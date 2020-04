Алексей Громов: безмолвный берсерк информационной войны

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 апреля 2020, 21:43 [ «Аргументы Недели», Август Котляр, Российский и американский журналист. ]

Алексей Громов

Первый заместитель Главы Администрации Президента Алексей Алексеевич Громов неразговорчив, не даёт интервью, старается не попадать под свет софитов. При этом именно он во многом определяет, что будут видеть и слышать граждане России, что хочет донести Россия до аудитории других стран, какие идеи должны и не должны овладевать умами всех слоёв населения.

Кто он и откуда?

Алексей Громов получил рафинированное образование – он выпускник Истфака МГУ. Он закончил не самую популярную кафедру: карьеристы шли на отделение истории КПСС или заканчивали кафедру истории СССР периода социализма, после их окончания открывалась карьера по партийной линии. Но громовская кафедра истории южных и западных славян была местом, где можно было не только весьма расширить кругозор, ознакомившись с трудами Юрия Крижанича или идеями Яна Гуса. Балканы и Центральная Европа были местом, где схлёстывались интересы Запада и Востока, где постоянно кипели страсти, и при этом это место породило множество выдающихся людей не только прежних лет, но и новейшего времени – от писателей Франца Кафки, Ярослава Гашека и Карла Чапека до художников Энди Уорхола и Марины Абрамович.

Громов овладел чешским и словацким языками, которые после распада Чехословакии стали расходиться, новые поколения чехов и словаков перестали понимать друг друга так, как было раньше. Возможно, Алексей, как все нормальные дети из советской номенклатуры и близких к ней слоев населения, мечтал о длительных загранкомандировках. Его отец, Алексей Владимирович, из инженеров дорос до директора завода электроники, а потом получил серьёзную позицию в профильном министерстве. Его влияния и связей, очевидно, не хватало, чтоб взять рубежи МГИМО, но Московский университет был, на самом деле, гораздо лучшим выбором, потому что давал настоящее академическое образование, превосходившее в те годы и Оксфорд с Кембриджем, и Гарвард с Принстоном. МГУ давал совсем иную школу, нежели режимный и пафосный МГИМО. Истфак МГУ давал широчайший кругозор; с любимыми студентами преподаватели могли возиться часами индивидуально, вместе курить на лестницах, гонять кофеи в буфетах и говорить на любые темы. В те годы можно было ходить в первом гуманитарном корпусе на любые лекции и слушать множество выдающихся преподавателей – философа Бибихина, китаиста Малявина, этнографа Никишенкова, искусствоведа Тучкова. Это способствовало разнообразию мыслей, но главное – это давало системное представление о том, что было, что есть и что может быть с большой долей вероятности. Что было очень важно в системе университетского образования – студенты бесконечно писали курсовые и всякие почти что научные работы; их научали работать с источниками, проверять факты, искать связи и закономерности, классифицировать и обобщать, анализировать и теоретизировать. Такой подход сохранился лишь ещё в отдельных колледжах Оксфордского, Кембриджского и Сент-Эндрюсского университетов.

После МГУ Громов обкатывался и отшлифовывался почти 15 лет на дипломатической службе: в консульствах, посольствах и аппарате МИДа. Там овладевают не только безукоризненными манерами, но и особым навыком общения: слушать внимательно, вести себя уважительно, говорить мало, а в идеале ещё меньше, потому что каждое слово – лишнее. Таких отполированных людей громовского поколения на всю Россию можно было набрать лишь десятка полтора – Андрей Пирадов-Громыко, внук Андрея Андреевича, Андрей Брежнев, внук Леонида Ильича, Анна Конева, внучка маршала, Алёна Бондарчук, и ещё буквально несколько человек. Неудивительно, что в условиях голода по толковым кадрам и образовавшейся лакуны после выпадения опытных цековских аппаратчиков из системы власти, тридцатишестилетнего Громова взяли в Администрацию Президента Ельцина работать рупором первого лица страны. Путин же, знавший Громова с конца 1980-х, доверил ему идеологический фронт в начале 2000-х.

Безмолвный берсерк

У викингов были такие особые бойцы – берсерки. Они славились своей неистовостью и неустрашимостью; перед боем они сбрасывали с себя кольчуги, чтоб не мешали двигаться, и бились до победного. Если викинги наводили ужас на все народы Европы, то берсерки наводили ужас на своих же викингов. Громов – идеологический и информационный берсерк, он рубится бескомпромиссно и насмерть.

