Особенно, если сообщить, что увели такого красавчика прямо у ЦРУ и МИ6. Потому что глубинное государство англ-саксов хотело с помощью этого колдуна, известного всей Африке как Нбанго Паучий Глаз, навести порчу на Трампа и протолкать Джо Байдена в президенты США. Что американцы долго его выслеживали дронами и спутниками, потому что он скрывался и не хотел связываться с эгрегором англо-саксов, накачанным ещё Джоном Ди, и поэтому он согласился за сумасшедшие деньги поработать с русскими. Решающим фактором было то, что он как-то съел акушерку (вместе с роженицей и младенцем), которая училась в Университете Дружбы Народов имени Патриса Лумумбы в Москве, а после этого почувствовал необыкновенный прилив маны, сверхъестественной силы. То есть это был знак, что ему предстоит путешествие в Россию и борьба с тёмными духами Евразии.

Если кто-то думает, что народ в такое не поверит, то ошибаетесь. Саша-Шаман по дороге собрал огромную толпу, как Форест Гамп на своём многонедельном марафоне. К нему выходило население сёл и городов с хлебом-солью, его просили сказать речь, как Остапа Бендера во время автопробега. Внимали каждому его слову, как откровениям Алана Чумака и Анатолия Кашпировского. Ему сочувствовали по всей стране, о нём писали федеральные газеты и сообщали федеральные каналы. Коллеги по ремеслу воспринимали его как конкурента, более удачливого в сфере пиара и самопрезентации. Но Габышев - мужчина простой, не хипстер с выкрутасами, не умничает, говорит просто, не просит ничего, не выдрючивается и не корчит из себя пуп земли. Народ тянется к таким простым незамысловатым ребятам, у которых ничего нет и которые за правду, за сермяжную правду жизни. Тем паче, что у Саши-Шамана чёткая политическая платформа: чтоб всё стало справедливо по божьей благодати - как только чертей из Кремля выгоним, само собой наступит тотальное всеобщее бесплатное счастье в благорастворении воздухов.

Чтобы быть на одной волне с большинством нашего народа, перейдём на язык мистики и эзотерики, но с позиций не колдовских, а культурно-антропологических и этнографических. Чтобы стать шаманом, надо сначала им родиться. Шаманы передают своё знание, умение и искусство лично, от ученика к учителю. Магии не выучишься по книгам. Книги не дают, можно так сказать, музыкальных ключей к прочтению и использованию текста. Книги могут дать лишь общее представление, и то там не всегда поймёшь, где правда, а где домыслы и фантазии составителя. Шаманы, как и прочие маги, находят себе учеников и преемников лишь по знакам, которые они чуют сердцем. После чего шаманы проверяют, тот ли это человек, не обманка ли. После они должны находиться рядом, направлять обучение, а когда приходит время, то ученик обязан пройти обряд инициации, то есть посвящения в шаманы. Реально инициация не сводится к формализованным процедурам испытаний на физическую и психологическую крепость. Инициация подобна рождению заново, она состоит из четырёх циклов, подобно базовым перинатальным матрицам, выведенным основателем трансперсональной психологии Станиславом Грофом. Если вкратце, то из состояния предыдущего, безмятежного, новорожденного вышибают сначала жутким дискомфортом, типа родовых схваток, потом проводят через смертельно опасные и убивающие трудности (узкие родовые пути), а потом он выходит в совершенно иную качественно среду и является уже новым творением - из плода, живущего в темноте, в околоплодных утробных водах, он становится человеком, живущем на свету, в воздухе, без защиты материнского тела. Эти базовые перинатальные матрицы классифицированы и описаны вполне научным путём - пациентам давали психоделик ЛСД-25, а потом с их слов записывали галлюцинации. К историям больных также прилагались собственноручные рисунки и комментарии пациентов. Поскольку видения у многих были схожи, Станислав Гроф их систематизировал и классифицировал подобным образом.

Соответственно, ритуалы перехода, то есть обряды и церемонии смены социального статуса, происходят во всех обществах примерно одинаково и по той же схеме базовых перинатальных матриц. К примеру, австралийские аборигены, самые архаические обитатели Земли, переводят своих детей во взрослые члены племени так же, как и переводили самые передовые обитатели - советские люди - своих детей в пионеры. В Австралии подросших и уже обученных базовым навыкам деток выводили в буш для всяких испытаний, посвящали в свои священные предания о сотворении мира Змеем-Радугой, приводили в места силы, священные места типа груды камней или странных природных объектов, давали им священные предметы типа чуринг из раскрашенных камушков и деревяшек, наносили на их тела всякие знаки отличия, например, порезы или выбивание зубов, а потом выводили их оттуда уже классификационно взрослыми, то есть полноценными и полноправными членами общеста. Счталось, в эти священные места - их называли "аува" - это вход в иное, сакральное пространство и цикличное время, где одновременно существует и прошлое, и настоящее, и будущее, и что там до сих пор живут и действуют культурные герои, хтонические силы, создававшие Вселенную и Землю, и что определенными действиями там можно поменять и узаконить всё, что нам нужно в нашем профанном пространстве и однонаправленном времени, в том числе появление в племени людей с новым статусом, будь то взрослые или новоиспечённый шаман. Точно также принимали в пионеры на Красной площади - привозили туда девятилеток, нагружали их священными мифами и легендами о героическом прошлом, потом вели в сакральное пространство-время в Мавзолей, где продолжал жить в глубоком коматозе священный культурный герой, сотворивший весь советский мир, там дети преобразовывались сверхъестественным образом, и на выходе они уже были другими человеками с символами нового статуса - красными галстуками, пионерскими значками и прочими чурингами типа пилоток и пионерских горнов. Проход через сакральное место силы, будь то аува или Мавзолей, символизирует смерть старого, ветхого человека, а выход оттуда символизирует рождение нового человека, будь то взрослый мужчина, вождь, шаман или пионер.

Все сакральные ритуалы перехода построены по одному и тому принципу, как и рождение человека из утробы на божий свет: старый статус, жуткий дискомфорт, боль, символическая смерть, и рождение наново с новым статусом. Это касается и крещения в христианстве - человек погружается в воды, как в очищающую смерть и небытие, и выныривает оттуда уже безгрешным, новеньким и сверкающим от сакральной чистоты. Если пойти к любой московской ведьме широкого профиля, то любой обряд, будь то снятие порчи или притяжение богатства, будет построен по той же матрице - сначала испорченный или нищий человек символически умрёт, затем, по исполнении ритуальных действ, заново родится полноценным или богатеньким.

Продолжение следует