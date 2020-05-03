Дональд Трамп – путь к президентству. Немного об исторической личности нынешнего века

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3 мая 2020, 11:07 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Дональд Трамп – харизматичный, весёлый и в меру дерзкий правитель Соединённых Штатов. Настоящая историческая личность XXI столетия. Личность, которую будут помнить века.

Действующий президент США уже успел прославиться своим необычным характером и яростной борьбой с тиранией по всему миру. Не так давно, он обвинил Китай в умышленном создании коронавируса, и на данный момент этот вопрос находится на рассмотрении. Помимо объявленной войны всем диктаторам планеты, Трамп прославился и многими экономическими реформами в стране. Он стал одним из тех, кто серьёзно поддержал граждан Америки и не только отдельные группы, а абсолютно всех людей. О действующем президенте говорят практически повсюду. В скором времени уже появится определённый термин – эпоха Дональда Трампа. Но как же уважаемый мистер Трамп дошёл до всего этого? Каким выдался его путь к оглушающей и ошеломительной славе?

До 2017 года он уже был выдающимся человеком в стране и прославился как знающий политик, опытный предприниматель и шоумен со специфическим чувством юмора. С 1971 года он известен, как верховный руководитель крупнейшей строительной компании Trump Organisation, и отцом-основателем Trump Enterntainment Resorts. Основная деятельность его корпораций – игорный и гостиничный бизнес. На протяжении 14 сезонов он был ведущим реалити-шоу «Кандидат» на канале NBC. Как потенциальный кандидат в президенты США, он известен ещё с 1998 года. К тому же Трамп является старейшим руководителем США в истории. Не стоит забывать, что он уже – весьма пожилой человек, достигший 73-летнего возраста, хотя, возможно, и выглядит на 50. При своём немолодом возрасте он чувствует себя отлично, имеет молодую жену, занимается спортом и живёт активной жизнью. Своей активностью он показывает пример не только американцам, но и многим странам мира. Это один из тех стариков, который не сидит на месте и не смотрит на показатели кровяного давления.

Своей энергией и чрезмерной самоуверенностью Трамп отличался с детства. Будучи сыном богатых родителей, он любил не бежать за их спиной, и всегда выступал впереди, разрабатывая собственные планы и инициативы. Многих окружающих его людей порою пугала столь странная энергичность. С 60-х годов Дональд поступил на обучение в школу-интернат под названием «Нью-Йоркская военная академия». Там он стал отличным кадетом, получил множество наград и даже стал обладателем премии «Тренер». В 1964-м Трамп уже в звании курсантского капитана вместе со своим товарищем Джеффом Дональдсоном провели марш курсантов по Пятой Авеню в честь Дня Перемирия.

Далее начинается уже новый период в истории Дональда Трамп – взлёт его карьеры в компании отца. Первые годы он помогал родителям в арендном бизнесе и помог совершить множество крупных сделок. В конце 60-х годов он лично разработал специальный проект модернизации 1200-квартирного комплекса в Огайо. Благодаря его умелой оценке бизнеса и невероятной харизме, Trump Organisation получила крупную прибыль и разбогатела в разы. Сильный характер и проницательность проложили ему дорогу к большой славе.

С 1970-х годов Дональд жил в Манхеттене, одном из крупных районов Нью-Йорка. Увидев многие возможности одного из самых продвинутых городов США, Трамп начал свою деятельность здесь и показал всем свои достижения в знании экономики и адекватного получения прибыли. Он имел отношение к строительству гигантского конференц-центра сенатора Джейкоба Девитса. Вскоре Дональд пытался реконструировать каток в Центральном парке Нью-Йорка, но проект так и не был завершён. С 1989 года у Трампа начались финансовые проблемы. Они продолжались вплоть до 1997 года. Финансовый кризис тогда охватил многие страны, и нынешний президент никак не мог погасить взятые займы. С 1992 года дирекция отеля «Трамп-плаза» вынудила Дональда подать план защиты «подготовленного банкротства» после его заявлений о невозможности выплатить долги. Увеличившиеся долги и отсутствие возможности выплатить их в сроки едва не отправили Трампа в пучину банкротства. Впоследствии, ему удалось преодолеть возникшие трудности и вновь вернуться на «пьедестал». Уже к 1994-му он уничтожил большую часть своего долга и уменьшил обязательства. Но при этом Дональд потерял целую компанию под названием Trump Shuttle, которую приобрёл ещё в конце 80-х.

Благодаря невероятному умению выходить из любых ситуаций «сухим» и силе характера, Трамп завоевал уважение в кругах многих бизнесменов США. С 1997 года нынешний президент вновь начал свой путь к возрождению бизнес-империи. Именно в те годы начали строиться крупнейшие отели в США, такие как «Вайкики-Бич», «Чикаго» или «Торонто». Трамп стал замечен и правительственными силами. Ему предлагали баллотироваться в президенты ещё в конце 90-х годов. В начале XXI века ситуация с развитием бизнес-империи Трампа протекала по-разному. В 2008 году случился мировой финансовый кризис. Именно в тот момент остановились продажи в гигантском отеле-небоскрёбе под названием «Чикаго». Из-за этого он не смог погасить ссуду перед банком Deutsche Bank в размере 40 млн долларов. В 2009 году предприниматель официально вышел из совета директоров организации Trump Enterntainment Resorts. Однако кризисы и неудачи не вывели из строя нынешнего президента США. Его репутация уважаемого человека в стране не только не пошатнулась, но и даже укрепилась.

Путь к власти Дональда Трампа начался уже с 2015 года. Тогда он в штате Айова заявил о возможности выдвижения своей кандидатуры на президентский пост от Республиканской партии. Он обладал для этого весьма незаурядным могуществом и громадным финансовым состоянием. К тому же его самоуверенность поражала всех. Дональд обещал при избрании его главою государства, немедленно прекратить вражду с Россией и установить дружественные отношения с Владимиром Путиным. Пост вице-президента страны он пообещал известной телеведущей Опре Уинфри. «Сделаем Америку снова великой», - слышались его слова по всем телеканалам Штатов, «Я стану величайшем лидером США за всю историю человечества». Также в 2015 году Трамп выразил поддержку российской борьбе с ИГИЛ на территории Сирии. Он называл действия Путина правильными шагами и утверждал, что «никто не может осудить Россию в противостоянии террористической угрозе».

8 ноября 2016 года выборы главы государства в США наконец-то состоялись. 19 ноября было объявлено, что Дональд Трамп набрал 304 голоса. Он стал официальным победителем в президентской гонке. Уже став во главе одного из крупных государств Земли Трамп официально отказался от установленной президентской зарплаты, заявив, что ему хватает и одного доллара. Для многих американцев он стал едва ли не героем планеты. Однако у Дональда имелись и всевозможные критики. Оппоненты заявляли о слишком сильном расизме, присутствующем у президента США. Также звучали слова и о ярко выраженном сексизме. По всему интернету ходили слухи об участии дальних предков Трампа в сообществах Ку-Клукс-Клана. Агрессивные и неадекватные критики преследуют Дональда даже в нынешние времена.

На сегодня Дональд Трамп остаётся одним из самых популярных лидеров во всём мире, обладающим сильным характером и невероятным уровнем самоуверенности. Самоуверенность и отсутствие страха – его главные черты, которые уже успели стать известными. Его популярность до сих пор на высоте. И даже недавно объявлявшийся импичмент со стороны оппозиционных политиков не пошатнул его положение. Не стоит забывать про его помощь простым гражданам во время тяжёлой коронавирусной ситуации. Ведь именно его особый приказ помог всем жителям США не разориться окончательно и не умереть от голода.