Его можно понять, если сместить свой фокус восприятия и посмотреть на мир его глазами, и глазами Президента России. Сейчас не принято громко говорить о бесконечной войне всех против всех, вроде не убивают население враждующих стран, и ладненько. Если мрут нынче опережающими темпами, то от мирной заразы неустановленного происхождения. Вместо слова "война" используется слово "игра". Игры бывают в основном двух типов. Тип первый – с разовым и окончательным выигрышем, тип второй – на выбывание. Игры второго типа могут длиться бесконечно долго, лишь бы у участников хватало ресурсов. Любая горячая война – это игра первого типа, напали, разгромили или проиграли. Геополитика – это игра второго типа, на ослабление, истощение и выбывание. Иногда участники уходят из-за стола, потом возвращаются, как это было с Россией. Гибридная война – это тоже игра второго типа.

Против России ведётся игра несколькими игроками. При этом противники России не хотят, чтоб Россия выбыла совсем из игры, это невыгодно. Капитан команды, играющий против России – западный военно-промышленный комплекс. Причём в этом нет ничего личного, против России как прекрасной страны никто ничего не имеет против. России навязана эта игра, но отдельным игрокам в российской сборной это тоже выгодно, тому же российскому ВПК. А смысл втягивания и участия России в том, что она нужна миру со всеми её ядерными триадами, выносливым населением, инаковостью, иначе как списывать тем же Соединённым Штатам более триллиона долларов на всякие военные и околовоенные игрища? Российские же игроки тоже под это дело списывают миллиардов шестьдесят долларов или более, кто там может сосчитать. Ну в самом деле, если бы не было России, как Пентагону и его подрядчикам выдирать сотни миллиардов долларов из американского бюджета, и как же российским коллегам выдирать десятки миллиардов долларов из бюджета РФ? Не на Китай же ссылаться, которому даже Вьетнам навставлял в 1979 году. Эти астрономические траты абсолютно непроизводительные, это выброшенные деньги, если нет химеры военной угрозы. Значит, химеру нужно создать и подкачивать постоянно, чтоб не сдувалась.

К чести Алексея Громова, он не занимается накошмариванием своего населения свирепой борьбой за мир. Этой работой в США занимается CNN и демократические средства массовой информации, последние четыре года рассказывавшие, что вот-вот разоблачат подлых русских, нахлобучивших доверчивым американцам это чудовище Трампа. Громов не даёт одурачить своё население и не даёт вогнать его в окончательную депрессию, как американские СМИ вгоняют своё.

Кто там пытается крутить чужой головой?

Было бы неправильно думать, что американские промышленники вооружений такие уж кровожадные упыри. Они в доле, конечно, но не они первые скрипки в этом смешанном оркестре из промышленников, политиков, журналистов и учёных. А кто первая скрипка? Всё те же, о ком мы уже писали неоднократно здесь https://argumenti.ru/opinion/2020/02/652759 Чтоб не быть голословными, посмотрим, кто контролирует крупнейшего американского военного подрядчика Lokheed Martin, у которого почти вся продукция - военный заказ. А там всё те же – у The Vanguard Group почти 8 процентов акций, у BlackRock - около 5 процентов, и далее идут дружественные и аффилированные финансовые структуры. Кто контролирует Boeing? Всё те же – The Vanguard держит более 7 процентов акций, BlackRock больше 2 процентов, в совокупности около десяти процентов, остальное у близких и родственных структур. Берём третьего по величине военного подрядчика, компанию Raytheon - и кто бы мог подумать? У The Vanguard Group 8 с половиной процентов акций, у BlackRock почти 7 с половиной, у State Street больше четырёх, итого эта троица контролирует непосредственно почти 20 процентов этой компании с тридцатью миллиардами выручки, а вместе с аффилированными структурами может обращаться с этим производителем "Стингеров", "Томагавков" и "Патриотов" как со своей детской свиньёй-копилкой. И так далее. Можно проверять списки акционеров крупнейших военных подрядчиков, и за всеми будут маячить всё те же холёные ушки мощных финансовых структур, истинных поджигателей войны.

