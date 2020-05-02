Промедление – смерти подобно. О том, как коронавирус и ошибки властей разрушают экономику России

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2 мая 2020, 21:21 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Россия скатывается в нищету. Довольно пессимистичные выводы, но факт остаётся фактом.

Удар по экономике со стороны коронавируса действительно серьёзный. Обозреватели уже рассуждают о быстром падении выпуска товаров и услуг. Почти 40% финансовых директоров говорят про снижение доходов на собственных предприятиях. Среди главных фигурантов негативных настроений можно выделить компании по производству масок, фармацевтические организации, предприятия розничной торговли и сектора недвижимости. Во всяком случае, именно об этом списке пострадавших говорили аналитики из Deloitte. Общая экономическая ситуация – крайне плачевная. Кризис уже не за горами. Один только спрос на деловые авиаперевозки рухнул почти на 100%. Смягчить глобальное экономическое падение в России смогут разве что кардинальная борьба с бедностью и верные решения властей.

Во многих политических партиях уже прогнозируют «вторые девяностые». Надвигающийся кризис может ударить ещё и по системе здравоохранения, вызвать массовый обвал спроса и цен на сырьевые товары. Малый бизнес уже оказался на грани тотального краха. А что говорить про положение простых жителей – то это отдельная история. Отказ правительства от финансовой помощи для граждан России вызвал не только угрозу голода, но ещё и оппозиционные настроения. Люди, оказавшиеся в отчаянном положении, были вынуждены открыто выступать против властей, проявлять неподчинение. Отказ от помощи мигрантам вызвал массовые грабежи и даже убийства. Разъярённые иностранные граждане (в основном азиаты) нападали на многих людей из-за отсутствия денег на пропитание. Миллионы людей по всей России потеряли свою работу из-за вспыхнувшей «эпидемии» сокращений. Максимально низко упали и доходы многих россиян. Значительно выросла преступность почти в каждом регионе страны.

Пока ещё точно неизвестно, что именно ждёт Россию в ближайшем будущем. По некоторым данным, сейчас в РФ проходит пик эпидемии коронавирусной инфекции. Заболевших уже больше 120 000 человек. На медицинские приборы, маски и «ковидные» тесты уходит немалое количество ресурсов государства, что тоже сказывается на экономике. Спасти Россию от погружения в нищету и небывалый кризис смогут лишь только правильные решения правительства. Но пока что эти решения принимаются слишком медленно. А промедление, как известно, смерти подобно.