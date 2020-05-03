«Русофобию долой!» В Европе заговорили о скорейшем снятии санкций с России

Аргументы Недели → Мнение 13+

3 мая 2020, 23:15 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Если пять лет назад, Россия считалась для многих стран едва ли не первым врагом, то теперь её репутация значительно повысилась. В Европе и даже в Америке наблюдаются антисанкционные настроения по отношению к России.

Снять все ограничения, установленные ещё в 2014 году ввиду Крымского вопроса, желают во многих европейских странах. Сами жители этих стран уже давно устали от вечных «плохих русских» и разрастания неприязни. Российская Федерация уже показала всему миру свою невероятную доброту и отзывчивость.



Вирусологи и военные из нашей страны в прямом смысле спасли Италию от гибели. Когда эпидемия на Апениннах вышла из-под контроля, Евросоюз отказался помогать союзной державе и бросил её на произвол. Пришлось тогда выручать Италию нашим соотечественникам. В правительстве Джузеппе Конте уже заявляли о великой благодарности по отношению к России из-за оказанной поддержки. Местное население готово боготворить Российскую федерацию. Евросоюз, по мнению многих итальянцев, оказался совсем неэффективным, и помощь пришла совершенно с другой стороны. Большая часть жителей Италии безмерно благодарна нашим военным медикам за участие в сложнейшей кампании за историю человечества. «Спасибо, Россия, спасибо, Путин» - то и дело слышатся слова итальянцев. Особенно много благодарностей прозвучало из социальных сетей. Естественно, ни о каком продолжении экономических дрязг не идёт и речи.

Недавно о недопустимости наложения санкций в будущем высказался и бывший канцлер Германии, Герхард Шрёдер. Он утверждал, что с Россией необходимо держать дружественные отношения. «Необходимо больше сотрудничества», - заявил экс-канцлер ФРГ, «Нас ждут трудные времена». Также позитивно по отношению к РФ высказывался и президент Франции Эммануэль Макрон. Не стоит забывать, что наше правительство отправляло гуманитарную помощь и в Соединённые Штаты. Президент Трамп одобрил такие шаги и поблагодарил Владимира Путина за поддержку американцев.

Как бы кто ни пытался сейчас вспоминать Украинский вопрос, он уже совершенно неактуален. В мир пришла беда, куда страшнее украинского национализма и вопросов о мнимой «аннексии» Крыма. Коронавирус не пощадит никого, если с ним не бороться. А уж если допускать конфликты между странами, жертвы станут колоссальными. Умереть могут все: те, кто стоит за возвращение Крыма Украине, и те, кто считает его исконно Российским. Посему многие политики и считают, что санкционные вопросы необходимо закрыть, хотя бы на некоторое время.