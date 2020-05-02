Кто нас воспитывает

Аргументы Недели → Мнение 13+

2 мая 2020, 19:03 [ «Аргументы Недели», Галина ОСОКИНА, член ОП РФ ]

Семья за столом, фото соцсети

Еще наши предки говорили, что воспитывать ребенка нужно «пока он поперек лавки лежит». Сейчас это звучит, возможно, нелепо, так как многие уже и не знают что такое «лавка». В давние времена не было же табуретов и стульев в деревнях. В комнатах по стенам были лавки, у столов они тоже стояли. Уважение к родителям было прописано в сознании каждого человека. Маленький ребенок с самого рождения слышал только слова искренние, семью укрепляющие. А о царе-батюшке говорили также уважительно. За столом обсуждали рабочие моменты: сенокос, пахоту, помощь ближнему. Община не давала погибнуть тем, кто в этой помощи нуждался. Так и росли дети.

Сегодня мы все оказались дома. Появилась, хотя и на негативном фоне этого самого коронавируса, возможность пообщаться, и нужно этой ситуацией воспользоваться обязательно. Обратите внимание, часто ли разговариваем в семье мы друг с другом. Верните общение за столом не о политике, а о делах семейных, и не о деньгах, а о позитивных моментах, как прошлого, так и настоящего. Поверьте, это и есть воспитание. Дети слышат все, даже те, которые лежат в кроватке, и еще не могут сказать вам что-либо. Но они усваивают вашу интонацию, каждое ваше слово. Не подпускайте их к гаджетам, планшетам, как только они смогут взять их в руки. Подарите им свою любовь, а уж в чем она выражается, каждый решает сам.

Теперь о том, что давно наболело... Нет, накипело. Почему, хочу поинтересоваться, мы на одном дыхании смотрим старые фильмы? Просто они о жизни, о жизни настоящей, о простых, человеческих отношениях, а не о том, как отжать бизнес, как отобрать парня у сестры или подруги. Именно этому учат современные фильмы. Кто скажет, что происходит? Разве нет у нас сейчас простых, человеческих отношений, через которые проходят люди? Почему обязательно нужно убивать, красть детей?

А еще удивительно то, что, снимая художественный фильм, его авторы даже не интересуются, что такое следствие, суд и какие люди там работают. Показывают продажных, безграмотных, готовых на все порочное людей. Смотрит такой очередной фильм даже взрослый человек и у него укореняется мнение, что уважать полицию, прокуратуру, суды не за что. Вот это воспитание, ничего не скажешь. А ведь на самом деле все обстоит иначе. Есть, конечно же, исключения, старая поговорка «в семье не без урода» не случайна, но это исключения и их нужно показывать с осуждением, а не как постоянную реальность. А этот стучащий молоток у судьи в руках, зачем он? Эти слова при провозглашении приговора. Иногда заплакать хочется, не трудно же проконсультироваться со специалистом. Бред показывать проще, дешевле. Такие фильмы, как «Пес», вообще вызывают сомнение, видели ли авторы сериала, как работают следователи и оперативники. Если это сказка, так вы так и напишите, чтобы в начале каждой серии звучали слова, что это фантазия и не основана на реальных событиях. В любом кадре этого сериала подрывается авторитет тех, кто каждый день, рискуя жизнью, может не вернуться домой, погибнуть, защищая нас с вами. Почему молчат правоохранительные органы и не предъявляют претензии к таким фильмам, которые порочат честь и достоинство их сотрудников, не понятно. Очень ответственно должно относиться телевидение к тому, что транслируется. Это же все воспитательный процесс. Как уже отмечалось выше, маленький ребенок все слышит, все впитывает, любую информацию и каким он вырастет - зависит от нас с вами, не только от родителей. И нашим детям жить рядом.

Однажды летом с детьми я отдыхала в деревне: мальчишки, подростки, носились по улице, а к ним все время приставали местные девчонки, гораздо меньше их по возрасту. И я услышала, как один из них предложил другому: поцелуешь, я тебе рубль дам (рубль тогда еще стоил дорого). Вечером я пригласила их попить чаю и завела осторожно разговор о том, как часто необдуманные поступки приводят людей к трагедии.

Еще работая когда-то секретарем судебного заседания я участвовала в процессе, где судили несколько парней за изнасилование. Играли они зимой в хоккей на самодельной площадке, переодевались в построенной самими деревянной будке. К одному из них пришла влюбленная девчонка, они уединились в этой будке. А он не очень ею, по всей вероятности, дорожил, вышел и махнув рукой, предложил остальным сходить. Двое не устояли, девочка не кричала, не сопротивлялась, так как ничего не было слышно. А дома неладное заметила ее мать и обратилась в милицию. Парней судили, их жизнь рухнула из-за необдуманного поступка.

Я не призналась тогда, что слышала их разговор, просто предупредила. Это сейчас мамы девочек, что пристают к вам, не следят за ними, а случись что, посадят вас, да и меня обвинят в том, что разрешаю вам приходить и ночевать у меня в доме.

Парни слушали меня, не отрываясь, и попросили рассказать что-нибудь еще, а потом каждый вечер приходили пить чай. Девчонок от себя прогнали, ходили на рыбалку, в лес за грибами, помогали бабушке в огороде поливать грядки.

Мы все ответственны за то, какое поколение придет к нам на смену, в каком обществе мы все будем жить дальше.