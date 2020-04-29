Дисквалификация капитализма в России на фоне коронавируса

Аргументы Недели → Мнение 13+

29 апреля 2020, 19:00 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Прежде чем перейти к самому вопросу, стоит напомнить, что такое капитализм в целом.

Капитализм вовсе не означает безоговорочную власть денег и дарвинистские идеи. Это целая система, обладающая своими сложностями и особенностями. Капитализм, согласно энциклопедиям, - это специальная система производства и распределения, основанная на частной собственности, равенстве в юридическом плане и свободе предпринимательства. Проще говоря, эта система подразумевает собой частных собственников, которые владеют средствами производства. Предприятия и компании производят товары для рынка, управляя при этом спросом и предложением. Все эти понятия вовсе не означают бесконечное кумовство и «блат», которые свойственны Российской экономической системе. Не так давно даже ввели особое понятие под названием «кумовской капитализм».

Выражаясь простым и понятным языком, стоит сказать, что в РФ на фоне неадекватного капитализма появилась сильнейшая разница между богатыми и бедными. Равенства просто не существует. Люди в РФ делятся на три особых категории – сверхбогатые, умеренно обеспеченные и бедные. По официальным данным число бедных в России не достигает и 50%, а по неофициальным, 70% её населения живёт на грани разорения. Всему виной чудовищные ошибки прошлого. Эти ошибки делались ещё при правительстве Б.Н. Ельцина, а при Д. Медведеве всё это и вовсе вылилось в настоящую экономическую несуразицу. Одни получают по несколько миллионов за месяц, другие живут на грани и едят хлеб без масла. Подобная неадекватная форма возникла из-за того, что полностью отсутствует какой-либо контроль над богатейшими слоями населения России. Богатые люди в нашей стране, как правило, всесильны и обладают неплохой юридической подготовкой. Всякие претензии, предъявленные к ним, очень часто отклоняются. Российское общество стремительно движется к так называемому «капиталистическому дарвинизму». Но разве это не принципы отсталого государства из далёкого прошлого?

С приходом коронавирусной пандемии неадекватная форма капитализма в стране превратилась в катастрофическую. В итоге, мы получаем следующую ситуацию. Те, у кого есть отличные накопления, по сути ничего не теряют. Карантин и изоляция для них – просто небольшие трудности, которые преодолеваются временем. Остальные жители России и в особенности бедные пребывают на грани отчаяния. Ведь денег нет, накоплений тоже нет, а есть-то хочется. Несуразица и хаос с трудоустройством царили ещё задолго до вируса. Многие студенты, получившие образование, оказывались едва ли не выкинутыми на улицу. Некоторые из них шли даже уборщиками, лишь бы прокормиться. Всё из-за банального отсутствия распределения и отказов в помощи молодым специалистам. Многие известные профессора не раз поднимали вопросы об этом на всеобщих собраниях, но их идеи так и оставались витать в воздухе. Сейчас коронавирус слишком разделил общество людей в России. Три категории стремительно превращаются в две. Богатые вполне способны выживать и в более худших условиях. У них есть всё. А вот бедные, малоимущие и просто обычные россияне столкнулись с угрозой разорения и голода. Власти даже не удосуживаются организовать денежную помощь для большей части населения. Отчаявшихся людей устроило бы даже 7000 рублей в месяц, не говоря уже о чём-то большем. Ведь многие страны пошли на подобные действия и поддержали своих граждан. К сожалению, Россия не относится к этим странам.

Как ни крути, а капитализм в России себя обесценил и полностью дисквалифицировал. Капиталистические устои привели не только к кризису и разорению, но ещё и к возникновению новых феодалов, так называемых, «крупных людей», которым свойственны лишь эгоизм и высокомерие. Такие люди никогда не поделятся со своими ближними. Капитализм для них – это власть денег. Кто богат - тот и прав, кто имеет деньги – тот имеет всё. После пандемии и отмены карантинных правил, властям следует серьёзно задуматься об общей экономической ситуации в стране. Правительству стоит многое переосмыслить. Ведь если ситуация не изменится, подобное неравенство может привести к худшему исходу уже в ближайшем будущем.