Равно как те же ушки мы уже видели за спинами руководителей и распорядителей основных мировых средств массовой информации, о чём мы писали здесь. https://argumenti.ru/opinion/2020/03/655735 Масс-медиа накошмаривают безграмотных западных буратин, и те безропотно отдают все свои золотые на нужды обороны, а то придут эти русские и всё отнимут. Громов не даёт дурачить своих доверчивых буратин по эту сторону баррикад, чем постоянно пытается заниматься целая плеяда полезных идиотов, не будем тыкать пальцами в независимые российские СМИ, живущие на государственные деньги. Когда его пытаются обвинять чуть ли не в медийной аракчеевщине, то следует помнить, что в России таки ещё можно высказывать своё мнение без опасения получить остракистский черепок и навсегда покинуть профессию, как это бывает в соседних сверхцивилизованных странах.

Нет вины на этом боярине

Что вменяют Алексею Громову? Что не показали глупые бесчинства юношества, когда несколько буйных голов были приголублены росгвардейцами? Что не показали, как бросают бумажный стаканчик в нежного блюстителя порядка? В США пристрелили бы на месте, если б увидели, что в полицию хотят бросить какой-то предмет. Там всё просто - не подчинился приказу полицейского, получай либо заряд электрошокера, если полиция благодушно настроена, либо сразу пару пуль из Глока-17. А то из Магнума сорок пятого калибра, который сносит полголовы. В Америке даже трёхлетние дети знают, что с полицией шутки плохи. Зачем старикам смотреть, как лупят молодёжь, даже за дело? Это как смотреть на казнь за преступления – вроде справедливо и правильно, но всё равно неприятно. Так уж люди устроены, что милосердие чаще стучится в наши сердца, чем требуется, ещё и не вовремя.

Текущая ситуация в России и мире слишком заковыриста, особенно в условиях тотальной коронавирусной и нефтяной неопределённости, чтобы подробно объяснять разумность и целесообразность своих действий. Для понимания геополитических игр нужна специальная подготовка. Политика также устроена не примитивно, а сложносочинённо, и не всегда руководство страны надо пояснять ход своих мыслей и действий. Капитан корабля не отчитывается перед каждым матросом и пассажиром, почему им принято то или иное решение. Гражданам кажется, что они всё знают и понимают, потому что читают всякие бредни и домыслы в Сети, а также слушают слабоумных диспутантов в многочисленных телешоу. У первых лиц страны иные источники информации; их обвиняют, что они не читают Интернет. А что там читать? Кто несёт ответственность за достоверность и точность информации? Блоггеры? Инстаграмщицы? ЖЖ-писатели? На их авторитетное суждение должны опираться госструктуры, принимая жизненно важные для страны решения?

Зомбоящик – новейшее оружие массового поражения

У Алексея Громова тяжёлая и неблагодарная работа: он не даёт засирать мозги тем, кто не в состоянии воспринимать информацию критически, кто не может проследить причинно-следственные связи событий. Людей намеренно и ненамеренно сбивают с толку, дают искажённые факты, передёргивают, недоговаривают, аппелируют к эмоциям, нагнетают состояние неопределённости и паники, вгоняют в депрессию, накручивают, делают некорректные обобщения, сравнивают несравнимое, запутывают софизмами. Учитывая доверчивость большинства людей, неумение и нежелание самим разбираться в событиях и ситуациях, профессиональные манипуляторы могут очень простыми и дешёвыми средствами заморочить людям головы так, что они будут готовы пойти и сложить их ради ложных идей. Такое уже было неоднократно в мировой и российской истории. К чести российских властей и идеологов, педерастия и ювенальная юстиция не стали нормой, девочки остаются девочками, в России всё ещё два пола, а не 63, как в продвинутых цивилизованных странах.

Во многом это заслуга Алексея Громова, который пресекает проникновение этого контента в массовое сознание через СМИ. При этом его, часового информационного караула, выполняющего свой долг и стерегущего душевный покой десятков миллионов граждан, боятся оскорблять в глаза, но поносят последними словами за спиной, что несправедливо и незаслуженно по отношению к любому служивому люду. Громов молча, не огрызаясь и не оправдываясь, продолжает стоять намертво, как берсерк, бьющийся уже не с плотью и кровью, но с духами лжи, ненависти, извращений и глупости, пытающимися завладеть умами и душами россиян.